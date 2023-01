Pido disculpas porque ya no volveré a ser puntual.

Hay algún aspecto de la vida que está mal planteado. Cuando uno está a gusto con alguien, el tiempo debería ralentizarse, conceder una tregua, no pasar más deprisa. Así pues, he ideado una táctica para que el tiempo no juegue en mi contra y pueda disfrutar de la vida sin la velocísima sucesión de las horas y los días. He decidido, y aquí lo hago constar, que detendré mi reloj cuando me rodee de las personas que me aportan calma. Debo disculparme, porque mi horario será distinto al horario del resto de la humanidad: llegaré tarde —y no es metáfora— a tomar los trenes, los encargados de los restaurantes me telefonearán echando pequeños diablos al rojo vivo por sus bocas por no haber acudido a la reserva que tenía, los espectadores del cine se me quedarán mirando cuando atraviese sin prisa la sala para sentarme en la butaca y ver sólo los títulos de crédito. ¿Los exámenes? Los doy por perdidos. Jamás volveré a comprar una agenda y mis oídos ensordecerán para no escuchar las campanas cada hora. Probablemente llegue un momento en que cuando la humanidad desayune a las ocho de la mañana yo esté cenando. No me incomoda lo más mínimo marcar mis ritmos, por muy distintos que sean a los ritmos del resto. Tampoco me importa pagar billetes en vano, enfadar a los maîtres de los restaurantes o ser la comidilla del cine. En cambio, no puedo soportar que las manecillas se persigan raudas, ignorando la lógica, cuando ella se acerca para besarme.