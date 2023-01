Cartas al director de HERALDO: Después de la fiesta, la cuesta de enero

Después de la fiesta, la cuesta de enero

Se acabaron las fiestas, las comilonas y las largas cenas, la espera para ver el vestido (o lo que fuera) de la Pedroche, los Reyes Magos, con algún Baltasar algo ateo, con la muerte ya de alguna mujer a manos de su maltratador, con Echenique dando su ‘bendición u opinión’ al rey Felipe, con poca nieve y menos buenos augurios, con la guerra de Ucrania para rato, con un futuro de subida de pensiones para conseguir votos y con la vista puesta en las elecciones.

En fin, ha llegado 2023, ese año que muchos decían de recuperación pero que parece que puede ser aún más malo que el anterior. Dios y Sánchez no lo quieran. Los precios de los alimentos, por las nubes, los ricos seguirán siendo más ricos, los pobres más pobres, los políticos a lo suyo, es decir, a seguir en su poltrona y en el poder con sus escaños y sus tronos. La ciudadanía en general, a tirar mes a mes, los jóvenes a seguir en las listas del paro. La aclamada en tiempos generación del ‘baby-boom’, de cara a una jubilación retrasada, dudosa y hasta mal mirada, y Europa, que si vamos todos a una o a ninguna. El euríbor sigue en subida, las hipotecas ni te cuento, la luz que si sí que si no. Menos mal que no nos ha llegado la Filomena 2, como en las películas. Los independentistas a sacar fruto de su ventaja política, los demás a tributar y a callar. Las rebajas de enero comienzan, pero ya no son lo que eran con esto de que los comercios las inician cuando quieren; mercado libre, dicen; ahora internet nos libra de las colas para abrir puertas y nos hace más fácil la vida con las ventanas del ordenador y la llegada del paquete a casa sin movernos. Lo que sí llegará, y pronto, será la famosa cuesta de enero, esa que no preveíamos mientras hemos gastado por caprichos o por falsa necesidad. Será cuestión de ‘volver a la normalidad’.

Juan José Mairal Herreros. SABIÑÁNIGO

Precisiones sobre la familia Fleta

Con respecto a la carta titulada ‘La larga estirpe musical de los Fleta’, publicada el día 8, y agradeciendo el cariño hacia mi familia y el recuerdo de mi abuelo el tenor Miguel Fleta, quisiera puntualizar lo siguiente. La cantautora colombiana que vive en Miami Paula Arenas (nominada a más de siete premios Grammy latinos y a nivel de Estados Unidos) es esposa de mi sobrino Beto Pérez Fleta, hijo de mi hermana Elizabeth Fleta de Pérez; mi primo Kirk Fleta es soltero. Del matrimonio de mi abuelo el tenor Miguel Fleta con Carmen Mirat nacieron cuatro hijos: Elia, Miguel Ángel (existe Miguel, hijo de su relación anterior con María Pierry), Paloma y Javier. Mi padre, Miguel Ángel Fleta Mirat, es el único que no se dedicó al cante. Miguel Ángel, mi padre, casado con la catalana Asunción Mallol Bayer, tuvo cuatro hijos: Elia (que soy yo), Elizabeth, Rosmarie y Miguel Ángel. Yo no estoy casada, Elizabeth se casó con Carlos Alberto Pérez, un colombiano, y tuvo tres hijos: Andrés, Carlos Alberto (al que todos le decimos Beto, casado con Paula Arenas) y Diego. Rosmarie se casó con un norteamericano, Ralph Robinson, y vive en San Francisco, California, tuvo dos hijos, Ralph Robinson y Roger Robinson. Miguel Ángel, mi hermano menor, se casó con la colombiana Jacqueline Ariza y tiene dos hijas, Michelle Fleta y Nicole Fleta.

Elia Fleta Mallol. Nieta del Tenor Miguel Fleta. ROMA

¡Qué bien se vive en la España vaciada!

Pues sí, no hay nada como el pueblo para vivir, conoces a tus vecinos, tranquilidad, aire limpio… ¡lo mejor! Y no lo digo yo, que vivo en la España vaciada, lo dicen los vecinos de las grandes ciudades que con alegría cogen sus vehículos todos los veranos y fines de semana para disfrutar de las bondades con las que vivimos nosotros. Si vienen será por algo y si se van será por algo también. Porque termina agosto y no queda nadie en el pueblo. Ellos disponen de servicios subvencionados para ir a trabajar y desplazarse, pueden tener gas en casa para calentarse, tienen pediatra y servicio de urgencias. Nosotros, los que mantenemos el pueblo vivo, no tenemos descuentos en los cercanías que tampoco tenemos, pagamos la calefacción con gasoil y necesitamos un vehículo por cada persona de casa, porque no tenemos nada cerca. Me alegro por mis amigos de la ciudad, pero las subvenciones las pagamos todos: en la España vaciada recorremos 50, 60 o más kilómetros todos los días para ir a trabajar y ya no tenemos subvenciones para ello. Tenemos un clima más duro, con inviernos muy largos. No disponemos de centro de salud, nos tenemos que desplazar en coche a otro pueblo o, como suele pasar, en el centro de salud falta personal, como la pediatra, que está de baja y no es sustituida durante meses. Y a ver quién me toca hoy de médico, porque cada día veo a uno diferente. Hay que legislar para todos, no solo para quienes viven en grandes urbes, todos tenemos que beneficiarnos de las ayudas y cada zona requiere de una intervención particular. Si nos quitan la subvención de los 20 céntimos del gasoil, los que salimos perjudicados somos nosotros, el medio rural, no los que vienen de fin de semana. Para mantener la España rural se necesitan ayudas específicas.

Fernando Arranz Martínez. CELLA (TERUEL)

Coches y contaminación

Hablamos mucho de la contaminación y de que los coches tienen que ser eléctricos, pero nadie ha pensado por qué el presidente de Aragón no tiene dicho coche y sí uno con motor de gasolina, comprado con nuestros impuestos. También tenemos que pensar que Suiza se plantea prohibir incluso los vehículos eléctricos, también Suecia, pero eso no interesa y nos prohíben ir por nuestra ciudad porque dicen estos inteligentes que contaminamos. También contaminarán las motos y ciclomotores y nadie dice nada. No entiendo que personas a las que les estamos pagando el sueldo solo piensen en su bienestar y se peleen por ocupar un sillón con su gran sueldo. Los ecologistas no se meten con las empresas contaminantes, solo con los ciudadanos; será porque no les pagamos lo suficiente. En vez de pensar en sus sueldos, que es nuestro dinero, que se preocupen en dar servicio los domingos y festivos y no sacrifiquen a quienes les pagamos.

Roberto Lagunas Pisón. ZARAGOZA

¡Pobre Real Zaragoza!

Horroroso, el comportamiento del equipo en el campo. Estos nuevos propietarios nos han vendido humo. A este paso, no subimos ni en el próximo lustro. Deberíamos dar la baja a casi todos jugadores, exceptuando a los de casa, Iván, Francho, Francés... y muy pocos más. Cuando se quiere subir, se prepara equipo para subir. Y este equipo es para mantenerse por mitad de tabla. Hay que comerse la hierba y estos no se la comen. ¡Aupa Real Zaragoza!

Juan José Cuenca Citoler. BARBASTRO

