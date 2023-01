Cartas al director de HERALDO: Los eslóganes políticos

Los eslóganes políticos

Citamos primero el que Pedro Sánchez utilizó en la campaña de las elecciones generales en un debate televisivo contra Mariano Rajoy.

Se trata del orquestado y repetitivo ‘no es no’. Con esta fórmula se refería a su radical falta de colaboración con él, motivada fundamentalmente por la corrupción en el PP.

Pues ya vemos lo que ha ocurrido. Acaba de reducir sin ningún escrúpulo y con chulería incluida las penas por malversación. En lugar de un café, toma dos tazas. Creo que todo el mundo se da cuenta de que está hipotecando el futuro del Estado, concediendo ventajas intolerables al independentismo. También se han lucido con el tema los responsables de Podemos al afirmar: "No apoyamos la ley pero no nos oponemos".

Otro ejemplo más actual. Se refiere al consabido eslogan ‘solo sí es sí’ de la llamada Ley Montero sobre violencia de género, que los medios citan hasta la saciedad, por los problemas que están teniendo la ministra y el mismo Gobierno por ‘sostenella y no enmendalla’. La Ley está generando probablemente una sangría de votos en el cuerpo electoral de la izquierda, por el continuo goteo de rebaja de penas que está produciendo. O sea que los socios se apoyan conscientemente en el acierto y en el error. Mala fórmula.

Observamos que las proclamas y eslóganes con tintes radicales se pueden volver en contra de sus patrocinadores, porque se suelen incumplir de manera descarada. Creo que a Sánchez le irían mejor otros eslóganes alternativos, como ‘sí pero no’ o ‘no pero sí’, que reflejarían mejor las continuas contradicciones de su persona y de su Ejecutivo, que lamentablemente mucha gente tolera.

José Luis Cabez Marco. ZARAGOZA

La plaza de la Colegial de Daroca

En Daroca, ciudad en la que nací y en la que he vivido mis 90 años, tenemos un problema con la remodelación de la plaza de la Colegial. Plaza en la qué están ubicados el Ayuntamiento, con los Juzgados en los bajos, y la Colegiata. Cuando regía el Ayuntamiento anterior, acometieron las obras y se han invertido 180.000 euros. Cuando entró el actual equipo, como no está de acuerdo con el proyecto, como tampoco lo estarnos gran cantidad de vecinos, prometieron que se derribaría y se dejaría lo más parecido a su época anterior, para luego estudiar una nueva remodelación. Pasa el tiempo y la plaza sigue igual. Le pregunté personalmente al alcalde y me contestó que en breve comenzarían el derribo. Le sugerí que, como había tanta controversia, hiciesen una consulta popular en la que pudieran votar tanto los residentes en Daroca corno los nacidos aquí, aunque vivieran fuera, pero los votos de unos y otros por separado. Y que se pudiera hacer también por teléfono e internet. No entendemos los vecinos que en estos pueblos pequeños la relación entre el equipo de gobierno y la oposición sea enemistad e intransigencia, y no una buena colaboración, ya que por este motivo se perjudica al pueblo.

José Gil Bruna. DAROCA

Cantar en el Hospital Militar

Asoma una nueva ilusión a nuestro Hospital Militar de Zaragoza en el inicio del 2023. Se está formando una gran coral. Puedo decir que ya tenemos cuatro voces masculinas y un todavía pequeño pero espectacular elenco de voces femeninas, que comienzan de cero aunque tengan alguna experiencia coral. No se pide ninguna prueba de aptitud, pero precisan sentirse ‘jóvenes’, cantar bien y tener buen gusto por la música coral. A pesar de haber comenzado en noviembre, suenan angelicales en la hermosa capilla, pero necesitan ser completadas por al menos diez voces más para alcanzar un nivel alto. Hay muchos enamorados y muchas enamoradas de esa música, que da prestigio a algunas ciudades del mundo, y que también puede dárselo a la quinta ciudad de España. Mis queridos lectores de HERALDO: Buscamos a esos hombres y mujeres de cualquier edad que vengan a probar sus voces y nos ayuden a ser felices para dar felicidad. Si conocen a alguien de este perfil, que pase por la capilla del Hospital Militar cualquier martes a las 18. Verán cómo quienes se acaban de conocer y aún no han empastado, destacan increíbles entre la mágica sonoridad del templo y la sensibilidad de su directora.

Emilio Guzmán Sánchez. ZARAGOZA

Abandono

Con mucho dolor de mi corazón y antes de lo que me hubiera gustado, abandono la asistencia, mi trabajo de médica de Familia en el que os he acompañado en estos 33 años en el Arrabal. Ha sido un honor ser vuestra médica, he intentado atenderos y trataros lo mejor que he podido, lamento los errores que haya podido cometer y os pido disculpas. He sido feliz en este barrio, he aprendido mucho de vosotros, de vuestra dignidad ante el sufrimiento y de vuestra bondad, sois ya mis amigos y os llevaré siempre en mi corazón. Hasta siempre.

Rosa Magallón. UTEBO (ZARAGOZA)

El Antiguo Paraíso

Hace ya muchos años, siendo más joven, allá por los años de 1980 y 1990, degustaba exquisito pescado y algún marisco cuando mi familia estaba, en el verano, fuera de la ciudad. Era el Bar-Restaurante Paraíso. Transcurrieron unos cuantos años sin que tuviera ni más ocasiones ni más posibilidades de frecuentar y gastar en esa restauración; y llegaron los finales de siglo y hubo algún cambio de dirección en el negocio, que mantuvo, al menos, parte del nombre del local, anteponiendo el vocablo ‘Antiguo’ Paraíso. De paso del despacho profesional al domicilio, íbamos cada viernes al final de la jornada y tomábamos una copa y una tapa, sin más pretensiones que el descanso y la degustación, a la que tan bien acostumbrados nos tienen los bares y restaurantes de Zaragoza. El trato fue siempre amable; y ese trato es digno de alabar, porque el negocio de hostelería es enormemente sacrificado, pendiente siempre del cliente, del mercado, de la cocina, del exceso y del defecto de clientes, porque la intendencia y la logística tienen una importancia directa en el éxito o en el fracaso. El otro día, apurando el año 2022, tuvimos un pequeño espacio en la barra y tomamos el aperitivo, con el establecimiento repleto tanto en el bar, interior y terraza, como en la sala-comedor. Y leí el cartel del cierre. Era el último día del negocio; y en otro cartel agradecían a todos los clientes su confianza y asiduidad. Gracias a Carlos, gracias a Cristian, gracias a la esposa y madre, magnífica cocinera y siempre en la brecha. ¡Que os vaya muy bien en esta nueva etapa de vuestras vidas!

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es