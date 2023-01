Cartas al director de HERALDO: La Corona de Aragón y la conquista de Albania

La Corona de Aragón y la conquista de Albania

La intervención de Alfredo Moreno, crítico cinematográfico, en el programa de Aragón Radio ‘La torre de Babel’ me pone sobre aviso: menciona una película española que habla sobre la conquista del Reino de Albania por la hoy conocida como ‘Compañía Navarra’, mercenarios navarros y gascones al servicio del Reino de Navarra, en el último tercio del siglo XIV, para defender los intereses del hermano de su rey en esa región balcánica.

Al morir su señor, la expedición se alquila al rey de Aragón Pedro IV, aunque luego le traiciona y campa por Grecia atacando las posesiones de la Corona de Aragón de Atenas y Neopatria y erigiendo efímeros estados independientes. Lo que después he aprendido, y que ya concierne de lleno a la historia de nuestro antiguo reino, no me sorprende tanto, pero es admirable, porque demuestra la influencia que tuvo la confederación de la Corona aragonesa. Y es que, ochenta y tantos años después, la desconocida y misteriosa Albania, dirigida entonces por un caudillo similar a Vlad ‘el Empalador’ en su lucha contra los turcos, rinde vasallaje al más poderoso monarca aragonés (aunque ya de linaje castellano), Alfonso V ‘el Magnánimo’, a cambio de ayuda militar. Y a esto hay que sumarle la pretensión del emperador de Etiopía de emparentar con dicho monarca, que fue atendida pero que, lamentablemente, se echó a perder por el extravío de las embajadas. Es sorprendente y aleccionador ver hoy la pequeñez geográfica de una, la económica de la otra y la compartida escasa consideración del Estado hacia las dos regiones hermanas, Navarra y Aragón, que hace solo seiscientos años fueron protagonistas en las relaciones internacionales alrededor del Mediterráneo, toda esa admiración y orgullo se vuelve rabia por las pretensiones imperialistas de las actuales potencias.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

El pliego del transporte sanitario

Se acerca el 1 de febrero, fecha de la puesta en marcha de los nuevos pliegos de transporte sanitario de ambulancias, contra los que hubo una manifestación en Illueca y muchos han expresado su descontento en muchas comarcas. Las ambulancias dejarán de estar presentes las 24 horas y pasarán a 12 horas en estas zonas. Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria de Aragón rechazamos el último pliego de transporte sanitario por constituir una merma sustancial de la atención. El pliego contempla la sustitución de las ambulancias medicalizadas (uvis móviles) en horario nocturno y en fines de semana, algo que repercute seriamente en la seguridad asistencial en pacientes graves. Si un paciente ingresado en un hospital empeora, requiere una prueba diagnóstica o tratamiento urgente en otro hospital deberá esperar a que llegue una ambulancia con médico desde la ubicación más cercana, lo que pone en riesgo al paciente y dificulta su acceso a pruebas que son tiempo-dependientes en casos de ictus, infarto, etc. Según el pliego, el tiempo de respuesta de aquellas ambulancias no presenciales será como máximo de 30 minutos. La propia ubicación de estas ambulancias prevista en dicho pliego lo hace inviable, pues su desplazamiento ya supera con creces este tiempo. El propio pliego reconoce la singularidad montañosa de la provincia de Huesca, dotándola de ambulancias especiales para condiciones atmosféricas adversas, pero no ha tenido en cuenta que la mayor parte de la provincia de Teruel tiene las mismas características. Este pliego de transporte sanitario genera inseguridad asistencial, inequidad y dificulta la accesibilidad, ahondando en las desigualdades territoriales y sanitarias. Por todo ello, solicitamos su retirada.

Francisco Tofé Andrés. ILLUECA

Alegar a Hacienda

En abril modifiqué de buena fe mi borrador de la declaración de la renta del 2021. Cobré unos salarios del Fogasa, abogado mediante, correspondientes a unas nóminas impagadas de ese año, y cambié esa cuantía por la recogida en dichas nóminas para poder introducir el IRPF y la Seguridad Social, ya que la empresa certificó haber ingresado esos importes. El 26 de octubre Hacienda me presenta una notificación de liquidación con la que no estoy de acuerdo. Pido cita, explico el caso, me dan la razón pero me instan a alegar acompañando la documentación pertinente. No me hacen la declaración, pues debo registrar las alegaciones y los documentos, y cito: «sé claro y ruega que me las asignen a mí y no a otro funcionario». En noviembre resuelven mis alegaciones y solo admiten los gastos de defensa jurídica. Reclamo nuevamente resolviendo el 16 de diciembre, pero recibiéndolas el día 29, admitiendo en tres ocasiones en su respuesta que las retenciones fueron ingresadas, aunque indebidamente. No consta que le fueran devueltas a la empresa. En la nueva liquidación se incorporan unos intereses de demora desde el 15 de julio hasta la fecha. Véase la mala fe de la Administración, dado que la mayor parte de la dilatación del proceso es por su inoperancia de abril a octubre. De octubre a diciembre solo he usado mis derechos y nunca se me ha informado de esos intereses de demora, en ninguna de las notificaciones. ¿Qué hubiera pasado si me llamase Luis, Rodrigo, Leo…? Respondo: una de cal y una de arena. He pagado, y ella ha cobrado dos veces.

Diego Guallart Gil. HUESCA

Suegros y suegras

Se está potenciando una corriente de opinión, promovida por suegras y suegros españoles, en el sentido de estimular la denominación de ‘suegros’ y ‘suegras’ para definir esta relación de parentesco, con preferencia a la de ‘madre política’ o ‘padre político’; más que nada, para no introducir en el ámbito familiar palabras que no favorecen la concordia entre seres queridos.

José Luis García Pardo. ZARAGOZA

La pobreza convertida en un circo

Este fin de año salió la Pedroche anunciando las campanadas vestida con un saco, y soltó un discurso sobre la dureza de la inmigración y la pobreza para terminar quitándose el saco y enseñar su cuerpo semidesnudo y su embarazo. ¿Realmente somos tan tontos de pensar que lo más importante de todo ese cínico espectáculo es su discurso sobre la pobreza y la lucha de la inmigración? Menos mal que vivimos en un sistema patriarcal y los hombres solo vemos sexualidad en ese fin de campanadas. Y agradezco a Pedroche que salió en zapeando para hablar de su traje y no del discurso. Ahí hubieran demostrado, tanto el canal de televisión, el programa como ella misma, su cinismo por hablar de personas que realmente pasan hambre y de cualquier raza.

Jorge Juan Bautista Solano Amigo. ZARAGOZA

