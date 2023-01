Cartas al director de HERALDO: De los canapés navideños al gimnasio

De los canapés navideños al gimnasio

Abundancia de comida en la mesa decorada con motivos navideños, aperitivos variados que no comía en todo el año.

Me miro al espejo y veo que peligra mi régimen. Pero te dices "bah, por una vez al año, no hace daño". Te lanzas a esos ricos manjares, canapés, croquetas, huevos rellenos, montaditos de ‘foie’, langostinos y otros. Sin sentimiento de culpa, voy comiendo. Exclamo en mi interior "¡qué bueno sabe!". Pero al día siguiente salgo a las calles del barrio en donde vivo y me conocen. Una vecina me dice con sarcasmo "parece que has engordado, te veo más mofletuda". Abro mis ojos con rabia contenida. Esa misma semana me apunto a un gimnasio al lado de casa. Me visto de gimnasta y me meto en una sala que llaman ‘sala de pilates’. No sé qué es eso, pero ahí estoy, con un pelotón enorme, haciendo posturas. La pelota se me iba por todos los lados. El monitor me consuela. Salí del gimnasio muy decepcionada. Decidí cambiar de sala el siguiente día. Me metí en la sala de pesas. El profesor me mira de arriba abajo. Me hace tumbar en un tatami y de pie, con las piernas abiertas a cada lado de mi cuerpo, me da una barra. Miro a mi alrededor y veo a una anciana de cuerpo musculoso bajando y subiendo pesas a la vez que flexiona las piernas. Pensé "esa no me gana a mí". El profesor me pone una pesa de un kilo a cada lado de la barra. Me dice que flexione los brazos. Como ve que puedo, me pone otro kilo más a cada lado. A poco reviento, pero, orgullosa, sigo haciendo el ejercicio. Cuando termino la clase, el profesor me señala otras pesas que me dará el próximo día. Salí del gimnasio sin poder levantar los brazos ni para tocarme el pelo. Ya no volví al gimnasio. Me miro al espejo y me digo "no es para tanto" y sonrío conformada con mi cuerpo.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

El servicio del bus

No me extraña que los zaragozanos valoren el bus urbano como el peor servicio municipal después de 650 días de huelga. Y a pesar de eso, algunos conductores siguen mostrando tan mala educación como antes, como siempre. Entre sus malos hábitos, destaca dejar al viajero colgado en la parada cuando llega apurado, por no molestarse en abrirle la puerta. Otro es no esperar a que se siente un anciano que sube con un bastón, sino que arrancan inmediatamente. Si se trata de no perder tiempo, tanto una cosa como la otra depende de unos pocos segundos que no les sirven de nada, pues un semáforo a pocos metros de distancia les obliga a detenerse, aunque hay muchos conductores que se los saltan por costumbre. Bomberos y tranvía, con un notable en el sondeo, están mucho mejor valorados que el bus, con un aprobado raspado. ¿Por qué no se ponen como objetivo los conductores del bus subir la nota mejorando la calidad en su trabajo?

Martina Pellejero Cuéllar. ZARAGOZA

Demonios educados

El Papa ha advertido a la Curia romana sobre "demonios educados", el mal que acecha entre ellos. Estos demonios educados asedian a la gente que vive la fe de forma rígida y presuntuosa. Los residentes en el Vaticano corren mayor peligro porque están cercados por demonios que entran con educación, sin que uno se dé cuenta. No es bueno ser rígido en ninguna creencia, lo ha confirmado el Papa. Un demonio educado es más peligroso que cualquier otro demonio corriente y moliente, porque el educado entra con educación, sin que nos demos cuenta. A la larga lista de demonios hay que sumar los demonios educados. Esto se parece a las personas educadas, de las que no dudas, de las que te fías, y luego te clavan el puñal en la espalda. A una persona mal educada se la ve venir enseguida, sus intenciones aparecen claras desde el principio, pero de una persona educada no se espera una mala jugarreta. Leo que el número de demonios supera por mucho a la cifra emblemática o marca de la Bestia: 666. Para el cristianismo, existen tres demonios principales: Lucifer, el Anticristo y el falso Profeta. Hay que tener mucho cuidado con los demonios íncubos (varones) y súcubos (mujeres) que se encuentran en los sueños de las personas con la imagen de un cuerpo real de una persona normal, encargados de fornicar con los soñadores. Es decir, las mujeres y los hombres que aparecen en los sueños eróticos, aunque sean personas conocidas, son demonios fornicadores. ¿Quién no ha fornicado algunas veces con uno de esos demonios? Eruditos medievales de la demonología atribuyeron a siete archidemonios los siete pecados capitales: Lucifer (orgullo), Mammon (avaricia), Asmodeus (lascivia), Satanás (ira), Beelzebub (gula), Leviatán (envidia) y Belphegor (pereza). También existen demonios femeninos sumamente peligrosos: Ardat Lili, Batibat, Empusa (puede adoptar la apariencia de animales domésticos), Aradia (diosa de la Luna, no se sabe si los astronautas la han visto), Alouqua, Andras, Astartea, etcétera.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Respeto a los maestros

La profesión de maestro está infravalorada en España. Es más, desde hace años entre los jóvenes existen muchas bromas desprestigiando la carrera de Magisterio, y esto es algo intolerable. Los maestros son quienes se encargan de educar a las mentes del mañana, asientan las bases sobre las que cada persona forjará su personalidad y corrigen malos comportamientos. Por esto tienen una enorme responsabilidad. Todos los profesores que conozco con mi edad tienen muchísima pasión y dedicación por su trabajo. Me gustaría que se les diera el reconocimiento que se merecen, que mejoraran sus condiciones y que la gente les tenga el respeto que requiere ser maestro.

Óscar Zabal Rodrigo. ZARAGOZA

Engaño electoral

En las últimas elecciones generales aquellos que dieron su voto al PSOE no podían imaginar el uso que Sánchez y los diputados y senadores socialistas harían de él. Depositaron su confianza en un PSOE que nada tiene que ver con el actual. Sánchez basó su oferta electoral en promesas que ha incumplido: Podemos le quitaba el sueño, iba a luchar contra la corrupción, era contrario a los indultos a los sediciosos, defendería el Estado de derecho, respetaría las instituciones y el Poder Judicial, no iba a colaborar con golpistas y no pactaría con ellos, jamás lo haría con Bildu… La realidad ha sido bien distinta. El PSOE ha asumido oficialmente la deriva de Sánchez y ha traicionado a sus votantes. El voto no se le otorgó a Sánchez y al PSOE para que actuase al dictado de podemitas, independentistas y sucesores de terroristas, ni para poner en riesgo los cimientos de la democracia española. Ha sido un engaño y una traición a sus votantes.

Joaquín Mañeru López. ZARAGOZA

