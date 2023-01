Cartas al director de HERALDO: Mis tres citas con ‘o rei Pelé’

Mis tres citas con ‘o rei Pelé’

Yo tenía 16 años en Mendoza, Argentina, formando parte de la sexta del club Godoy Cruz Antonio Tomba, cuando este organizó un partido amistoso con el Santos de Brasil del gran Pelé.

Fui uno de los escogidos ‘chicos recogepelota’ para tal evento. El gran día llegó el domingo 1º de marzo de 1964, ante una enfervorizada muchedumbre atiborrando el pequeño estadio mendocino. Fue a la salida del vestuario cuando él nos saludó con un toque en la cabeza y una sonrisa. La segunda cita se me presentó cuando, a los dos años de arribar a Zaragoza, Pelé vino a jugar con el Real Zaragoza un amistoso. El martes 3 de septiembre de 1974, en una noche calurosa, La Romareda se vistió de gala. El juego preciosista brasileño era de tal plasticidad que hacía que el espectador se lo pasase en grande. En un pasaje del partido, Pelé ejecutó una jugada llena de encanto y lanzó un centro que Nieves no pudo detener, e Iselín Santos Ovejero se lanzó en el aire cayendo enganchado en las redes, lo que hizo partirse por la mitad la portería. Se detuvo el partido hasta que se sustituyó la portería. El Santos venció 3 a 2, con dos goles de ‘o rei Pelé’. La tercera se produciría en Toronto, Canadá, donde yo residía entonces. El domingo 16 de junio de 1977, el club canadiense Toronto Metros Croatia jugó un partido amistoso como despedida de Pelé del Cosmos de Nueva York. Fui al partido con dos viejos amigos mendocinos que no dábamos crédito a la grandeza de aquel gran jugador de fútbol. Además, él atesora sus tres títulos mundiales. La gran familia mundial del fútbol se ha quedado huérfana por el gran legado de este brillante e irrepetible jugador brasileño, y será difícil que alguien llegue algún día a emular semejante proeza… ¡Gracias, Edson Arantes do Nascimento, ‘Pelé’.

Mario Domingo Berón Umar. ZARAGOZA

Mal servicio de autobús

Mi comentario es acerca del mal servicio que tenemos de autobús las personas que vivimos en la zona del Sisallete; esto era antiguamente Santa Fe. El Ayuntamiento no nos da el mismo servicio de autobús que al resto del pueblo y tenemos los mismos derechos, pagamos impuestos como cualquier vecino, incluso más. Me gustaría tener los mismos horarios que los del pueblo. Me siento rabiosa porque ahora tengo que depender de taxis o de algún vecino que me lleve al hospital. Y por favor, que se enteren de que somos personas con necesidades ineludibles.

Alicia Bagüés Lapeña. CADRETE (ZARAGOZA)

Las infracciones de los patinetes

Javier Hernández García, lugarteniente del Justicia, ante una denuncia presentada en esa institución por la dejadez en el control de las reiteradísimas infracciones por parte de los usuarios de patinetes y bicicletas, me remite la respuesta dada desde la Policía Municipal, en la que recoge que a lo largo del año 2022 a dichos aparatos les han formulado un total de 3.939 denuncias. Esta cantidad, además de ridícula, pone de manifiesto la dejadez en el control. Como para escribir una reclamación me gusta aportar datos: El otro día en paseo Echegaray-Puente de Piedra, hay unas placas que dicen que en 40 metros hay que echar pie a tierra, pues bien, en 10 minutos 23 de estos vehículos no lo hicieron. Pasarela peatonal de Matías Pastor Sancho a Adolfo Aznar, estando en periodo de vacaciones escolares se reduce en un porcentaje alto, lo crucé dos veces por sentido, 13 infracciones se cometieron. Como anécdota incluida, puedo decir que al cruzarme con uno de ellos, que iba despacio, le dije "tú sabes que esta pasarela es carril peatón", su respuesta me hizo reír, echó pie a tierra y me dijo, "ya soy peatón", unos segundos después ya había dejado de serlo. Los infractores no son ni ciegos ni tontos, y cuando ven un coche de la Policía Municipal, que sucede pocas veces, echan pie a tierra.

Luis A. Vallés Gascón. ZARAGOZA

Expectativas y educación

Muchas personas, padres, madres o educadores, queremos que nuestros niños y niñas se comporten de una determinada manera; por ejemplo, queremos que tengan la habitación recogida. Pues bien, con frecuencia pensamos o decimos algo así: «Ya verás cómo este chico no ha recogido su cuarto», con lo que estamos anticipando una falta por su parte, pero a la vez, un fracaso en nuestra manera de educar. Cuando así obramos de pensamiento estamos condicionando nuestra actitud y conducta para que el chico o la chica fracasen; y si nos escuchan decirlo, estamos reforzando una conducta inapropiada que se volverá a repetir. Entonces, ¿qué hacemos? La solución es pensar, decir y actuar como si ese chico, esa chica fuera a conseguir el éxito en su comportamiento recogiendo sus cosas, ya que nos dice la investigación en psicología que solo si tenemos una expectativa de éxito en nuestros chicos les ayudaremos a conseguir ese cambio de conducta y, además, habremos conseguido el éxito en nuestra educación. En definitiva, ¡es solo cuestión de cambiar las expectativas!

Carlos Hué García. ZARAGOZA

El principio de igualdad

A raíz de la nueva ley 20/2021 para la reducción de temporalidad del empleo público, publicada a instancias de la UE para que España solucione los porcentajes excesivos de interinos debido al abuso de esta figura en sus administraciones públicas, en nuestra Comunidad, la DGA, el Salud, o la DPH, entre otras instituciones, y un sinfín de pueblos se han afanado para publicar antes de final de año sus convocatorias con un carácter excepcional y de libre acceso, todo ello para no incumplir la ley. En las mismas, se valora más el puesto desempeñado en dicha administración porque se pretende estabilizar plazas que en la mayoría de los casos están cubiertas por interinos desde hace muchos años. Pues miren ustedes, en la Diputación Provincial de Zaragoza se empecinan en hacer todo lo contrario, amparándose en el principio de igualdad. Es tanta la igualdad que cuando un funcionario interino de la DPZ se quiere presentar en los procesos de otras administraciones no lo está, ya que se le valorarán menos sus servicios prestados que a los de aquella administración, al contrario que en su administración, por lo que se genera desigualdad. Yo creo que cuando intentas defender una igualdad que genera desigualdades, como es en este caso, no es justificable. Debería la DPZ seguir el criterio también expresado entre otros por la FAMP y de los pueblos que han visto una oportunidad excepcional para estabilizar su empleo y al personal que lleva años sin poder optar a una plaza por ese abuso generado, y no todo lo contrario. Juzguen ustedes.

Eloy Canales Gascó. ZARAGOZA

