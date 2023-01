Cartas al director de HERALDO: El sueño de trabajar menos y trabajar todos

El sueño de trabajar menos y trabajar todos

Vivimos en una constante contradicción, pues, cuando deseamos trabajar menos, aceptamos trabajar más. El obrero sufre la maldición de tener que trabajar para ganarse la vida.

La evolución y desarrollo social nos empuja a obtener un trabajo digno en menos tiempo trabajado, siendo esta lucha la que nos acerca a nuestro ideal de trabajo. Perdida la batalla de la dignidad, el trabajador siente el agobio y la presión de su quehacer diario. El obrero debe ser consciente de su poder, estableciendo su derecho a ‘trabajar menos’ por encima del derecho al trabajo que imponen los economistas. Persigamos una jornada de cinco horas en lugar de ocho. La dependencia del capitalismo frente al trabajador, nos debe llevar a trabajar menos y mantener nuestra dignidad. El tiempo disponible debe ser la medida del bienestar. Las reglas del trabajo, aceptadas por el obrero nos conduce a menos alegría, menos salud y menos libertad. Hechizados por los egoísmos personales y la relevancia social, el obrero se ha entregado al vicio del trabajo, causando crisis sociales de sobreproducción. Y en lugar de aprovechar las mismas para distribuir mejor el trabajo, el obrero, presionado por su necesidad, golpea la puerta de la fábrica para ofrecer más trabajo por menos retribución, ante el regocijo del empresario. Hay que reconducir la pasión extravagante por el trabajo, siempre perjudicial, también irracional para todos, puesto que la productividad empobrece al obrero y desafía cualquier derecho. Nos aprisiona el trabajo cuando creemos necesitar unas rentas que desbordan nuestras necesidades reales. El obrero, que debería luchar por trabajar menos, lo hace por trabajar más. Pertinaces, nos creemos necesarios y, realmente, no aspiramos a ser felices trabajando. Persigamos el sueño de trabajar menos y trabajar todos.

Jesús Añaños Vinué. ZARAGOZA

No faltan médicos, sino contratos dignos

Los últimos meses he podido leer, no sin preocupación, anuncios de políticos de diferente color acerca de la necesidad de aumentar el número de plazas de estudiantes de Medicina y médicos internos residentes. Noticias sin duda efectistas, pero dudosamente efectivas. Ante esos grandes titulares precampaña, ¿quién no desea acaso más especialistas en el sistema sanitario público? Sin embargo, muchos se sorprenderían si les dijera que esos médicos ya están ahí, jóvenes bien formados esperando un contrato para poner en práctica sus conocimientos. Si nos alejamos de los mensajes de trazo grueso, podríamos apreciar que uno de los grandes problemas actuales en nuestro país, y por consiguiente en Aragón, son las plantillas infradotadas para las necesidades reales de los ciudadanos. Y como les digo, en muchas ocasiones no por falta de médicos, como quieren contarnos, sino por la escasa capacidad de contratación de nuestro sistema sanitario. Esto afecta sobre todo a ciertas especialidades, y explica la carga de trabajo de sus profesionales y las listas de espera a las que se ven sometidos los ciudadanos. Por todos es conocido el gran problema con la espera quirúrgica, pero poco se habla de la flagrante demora que sufren pacientes con enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer o el párkinson, para una revisión médica. Hasta que la Administración no entienda y asuma que con las políticas actuales no es capaz de aumentar las plantillas y contratar dignamente a un mayor número de facultativos, no será posible ponerle el cascabel al gato. Mientras, aquellos que amamos nuestra tierra, y en los que tanto dinero se ha invertido para formarnos, no nos vamos, nos echan. Es duro ver que tantos años después aquello que escribió nuestro ‘abuelo’ Labordeta es totalmente cierto: "Dicen que hay tierras al Este donde se trabaja y pagan".

Álvaro Lambea Gil. BARCELONA

Un 31 de diciembre

Quiero dar las gracias y expresar todo mi cariño, después de estos días tan señalados, a pacientes y familiares por su paciencia y comprensión con los trabajadores del hospital Miguel Servet. Nunca llueve a gusto de todos y cada uno tenemos nuestro carácter. Intentamos ser lo más atentos posible con ellos; en su situación y padecimiento, se lo merecen, aunque a veces por causa del tiempo y la falta de personal no se atiendan con rapidez todas sus necesidades. Quiero agradecerles también los detalles que tienen con dulces y demás presentes navideños, con los que nos endulzan estos turnos a veces tan estresantes. Sois personas maravillosas; no por vuestras atenciones para con el personal que os atiende, sino por lo que nos aportáis humanamente. Nos hacéis ver lo difícil y delicada de vuestra situación. Eso es lo que nos hace daros toda nuestra profesionalidad y esfuerzo, porque es nuestro trabajo; aunque a veces se mezclen los sentimientos. Ahí seguís, al lado de vuestro familiar, amigo, vecino; aunque algunos también se queden solos. Doy gracias a Dios por permitirme pasar el 31 de diciembre un rato junto a ellos y poder regalar alguna caricia, sonrisa, alegría, alguna foto divertida, pasearlos en su silla, darles una pequeña conversación... Me siento inmensamente feliz.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

El futuro del ‘Buñuel’

Nunca he ido a una asamblea al Buñuel. Nunca he asistido a una actividad de las muchas que organizan. Pero siempre me ha admirado toda la actividad que había allí. Me habría gustado ser abuelo para ir a bailar los miércoles. O ir a vender cacharros inútiles que tengo el primer sábado de cada mes. La plaza de Santo Domingo es la más viva de mi ciudad. Siempre llena de críos jugando a fútbol o a pillarse. ¿De verdad no lo ven los que gobiernan? ¿Qué quieren hacer con el Buñuel? Nada puede ser mejor de lo que ya hay. Respeten a los vecinos, respeten la autoorganización de la sociedad. El Buñuel es un ejemplo, es un modelo del que tendría que presumir Zaragoza.

Javier Gascón Tovar. ZARAGOZA

Posibles temas para una tesis

Como titular de la ‘cátedra de Hartazgos’ en la ‘Universidad del Aborrecimiento’, he recibido la solicitud de un alumno sobre qué tesis sería más conveniente que se le dirigiera. Como me han entrado dudas, les paso los títulos de las propuestas para que me ayuden a elegir. Son los siguientes: 1.- ‘Patinetes por las aceras. Armas modernas de terror en escenarios urbanos’. 2.- ‘La bicicleta. Influencia del tipo de asiento en el incremento de la ausencia de discriminación rojo-verde entre usuarios’. 3.- ‘Garaje. Conflicto entre la sordera y la mala educación ante un saludo en el garaje’. Gracias por su ayuda y atención.

Javier Checa Rodríguez. ZARAGOZA

