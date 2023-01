Cartas al director de HERALDO: Georg Gänswein y el ajuste de cuentas

Georg Gänswein y el ajuste de cuentas

Un ajuste de cuentas es lo que se deduce de la entrevista que el semanario católico alemán ‘Die Tagespost’ hizo al arzobispo Georg Gänswein, secretario personal de Benedicto XVI (HERALDO, 5 de enero).

Hace una crítica al papa Bergoglio por haber puesto límites a la celebración de misas en latín. Este desencuentro viene dado por el choque que se vive en la Iglesia entre el sector aperturista y el conservador, con la misa en latín como punto de conflicto. En los próximos días, dicho arzobispo publicará un libro con un título muy revelador: ‘Nada más que la verdad’. Suena a ‘vendetta’ y no se compadece con principios como tolerancia, comprensión, generosidad, perdón… que deberían primar en personajes tan significados. La Iglesia debería entender que el 99,9% de los asistentes a una misa desconocen el latín. Escuchar y entender la palabra es más importante que cualquier liturgia. Y ya con Benedicto XVI y para un cristiano de a pie, mis respetos a la memoria de un Papa que, aunque con fama de conservador, acometió importantes reformas. Extraordinario teólogo, iluminó el trayecto de muchos en el camino de la fe. Comenzó con fuerza y terminó muy debilitado, acuciado en varios frentes: la Curia, el ‘Vatileaks’, los escándalos de pederastia… Como él mismo dijo: "Hubo días de sol y suave brisa, pero también otros donde las aguas bajaban agitadas, el viento soplaba en contra y Dios parecía dormido". Estremece recordar lo que dijo en su renuncia, habló del sufrimiento y la corrupción que golpea a la Iglesia, de herencias envenenadas, de cómo envió lejos del Vaticano a quienes, desde puestos relevantes en la Curia, fueron piedra de escándalo y no un ejemplo de buena conducta, ensuciando la obra de Dios. Pese a todo ello, una absoluta discreción impregnó los últimos años de su vida.

José Luis Romanos Marfil. ZARAGOZA

Las ambulancias y la ITV

Me gustaría saber si las ambulancias pasan la ITV contemplando también el uso que tiene que ofrecer dicho vehículo, esto es: el transporte de una persona enferma. Lo comento porque hace unos días recibí el alta médica del hospital de Barbastro. Durante mi estancia tuvieron que llevarme a Zaragoza para hacerme un catéter y la ambulancia que me trajo de vuelta al hospital pienso que no pasaría la ITV si se contempla que su finalidad es transportar pacientes, no llevar material de construcción. Como es una experiencia que he vivido recientemente, podría firmar un escrito que afirmara que los 74 km de la autovía entre Zaragoza y Huesca no están plagados de baches… sino que son un continuo bache. Y me parece que no es así. Conclusión: la ambulancia no reunía las condiciones necesarias para transportar a ningún enfermo. Cuando yo tengo que llevar mi coche a pasar la ITV, si le falla algo no se me permite utilizarlo hasta que arregle dicho fallo. ¿Pasa lo mismo con las ambulancias? Ahora mismo tengo mis dudas. ¿Tenía el Gobierno de Aragón contemplado en su programa renovar las ambulancias que no reunieran las condiciones mínimas? Si fuera así, ha pasado toda una legislatura sin llevarlo a cabo, y si no lo tenía contemplado… por favor, anótenlo.

Mikel Pando. EL GRADO (HUESCA)

Tala indiscriminada

"Quien a buen árbol se arrima buena sombra le cobija". Pero cada vez es más difícil aplicar este dicho en la Sierra de Albarracín, debido a la terrible tala masiva en lo más frondoso de sus bosques, anteriormente en la Vega del Tajo entre Frías, Villar del Cobo y Guadalaviar, y ahora en el Puerto entre Noguera, Bronchales, Orihuela del Tremedal y Griegos. Es lamentable que se permita la destrucción de nuestros pinares. Son terrenos pertenecientes a la Comunidad de Albarracín, siendo esta localidad responsable por mayoría absoluta de su gestión, y quien ha permitido semejante despropósito ambiental, ya que es quien se beneficia en altísimo porcentaje de los escasos beneficios que se generan. Estos pinares merecen el mismo respeto que los pinares del Rodeno, los cuales, por su cercanía a Albarracín, no se verán afectados por esta actuación irresponsable. La gestión es nefasta, la tala está realizada de manera indiscriminada. Además la realizan grandes máquinas que destrozan el suelo. Este expolio enriquece a grandes empresas que consiguen la materia prima a un precio irrisorio, con enormes beneficios que van lejos de nuestra serranía, provocando un mayor desequilibrio territorial y empobrecimiento de las localidades a las que afecta más directamente, y que tienen una buena fuente de ingresos en sus paisajes y su naturaleza. Es terrible que a un agricultor que está arando su tierra se le multe por arrancar con su arado una rama de arbusto, y sin embargo toleren la destrucción del hábitat de mamíferos, aves e insectos. Quienes permiten semejante tropelía desconocen que no hace muchos años la labor que realizan esas aberrantes máquinas era realizada por cuadrillas de todos los pueblos, quienes durante una gran parte del año se dedicaban a limpiar el monte, manteniéndolo en perfectas condiciones sin necesidad de destrozar el medio ambiente, de manera totalmente respetuosa y facilitando la fijación de la población en estos pequeños pueblos, ya de por sí suficientemente ignorados, y que en muchas ocasiones no necesitan regalos, tan sólo unos servicios de los que carecen en su mayoría, como buenas comunicaciones y asistencia sanitaria, y especialmente que no les quiten sus recursos. Esperemos que en esta ocasión no se cumpla ese otro refrán que dice aquello de "mucho ruido y pocas nueces".

F. Javier Chavarrías González ZARAGOZA

Inquietud y esperanza

Comienza un nuevo año, quiera Dios que podamos recuperar la salud, la tranquilidad de espíritu y la esperanza. Llegan nuevos impuestos y seguramente otro gobierno, que será diferente o similar al de ahora, pero la inquietud de los 47 millones de ciudadanos es que sea en justa convivencia de prosperidad y de paz. Acabamos de finalizar un año con decisiones complicadas, entre ellas nuevas leyes bajo las cuales vamos a asistir como séquito a las aplicaciones de unos jueces que tan solo responderían ante dos equipos, como si sus ‘entrenadores’ los colocaran allí para decidir lo que les interesa. La Constitución pertenece a la totalidad de los ciudadanos y no puede ser maniobrada para intereses políticos. Los jueces deberían abstenerse de cualquier dependencia y sus decisiones serían un fraude si se determinasen por su procedencia o protección. Que se sepa de antemano el resultado de sus decisiones vulneraría el estricto sentido de la democracia que tanto nos costó recuperar. No nos defrauden y cumplan lo que juran o prometen en su aceptación: respetar la soberanía nacional, lealtad al Rey y cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución.

José Luis Bescós Guillén. ZARAGOZA

