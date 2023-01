No somos tontos

Comenzamos en nuestro país un año decisivo, pues se va a poner en juego la asignación de innumerables puestos de poder. Ciertamente hemos vivido una legislatura que podíamos definir como rara, muy diferente a las anteriores.

La pandemia junto con la guerra de Ucrania y sus consecuencias nos han marcado profundamente. Añadamos las tensiones políticas. Siento miedo al pensar si la lógica electoral las agrava todavía más.

El nerviosismo que cada día producen los sondeos está creando un ruido ensordecedor. Frecuentemente desayunamos con mensajes de manual que los expertos en comunicación preparan a los políticos. Su mensaje siempre es el mismo: el otro es el malo y nosotros somos los buenos. Su objetivo parece evidente: es necesario movilizar a los nuestros. Para lograrlo, ante la necesidad de mover a los indecisos, es necesario buscar lo negativo del otro y así marcar la diferencia. Se busca la cohesión a través de la animadversión al de enfrente, que hemos convertido de adversario en enemigo Como señala acertadamente Günther Anders en su libro ‘La obsolescencia del odio’, "una vez que el odio y el conocimiento entran en la dialéctica de potenciación mutua, el odio se expande solo".

La proximidad de las elecciones puede acentuar este año los enfrentamientos

políticos en España



Estamos inundados de propaganda, miedo y mentiras. Cada vez más se está imponiendo la tesis de cavar un muro para fortificarse y así asegurar a sus votantes. A su vez, se quiere que los ciudadanos cansados y desencantados, lo que yo llamaría huérfanos políticos, abandonen a los considerados por ellos rivales. Aumenta nuestro desasosiego al advertir cómo la violencia verbal, la exageración sin el más mínimo rubor, se está convirtiendo en el lenguaje político normalizado. Un ejemplo de ello ha sido la utilización de lo que ha sucedido en Brasil para tensar y crispar más el debate en nuestro país. Entiendo que es una manifestación de incapacidad para analizar nuestros propios retos y saber encontrar respuestas.

Quizá por mi condición de profesora siempre he creído que la política es pedagogía, y las malas políticas son enseñanzas negativas que siembran ideas y comportamientos nefastos, destinados a rebrotar en el futuro. Necesitamos un modelo de político distinto, político pedagógico. Lo que significa abandonar la apelación continua a las emociones primarias, las que buscan la confrontación permanente entre el nosotros y ellos. Lo mismo que hace un buen profesor, debe de dirigirse a los ciudadanos razonando y explicando sus propuestas.

Un ejemplo claro de esto lo tenemos en cómo mejorar nuestros servicios públicos, sanidad, educación… Necesitamos explicaciones razonables, que aunque no convenzan al menos respetan implícitamente al interlocutor, lo incorporan al diálogo. Y esto es algo bien distinto a sentirse un mero conejillo de indias de espurias estrategias de engatusamiento partidista. Los ciudadanos tenemos capacidad de discernir, de evaluar. No somos sujetos pasivos a los que nos pueden encandilar, engañar, con eslóganes fabricados por expertos en mercadotecnia.

Nuestro país están sufriendo un serio deterioro institucional

y los ciudadanos necesitamos razonamientos y soluciones, no propaganda



Al final, lo que más descorazona y asusta no es que ganen unos u otros, sino no saber lo que podemos esperar una vez que estén al mando. Puede que aquí resida una de las causas de la desconfianza hacia la clase política. Desprecian la inteligencia del ciudadano. Un estudio de la revista ‘The Economist’ destacaba que España había caído dos puestos más en el índice de calidad democrática, pasando de ser una ‘democracia plena’ a una ‘democracia deficiente’. Lo que me parece más grave es que la falta de calidad democrática produce deterioro institucional, impulsa a los chamanes de la política, a los profetas de la catástrofe.

No nos debe de extrañar este descenso pues estamos asistiendo a una pérdida de las formas, un profundo deterioro de las palabras y del diálogo. Pasmada me quede a oír las palabras de la secretaria de Estado de Igualdad en las que se mostraba jocosa, sonriente, despreocupada e inconsciente sobre la excarcelación de agresores sexuales. Como ciudadana y futura votante en las próximas elecciones les pido que se olviden de tanta proclama, que no piensen solo en sus potenciales clientes electorales y nos presenten un proyecto de país. No quiero ni deseo políticos redentores ni radicales, sino políticos con capacidad de liderar propuestas transformadoras y responsables.