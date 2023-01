Cartas al director de HERALDO: La larga estirpe musical de los Fleta

La larga estirpe musical de los Fleta



El tenor Miguel Fleta tuvo varios hijos que además del apellido heredaron su talento artístico. Las historias de algunos de sus descendientes son realmente apasionantes y su música nos invita a un viaje que va desde la lírica al jazz, del bolero al rock y al pop. Su hijo Javier fue un excelente tenor; las hermanas Fleta, Elia y Paloma, triunfaron en los años cincuenta con ‘El chacachá del tren’ y otras canciones. Posteriormente Elia y Elizabeth, nietas de Fleta, formaron un dúo, han revivido un pop renovado y funk y se convirtieron en fenómeno mundial tras la inclusión de una de sus canciones en la serie ‘Narcos’. Paloma, nacida en 1931, se casó con el norteamericano Douglas Lylburn Heinsohn y tuvieron cuatro hijos. El mayor, Richard Douglas, es compositor y artista abstracto en la ciudad de Nueva York, y Kirk triunfa como cantante. Kirk Lylburn Heinsohn, se hace llamar Kirk Fleta y vive en Tennessee (Estados Unidos). Aprendió a tocar la guitarra cuando era adolescente y a los 17 años actuó públicamente por primera vez. Posteriormente formó el grupo Kirk Fleta Music, toca la armónica y la guitarra, con un baterista de Nueva York, un guitarrista de Carolina del Norte y tres músicos más. Ha actuado por todo el país, tocando blues y un rock comprometido, aderezado con unas gotas de psicodelia, caracterizada por la excitación extrema de los sentidos, música estridente, luces de colores cambiantes, alteración de la percepción del tiempo y del sentido de la identidad; además ha actuado en una película dirigida por Shane Marr de Cinemarr. La esposa de Kirk, la colombiana Paula Arenas, estuvo nominada para los Grammy Latinos en cuatro categorías, entre ellas, mejor canción y para representar a Colombia en el festival de la canción de Viña del Mar en 2020.

Jesús Fleta Zaragozano Zaragoza

Criterio fundamentado

Para tener un criterio fundamentado debemos alejarnos de los que manifiestan un individualismo a ultranza en el modo de pensar. De los que sólo leen o escuchan lo que refuerza sus ideas. Este pensamiento único es un reduccionismo limitante que suele llevar a un peligroso fundamentalismo. No se deben tener esquemas simples. Desconfiar de los que nos piden lealtades incondicionales. No creernos todo lo que nos cuentan. No ser vasallos digitales ni carne de desinformación. Deberíamos fijarnos como objetivo, en este Nuevo Año, crearnos una opinión bebiendo en variadas fuentes de información, revisar lo que pensamos y, con el esfuerzo de la reflexión, procesar nuestros conocimientos buscando la verdad. Sólo así tendremos un criterio fundamentado y ayudaremos a desactivar la polarización de nuestra sociedad.

José Luis Romanos Marfil Zaragoza

Una universidad en Calatayud

Desde que se presentase en Calatayud el proyecto para la creación de una universidad privada, se ha suscitado una gran polémica debido a las declaraciones de la consejera del Gobierno de Aragón. Esta ha transmitido su intención expresa de utilizar todos los instrumentos que estén a su alcance para impedir que esta universidad privada se instale en Calatayud, y han cerrado filas con ella otros centros educativos aragoneses, e incluso una universidad privada, la San Jorge. Las precipitadas declaraciones de la consejera (prejuzgando lo que todavía no conocía) son, a mi juicio, impropias de un responsable político que debe velar por el interés general con imparcialidad. Se trata de impedir la creación de un nuevo centro educativo en Aragón cuando todavía no se conoce su alcance ni sus características, y eso en base a que «atenta contra el sistema universitario, vulnera el mapa de titularidades y daña todo el trabajo hecho». Todo el mundo ha entendido que tras esta ambigüedad lo que late es la aversión a la competencia. Por eso echo en falta en este debate lo resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el pasado día 31 de enero de 2020. En esta sentencia, y en aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, se anula (en beneficio de la Universidad San Jorge) una resolución de la DGA que pretendía limitar la acreditación de enseñanzas universitarias a que existiera una potencial demanda social y a su compatibilidad con la oferta previa existente en Aragón, evitando la duplicidad con las enseñanzas de los centros universitarios de Huesca, Teruel y La Almunia de Doña Godina. Ninguna limitación a la competencia en nuestro sistema universitario tiene cabida jurídicamente. Y es incoherente, y más tratándose de una universidad del prestigio de la San Jorge, invocar los principios que defienden la competencia entre centros educativos cuando le interesa, y mantener la postura contraria cuando la posible creación de una nueva universidad puede afectarle.

José Manuel Pablo Uriol Calatayud

Un gran novelista

El 28 de diciembre fue el 150 aniversario del nacimiento de Pío Baroja. Este extraordinario narrador influyó en los novelistas de la posguerra, que lo consideraron su maestro. Su lenguaje sencillo y coloquial reflejaba la clase de persona que era. Es conocido su talante solitario, su timidez y la sinceridad con la que solía expresarse, además de su pesimismo. Ejerció por poco tiempo la medicina, también trabajó en una panadería, pero su vocación fue la literatura. Otra de las facetas de este grande de la Generación del 98 fue el tiempo que dedicó a viajar. Escritura y viajes fueron dos constantes en su vida. Esta frase define su trayectoria: «Si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible. Nada hay imposible para una voluntad enérgica».

Gema Abad Ballarín Reus (Tarragona)

Hablando de los gatos

Hablemos de los gatos. Esos seres que a menudo son tachados de traicioneros y que forman parte de nuestros hogares. ¿Por qué hablar sobre gatos? Porque, al igual que los tenemos en nuestras casas, los tenemos en nuestras calles... Sin ninguna campaña de ‘Adopta no abandones’. Es curioso, pero la mayoría de estas campañas se centran en los perros. Si vas a cualquier tienda de animales encontrarás miles de juguetes para perros, pero apenas verás para gatos. ¿Acaso los felinos no son mascotas? Forman parte del animal que más se abandona en España, el que más se maltrata y al que se le ignora si en la calle te pide cariño. Creemos que son malos, que muerden y arañan... Pero esto viene del desconocimiento. En mi casa hay gato y me ha demostrado que puede ser igual de amoroso que un perro. Espero que esto sirva de reflexión, las colonias gatunas no son para abandonar, si no para cuidar a los abandonados.

Teresa Corcuera Montes Zaragoza

