Cartas al director de HERALDO: La guerra de Ucrania y las otras guerras

La guerra de Ucrania y las otras guerras

Ha finalizado 2022 y la guerra de Ucrania continúa.

Pero no es el único conflicto bélico del planeta. La guerra olvidada de Yemen sigue activa desde hace ocho años. Las imágenes de niños yemeníes con rostros hundidos y costillas sobresaliendo son difíciles de digerir. Es una guerra de índole religiosa, donde los rebeldes hutíes están apoyados por Irán, en tanto las fuerzas gubernamentales cuentan con la alianza de Arabia Saudita; la guerra entre suníes y chiítas comenzó en el Siglo VII. La situación humanitaria es grave: 17 millones de yemeníes padecen inseguridad alimentaria, y 2,2 millones de niños menores de 5 años han requerido atención médica por desnutrición. La atención internacional hacia Ucrania ha desviado recursos humanitarios destinados a Yemen. Afganistán y el citado Irán también tienen conflictos internos, siendo su denominador común las mujeres. En el primero, el régimen talibán les ha prohibido su asistencia en la universidad, a pesar de que hace 18 meses dijeron que salvaguardarían el ‘derecho islámico’ de las mujeres a estudiar y trabajar. En cuanto a Irán, continúan las manifestaciones desde la muerte de Mahsa Amini el pasado mes de septiembre en contra del régimen teocrático, el cual ha respondido con fuerte agresividad ahorcando y violando a ciudadanos. La muerte de esta ciudadana fue por no seguir las normas estatales sobre el hiyab. En los tres países, niños y mujeres son los colectivos vulnerables, padeciendo hambre, desigualdad y muerte. Estos casos son algunos ejemplos de guerras, porque la lista de territorios donde existe esta situación sigue siendo aún muy extensa. Ni la ilustración, como tampoco la industrialización, junto a innovaciones científicas y tecnológicas han acabado con estos jinetes del Apocalipsis.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

¿Jóvenes sin futuro?

Hoy los proyectos de vida de los jóvenes se limitan a sobrevivir. Esa comparación odiosa entre la nueva y la anterior generación hace todavía más difícil el progreso de los que hoy pagarán las consecuencias del ayer y no tendrán los privilegios que se tuvieron y se tienen. No somos frágiles, vagos o ineptos, somos el efecto que han causado el exceso, la mala gestión y el derroche a todos los niveles. Además, el mercado no se adapta a la realidad. Intentar acceder a una vivienda, pagar un alquiler, ahorrar, emanciparse, etc., se han convertido en misiones casi imposibles para nosotros. Lo peor y lo que nos distingue de esas antiguas generaciones es el aumento de la incertidumbre. Ahora mismo, casi todo lo que pueda ocurrir es posible. Gestionar con eso y con la ansiedad de no conseguir lo que, a nuestra edad, nuestros padres ya habían conseguido es realmente difícil para muchos. Pero bueno, supongo que siempre lo podremos transformar en un meme y reírnos. Mientras el sistema se sigue rompiendo, y nosotros con él, continuaremos alimentando la máquina hasta que no haya quedado más gota que exprimir. El modelo sociodemográfico está obsoleto y muchos se obcecan en que no es así. Cuando nos demos cuenta, una nave ya habrá zarpado hasta un nuevo planeta, pero nosotros seguiremos sin mirar arriba y agacharemos la cabeza para seguir recibiendo la colleja.

Miguel Ángel Jiménez Jara. ZARAGOZA

Peligro en la carretera

Leí en HERALDO del 19 de diciembre una información titulada: "La AP-2 se convierte por primera vez en la carretera más peligrosa de la red aragonesa". Cuatro o cinco veces al año vamos a la playa utilizando a AP-2. En las dos horas y media que tardamos en completar el viaje vemos de todo. Muchos vehículos nos adelantan y se pierden en la distancia en pocos momentos. Sobrepasan, con creces, el límite de velocidad. Las personas que conducen esos vehículos son el verdadero peligro de la carretera, no ella en sí misma. Esas personas, en ocasiones acompañadas por sus hijos, son maestros muy negativos; enseñan a no respetar las normas. Y sus hijos son futuros peligros al volante de vehículos más potentes, más cómodos, más… hasta que la tecnología se imponga y sea el vehículo quien obedezca el reglamento de tráfico. Hasta entonces, somos los conductores los responsables de los accidentes: velocidad excesiva, distracciones (el teléfono, la radio, el paisaje, el coche que pasa, etc.), falta de mantenimiento del coche y tantas circunstancias. A 120 km/h, se recorren 33 metros en un segundo. La pregunta oportuna: ¿cuántos segundos permanecemos distraídos mientras conducimos a 120 km/h? A 130 km/h son 36 metros en un segundo. Si somos conscientes, y responsables, borraremos el título adjudicado a la AP-2.

Antonio Ruiz Ágreda. ZARAGOZA

El antídoto de la música

Estamos en unos tiempos en los que el plan del día consiste en ver quién la dice más gorda. Hablo de los políticos. Oírlos te produce desasosiego y prefieres pasar a cosas como dibujos animados, reportajes de animales, etc. O como yo en este caso, oír a Carlos Núñez, que ha sido un grandísimo acierto. No hay mal que por bien no venga. ¡Qué pedazo de intérprete, con sus melodías celtas, gallegas, etc., gaitas impresionantes, acordeón. Ha sido un goce escuchar a la compañera de Carlos Núñez al violín, angelical, ¡y cómo cantaba! Vamos, que el concierto de Carlos Núñez y sus compañeros en el Teatro de las Esquinas te transportaba al reino de la felicidad, de la armonía. La música, une, hermana. Ha venido de Galicia, pero se puede considerar maño, descubriendo las gaitas y botos de Aragón. A los políticos les diría que en sus filas tuvieran la misma capacidad de crear armonía y emociones. Mil veces gracias a Carlos Núñez por la música y por hacernos olvidar los sinsabores de la vida diaria y política.

Alfonso Azorín Corral. ZARAGOZA

Las contraseñas

Las contraseñas que con tanta frecuencia utilizamos en internet, cuando son poco seguras, constituyen un riesgo para los usuarios. Pese a saber lo fundamental que es tenerlas seguras, y tal vez porque resulta tedioso aplicar los consejos respecto a ellas, pocos siguen a rajatabla esas recomendaciones. Hay que recordar que son la primera línea de defensa a la hora de administrar nuestra vida ‘on line’ y que son tan importantes como la información que protegen. Si son lo suficientemente complicadas de detectar dificultaremos el trabajo de quienes traten de realizar un ataque para obtener nuestros datos. Al igual que tomamos precauciones cerrando la puerta de casa y no dando pistas sobre nuestros hábitos, también debemos hacer lo mismo en redes sociales y correos electrónicos, para evitar caer en sus trampas.

Casilda Sánchez Calderón. ZARAGOZA

