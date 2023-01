Colecciono matices

Al profe Perplejo le pasa, como a Benedetti, que gusta de coleccionar matices, signos, sospechas y señales.

Son más importantes de lo que algunos piensan, pero si lo que usted quiere es tener razón, no se preocupe por ellos: le van a incomodar la verborrea, le harán dudar, incluso puede verse obligado a ceder o a reconocer algo... Hay quien se pone nervioso con los matices. Es normal: requieren inteligencia, atención y paciencia, cuestiones pasadas de moda. Si usted es de los que cree que detenerse a percibir la diferencia entre el azul aguamarina y el celeste, entre un adagio y un andante o entre la nostalgia y la añoranza es una soberana estupidez, amén de una pérdida de tiempo, está peor de lo que cree. El partidario de simplificar acaba arrellanado en la simpleza. Vencido por su propia y única verdad, se perderá la magia de los pequeños detalles, a menudo nimiedades a ojos vista, el sutil encantamiento que convierte lo pequeño en inmenso y viceversa. Los matices son con frecuencia una simple cuestión de brillo, velocidad, intensidad o luminosidad, un rasgo minúsculo. Solo quien atiende a los matices descubre que no tiene tanta razón como creía, advierte que la frontera es una mera cuestión de equilibrio, que la diferencia es con frecuencia un problema de grado y no de oposición. Pero vivimos en tiempo de esencias, de unidad, de proverbial intransigencia. Por eso coleccionamos matices: para dudar. Decía Bergamín que quien no duda nunca, jamás hará nada razonable.