La gran madeja

Vivimos en una sociedad globalizada tremendamente capitalista en la que uno de los parámetros importantes de los que depende directa o indirectamente nuestra existencia es ese tipo de productividad en masa que actúa como si no tuviera tope, que solo piensa en aumentar la eficiencia buscando más rendimiento económico a menor coste, haciendo un uso indiscriminado de los recursos naturales y de paso destruyendo el entorno ambiental.

Este planteamiento, a todas luces tonto e insostenible, genera muchos efectos colaterales, entre los que voy a comentar unos pocos. Problemas en las reservas de agua dulce, escasez de alimentos, migraciones causadas por catástrofes naturales y guerras, propagación indiscriminada de virus nuevos, el poderoso cambio climático, la sexta gran extinción, la acumulación de dinero en grandes fortunas familiares, la destrucción de la clase media, el aumento de familias desfavorecidas en el umbral de la pobreza y una masa creciente de familias pobres. Todo ello unido al problema del renqueante ascensor social que, al parecer, está cada vez más averiado, tal y como confirma la investigación llevada a cabo por investigadores de las universidades de Cambridge y Harvard, que sugiere que todavía no somos una verdadera meritocracia y que el nivel socioeconómico de la familia de un titulado tiene un efecto directo sobre el salario que este recibirá en el futuro, aunque haya estudiado en una universidad de élite. Por no entrar en la afirmación del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que en su libro ‘El Precio de la Desigualdad’, expone la mentira de la ‘meritocracia’ y la teoría del ‘esfuerzo personal’, señalando que el 90% de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo o mérito que hagan, mientras que el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, independientemente de que hagan o no mérito para ello.

Las cosas no pintan bien. ¿No les da la sensación de que hay que cambiar muchas de ellas? Y para más inri, cuando hablan de quién es el responsable de todo ello, se dice que la principal causa es la humanidad. ¡Pues NO es verdad!, la humanidad somos todos, pero las políticas actuales, tanto las avanzadas como las retrógradas, están en pocas manos si se comparan con el total de las de la humanidad. Además, la mayoría de esas pocas manos se suelen caracterizar por una formación y experiencia muy limitada en la resolución de grandes problemas, a lo que hay que añadir que, junto con los grandes grupos empresariales, siguen la vieja escuela económica sin reblar. Y no es precisamente porque estén dirigidos por señores mayores, las universidades donde se han formado todos esos dirigentes y responsables económicos parece que solo saben enseñar el timo de la eficiencia productiva y las ganancias sin control.

Se supone que la mayoría no son unos vagos o maleantes, e intentan encontrar soluciones, pero suelen buscar las inmediatas. Al parecer casi nadie quiere coger el toro por los cuernos debido a la impopularidad de lo que evidentemente habría que hacer. Como dijo el escritor H. L. Mencken [1880-1956]: "Para todo problema humano hay siempre una solución fácil, que es clara y plausible pero casi siempre equivocada".

Y las cosas no pintan bien

Por ejemplo, para empezar a desenrollar la gran madeja de los problemas a resolver, se podría intentar hacer lo que dijo Quino [1923-2020] utilizando a su personaje Mafalda. "Para mí lo que está mal es que unos pocos tienen mucho. Muchos tienen poco y algunos no tienen nada. Si estos algunos que no tienen nada tuvieran algo de lo poco que tienen los muchos que tienen poco, y si los muchos que tienen poco tuvieran un poco de lo mucho que tienen los pocos que tienen mucho, entonces habría menos líos. Pero nadie hace mucho, por no decir nada, para mejorar un poco algo tan simple". Y cuando pongo esa cita no estoy pensando en la inevitable Hacienda, estoy hablando de que los que saben que tienen que poner manos a la obra, las empiecen a poner, ¡Sí, sí, me refiero a esos humanos citados, no a la humanidad!