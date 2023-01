¿Enseñar a mentir?

En una visita reciente a Zaragoza, para debatir sobre educación, el filósofo Miguel Ángel Quintana Paz recurría a un viejo chiste sobre el funcionamiento de las fábricas en la Unión Soviética, para provocar la reflexión.

Allí, unos hacían como que trabajaban y otros como que vigilaban. ¿Y aquí –se preguntaba el filósofo– y en el ámbito educativo, no nos estará pasando algo parecido, unos simulando que enseñan y otros fingiendo que aprenden?

Tomada literalmente, toda figura retórica resulta exagerada. Y habrá quienes al oír algo así se lleven las manos a la cabeza, reivindicando la profesionalidad de los enseñantes y la laboriosidad de los alumnos, trayendo a colación y poniendo sobre la mesa casos ejemplares. También es verdad que ejemplos hay para todo, y dependen además de la etapa o nivel, del contexto educativo, etc. No todo el monte es orégano, claro. Pero lo relevante no es eso. La cuestión no es si hay un sinnúmero de docentes vocacional, confiada y competentemente entregados a la formación de los jóvenes, y un número aún mayor de niños y jóvenes aprovechando al máximo las oportunidades educativas que se les brindan. Que los hay, en ambos casos, es indudable. La cuestión es si no estaremos empezando a ver a esos denodados educadores y esforzados educandos precisamente como una especie de funcionarios quijotescos (si tal cosa es posible y se me permite el oxímoron), resistentes a la deriva social y cultural de nuestro tiempo. Lo cual, por otro lado, vendría a reforzar la tesis del chiste.

El problema no es menor en el ámbito universitario y, de hecho, la broma viene a cuento precisamente porque en las últimas semanas se ha viralizado la carta abierta de un profesor de universidad a sus alumnos de grado en la que les confesaba que se dedica "a engañar, no a enseñar". Daniel Arias es catedrático de organización de empresas en la Universidad de Granada, donde lleva más de veinte años dando clase. En su escrito, publicado en Linkedin, el profesor granadino expone su desazón por la situación de la docencia universitaria, convertida en su opinión en un simulacro de formación donde el profesor ya no sabe qué, cómo ni para qué enseñar a una mayoría de alumnos que no tienen ningún interés en aprender, ni problema en ser "engañados", y cuya única aspiración es conseguir un título cada vez más devaluado. Ser universitario hoy día –ni profesor ni alumno– no es garantía de prácticamente nada.

El catedrático Daniel Arias afirma que la docencia universitaria se ha convertido en un simulacro de formación donde el profesor ya no sabe qué, cómo ni para qué enseñar a unos alumnos que no tienen interés por aprender ni les importa ser "engañados"

Pero erraríamos el tiro si pensáramos, como harán algunos, que el problema es básicamente "culpa" de los alumnos. Ciertamente que estos están bastante desmotivados, en general. Me contaba L., que estudia un grado de FP mientras trabaja, que algunos profesores llegan a clase con ofertas de trabajo para las que ninguno de los alumnos allí presentes levanta la mano. ¿Para qué molestarse y complicarse la vida en ello?, pensarán. ¿O para qué ir a clase?, dirán los alumnos del catedrático granadino, o mis propios alumnos. ¿Realmente voy a aprender más?, ¿y de qué me va a servir? El problema es que piensan, equivocadamente o no, que el papel timbrado que dice que saben lo que no saben, les va a servir más que el hecho de saberlo. Y que cada vez más hemos disociado lo que dice el papel que es un universitario y lo que realmente es. Y de eso, como decíamos, ellos no tienen "la culpa". Son, al fin y al cabo, consumidores perfectamente democráticos y minuciosamente entrenados, como nosotros, en la elección permanente y el absolutismo de los derechos. Como recordaba Bloom, todo régimen político necesita formar ciudadanos que estén de acuerdo con sus principios fundamentales (y ellos lo están); y toda educación concierne al alma humana, sea para su perfección o deterioro. Por eso uno puede adoptar el papel de marioneta del sistema o de resistente contracultural, pero puede que no ceje por eso en la sensación que comunicaba el catedrático granadino, como parte de una maquinaria, cuyo principio fundamental parecería ser aquel que resumía el aforismo del poeta Vicente Núñez: "Enseñar, es enseñar a mentir".

Ahora bien, hay un momento donde todas esas componendas se disuelven, que es en el encuentro personal, cuando este se produce entre el profesor y el alumno, y además ahí ambos pueden decir no y ya no hay engaño que valga. No en vano, si nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, posiblemente la respuesta también podría ser la del poeta: asintiendo felizmente. O fingiendo.