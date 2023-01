Cartas al director de HERALDO: Las bonificaciones al empleo y la educación

Las bonificaciones al empleo y la educación

El Gobierno ha aprobado una bonificación de 275 euros a empresarios para promover la contratación y el mantenimiento estable prioritariamente de colectivos vulnerables o de baja empleabilidad, como parados de larga duración, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

Estos incentivos son durante tres años, entre ellos, la contratación de menores de treinta años sin cualificación que estén inscritos en el sistema de garantía juvenil.

Veo bien que se incentive la contratación a parados de larga duración y a discapacitados, pero ¿qué sistema de educación tenemos que está llenándose de jóvenes sin cualificación?, ¿qué empresario va a estar dispuesto a contratar a personas que en treinta años han sido incapaces de tener una mínima cualificación? Así pues, resulta más fácil apoyar al joven que no se forma, que a los miles que hay con una buena cualificación en busca de un empleo. También parece ser que los hombres no entran en los planes de estas bonificaciones. ¿Qué ocurre, el hombre no necesita apoyos a la inserción laboral?

El Gobierno debería tener muy en cuenta que una buena ley de educación eliminaría en gran medida la escasa cualificación de muchos jóvenes y de esta forma podrían ahorrarse el tener que ir mendigando a empresarios para que los contraten. Es incomprensible que esto ocurra después de más de cuarenta años de democracia, con educación obligatoria; repito, obligatoria. Obligatoria no significa asistir al colegio, sino exigir y recibir una educación para que los alumnos puedan tener un medio de vida en el futuro, en lugar de que el Gobierno tenga que convertirse en una agencia de empleo.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

No poder mentir

¿Se imaginan ustedes que no pudiesen mentir nunca, ni siquiera una mentira piadosa? Pues hay personas que no pueden. Para ellos es inconcebible decir algo que no sea la verdad. Hasta finales de los años ochenta se conocía como ‘aversión a la mentira’. Yo conocí un caso en Madrid. Se trataba de un niño, lo llamaré Pedrito, que siempre decía la verdad. Al principio sus padres no apreciaron ningún problema, pero cuando el niño cumplió los 11 años las cosas se empezaron a torcer. Pedrito decía siempre lo que pensaba; si le hacían un regalo y le preguntaban ¿te gusta?, pues si no le gustaba lo dejaba bien claro. La relación con sus amigos se hizo complicada y en sus primeros escarceos amorosos sufrió lo indecible. Sin embargo, había una parte positiva: cuando el niño decía que algo le gustaba o lanzaba un cumplido, todos sabían que era sincero. Nuestras relaciones se basan, en buena medida, en pequeñas mentiras y en medias verdades. Estas mentiras, de pequeño calado, son como una especie de lubricante social que nos permite relacionarnos con los demás sin que sea un continuo drama. El caso de Pedrito se fue complicando. A mediados de los ochenta ya lo habían visitado decenas de especialistas que siempre decían que no tenía cura. Terminaba 1990 cuando, a la desesperada, sus padres lo llevaron a una especie de curandero. Aquel hombre era bastante viejo y escuchó con atención las cuitas de los padres, quienes le detallaron el infierno por el que pasaba el chaval que para entonces ya había cumplido los veinte años. Tras una larga pausa el anciano les dijo: lo de su hijo tiene fácil arreglo, basta con que se dedique a la política y se curará. El muchacho se afilió a un partido y las cosas le fueron muy bien. Aquel niño creció y dedicó su vida a la política y hoy en día Pedro, totalmente curado, ya miente como un campeón.

Mariano Domingo Oset. ZARAGOZA

Peligrosa ludopatía

Uno de los trastornos que más se han incrementado es la ludopatía. Los afectados son cada vez más jóvenes, adolescentes que aún carecen de filtro y son muy vulnerables. La televisión, las redes sociales, ciertos programas de internet hacen propaganda atractiva de bingos y juegos de azar con los que, invirtiendo muy poco, pueden ganar dinero. Pero la realidad es que siempre se pierde. Y van generando una deuda difícil de saldar. Y desarrollan ludopatía, que es difícil de tratar y trastoca la vida del afectado y de las personas de su alrededor. La educación, la cultura, la sana autoestima, las relaciones adecuadas son antídotos contra este trastorno.

Carmen García Morán. ZARAGOZA

El papel de los abuelos

El papel de los abuelos debería ser el de toda la vida, echar una mano con los nietos de vez en cuando, ayudar económicamente en una urgencia y dar propina a los nietos y nietas adolescentes si cumplen con su deber, que es estudiar, verlos crecer, y poco más. El resto deberían dedicarlo, si gozan de buena salud, a viajar y disfrutar de un merecido descanso después de décadas de trabajo fuera y en casa. En Navidad y en verano, estar un poco más en contacto con la familia si van al pueblo o la playa, pero en ningún caso pueden ser rehenes y sustitutos de sus hijos para con los nietos. Hay familias que esto lo entienden perfectamente y no abusan de ellos, pero muchas otras, como no se quejan, se aprovechan y no me parece justo. Los hijos deben ser de sus padres, son su responsabilidad; se puede pedir algún favor si no queda más remedio, pero en ningún caso hacer costumbre de algo esporádico. Los abuelos ya tienen bastante con cumplir años y disfrutar de la vida en esta etapa.

Luis Solanas Cebolla. ZARAGOZA

A Ángel López Cuesta

Se ha cumplido un año desde que nos dejaste. Como todo lo que hacías, lo hiciste de una forma elegante, emocional, discreta, y rodeado de tu familia. Te puedo asegurar que hemos llorado mucho, pero ahora quiero darte las gracias por haber sido el padre maravilloso que fuiste, por enseñarme a ser como soy, por respetar la unión familiar por encima de todo, por querer a mis hermanos a mi madre como les quiero. Adorabas a mamá, a mi mujer, a mis maravillosos hijos, y siempre te quedabas con las cosas buenas de las personas, nunca te oí hablar mal de nadie. Nos enseñaste que las cosas para obtenerlas hay que trabajar duro; si trabajas y eres constante todo llega. Siempre que tengo un problema pienso en cómo lo resolverías tú y desde allí arriba sigues aportándome soluciones. Papá, sigo hecho añicos, pero poco a poco me estoy haciendo más fuerte y aprendo a valorar tu pérdida desde otra perspectiva. Estoy orgulloso de cómo ha afrontado mamá su nueva vida, estoy seguro de que te llora cada día, pero está reforzada con nuestro apoyo y el de tus irremplazables hermanas. Te quiero.

Ángel López García. ZARAGOZA

