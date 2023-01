En los años de la adolescencia, empecé a oír una palabra que se repetía por doquier, tolerancia. Los españoles reiniciaron la ardua tarea de tolerarse unos a otros. Nos acostumbramos a oír e, incluso, a escuchar al diferente. No hay democracia sin tolerancia. Aprendimos que el adversario sólo es un compatriota que piensa de manera distinta.

Sin embargo, en las últimas décadas, esta palabra, que indica una forma positiva de entender la convivencia, ha caído en desuso. Hace años, se empezó a hablar de ‘tolerancia cero’. Y aunque es evidente que hemos de ser intolerantes con el racismo o con el machismo, la expresión ha sido usurpada por cualquier iluminado que viene a salvar a una minoría, aunque nadie haya reclamado su ayuda. Se cree libre de toda crítica, por muy necias que sean sus ideas. El lector podrá poner los ejemplos que estime oportunos. Yo no me atrevo ya, pues la ‘policía de la moral’ está más inquisitorial que nunca. En efecto, los intolerantes de la ‘tolerancia cero’ ya no permiten ni el menor resquicio de crítica, racional y razonable, a sus evangelios.

Para colmo, además de la ideológica intransigencia con la carne, cada año se descubren más intolerancias a los alimentos. Lo que antes eran tres cortados, se convierten ahora en retahílas de peticiones, repletas de sucedáneos, que abruman al camarero. O, quizás, habría que decir camarera, porque, en cuatro décadas, las mujeres han sustituido a los hombres detrás de la barra.

Una pionera, que regentó a finales de los setenta la ‘Pianola’ en el Casco Viejo, el primer pub de Zaragoza gestionado exclusivamente por mujeres, me comentó que un día entró un individuo en el local exigiendo su parte, pues creía que era un burdel. Esas admirables mujeres cambiaron a mejor el mundo sin necesidad de promover carísimas campañas de publicidad. Se emanciparon con valentía antes de que apareciera el término ‘empoderamiento’, tan machaconamente repetido en la actualidad. Sirvan estas líneas para rendirles el tributo que merecen.

Tendemos a mirar al pasado con almibarada melancolía. La Transición fue un hermoso tiempo de tolerancia, pero no todas sus manifestaciones son dignas de encomio. Sólo hace falta recordar algunas películas del casposo género que dio en llamarse el ‘destape’ para entender lo que pretendo decir.

Las redes sociales son un laberinto que tiende al infinito, que es la nada. Por él transitan millones de minotauros rezumando odio. Los odiadores son personas que no se soportan a sí mismos y cuya frustración proyectan sobre otros. Han encontrado en las redes sociales el cauce ideal para manifestar su intolerancia con el éxito ajeno.

La clave sobre la tolerancia me la dio hace poco ‘la negra’, que es una brillante profesora cubana, procedente de Camagüey. Siguiendo la estela de José Martí, aunque sin mediar deportación, se ha instalado en Zaragoza para mejorar su currículo académico. En su caso, ha ultimado una excelente tesis doctoral sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya ha dado sus resultados en la isla. Recientemente, se ha modificado el Código de las Familias, que recoge este supuesto, tras el intento fallido de introducirlo en la Constitución de 2019. Para vencer las resistencias de la machista y homófoba sociedad cubana, ha sido clave el apoyo del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual), organismo público cuyo nombre y contenidos sólo pueden darse en un régimen autoritario.

Hace poco comí con la doctoranda cubana y le pregunté qué definición le gustaba más, si afroamericana o mujer de color. Con contundencia, no exenta de sorna, me respondió: "Soy negra, ¿no lo ves?". Entonces reparé en que los acomodados burgueses de las universidades anglosajonas nos están imponiendo cómo tenemos que llamar a los negros, lo que no deja de ser una manifestación más de supremacismo blanco. Pero pobre de aquel que se aparte de la ortodoxia, verá truncada, de inmediato, su carrera académica.

Entre Fernando Esteso e Irene Montero, me quedo con la 'negra'.

Ángel Garcés Sanagustín es profesor de Universidad