Hay cosas, lo reconozco, que me producen ternura. Una de ellas es la concentración de coches de época. No sé si sus dueños son personas medicadas o demasiado cuerdas. Sí sé que los cuidan, quizá, más que a un abuelo. Porque el conductor de esos automóviles es un ser diferente, sabe que lo miramos cuando dentro de su coche atraviesa una calle, una avenida o un paseo; y sabe que si el pasado es un aparato de radio eleva su volumen.

He visto concentraciones de esos coches en el parque del Retiro y en el parque Grande José Antonio Labordeta. Los he visto en Biarritz, en París y en Segovia. No se olvida la belleza de un Rolls Royce o la de un Austin Healey con su capota negra, la fuerza del Ford Mustang o la personalidad del Tiburon Citröen DS 21 Pallas. Pero como yo nunca viajé en ninguno de ellos, y es algo que me hubiera gustado, las concentraciones de automóviles humildes, utilitarios, de poco voltaje, me llegan más adentro. Sucede al ver un Seat 600. Mirarlo es como regresar, exagerando un poco, a la Grecia de Aristófanes o a una indumentaria que ya queda lejos. En un Seat 600 me llevaron a Salou y a la Costa Brava, qué proeza, y a Ordesa, cuando el mareo era un gánster que siempre quería incomodar. Hace cuatro años me encontré de pronto, en una de esas concentraciones, con un antiguo Ford Fiesta. Estuve a punto de besarlo porque con él aprendí a conducir en una autoescuela.

Lo cierto es que el paso del tiempo, que tanto erosiona y abofetea, nos recuerda, junto a viejos automóviles, que fuimos felices. Una excusa para preguntarnos qué somos ahora.