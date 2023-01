Cartas al director de HERALDO: Los jueces, la justicia y las etiquetas

Los jueces, la justicia y las etiquetas

Solemos clasificar a los demás dentro de grandes grupos. Hasta cierto punto puede ser justificable, pero poner a alguien una etiqueta, con independencia de que es un error, es encerrarlo en una prisión moral de la que le resultará difícil salir. Es un error porque todos tenemos múltiples facetas que nos hacen apreciar las cosas de una manera diferente. De modo natural tendemos a tratar mejor a los amigos que a los que no lo son, o aplaudimos a nuestro equipo y silbamos al oponente.

Todo puede funcionar relativamente bien si lo que, o a quien, juzgamos no está moralmente etiquetado. Si lo está, difícilmente nos regiremos por la máxima de que hay que juzgar, opinar sobre los hechos y no sobre las personas autoras de los hechos, es decir sin los ‘pre-juicios’ que ‘pre-viamente’ les hemos adjudicado. En la actualidad lo estamos contemplando en algo tan grave como la Justicia: hemos etiquetado a los jueces como ‘progresistas’ o ‘conservadores’, como coloquialmente se dice, sin despeinarnos. Los de a pie siempre pensábamos que los jueces eran simplemente eso, jueces, personas con criterio independiente pero… Se ha creado un ambiente en el que la resolución de los problemas judiciales se presupone antes de la sentencia en función de los componentes del tribunal y en ello se aplican los partidos políticos: y lo malo es que muchas veces las quinielas aciertan.

Visto desde la ciudadanía sería excelente que los propios jueces terciaran en este enjuague rechazando públicamente las etiquetas que se les adjudican y el sistema que las provoca. Debemos dejar en paz a los jueces… pero una ayudita por su parte también se agradecería.

Francisco Alós Barduzal Zaragoza

¡Que viva el Mundial!

De crío era un forofo del fútbol. Con la edad y los continuos fracasos del club de mis amores ha disminuido en mi la pasión por este deporte. Sin embargo en este último Mundial he observado, pasmado, que el seguimiento global de este bello deporte ha incluso aumentado. En países donde económicamente las están pasando canutas, como Argentina o Marruecos, su seguimiento es bestial. El fútbol se ha convertido en una pseudorreligión donde las frustraciones se disuelven como azucarillos cuando su equipo alcanza la gloria. ¿Porqué este fenómeno? Para mí está claro. En nuestra sociedad desnortada y hostil hay pocas alegrías. Una de ellas, aunque parezca pueril, sigue siendo el deporte rey.

Miki Romano Mur Zaragoza

La cuarta dosis

Llevan días machacando con el frenazo de la cuarta dosis en los de mi quinta. En la época de ensayos, la Astra dio problemas e incluso hubo que paralizarlos. Aun así la aprobaron y siguió habiendo problemas. Entonces nos la adjudicaron a nosotros, aunque no se había probado en voluntarios de nuestra edad y creo que no he pasado más miedo en mi vida que esos días después de la primera dosis. Nos citaron para la segunda a los tres meses y nos pilló el verano a medio vacunar, mientras gente diez años más joven llevaba días con la pauta completa. Calambres en los gemelos y flojera en las piernas, pero nunca se sabrá el verdadero motivo por el que retiraron la Astra. Como no había más remedio que mezclar pautas, nos vendieron la moto de que era ideal ese cóctel y nos llamaron a los cuatro meses de la segunda dosis, pese a que la EMA recomendaba seis. Tocó la Moderna y los efectos secundarios duraron apenas tres días. Después de estas aventuras se extrañan de que nuestro grupo de edad seamos tan reticentes a la cuarta dosis. Hoy por hoy, tal como están las cosas, da más miedo una vacuna –que a saber cuál nos toca ahora– que un contagio del bicho. Acabaremos todos conspiranoicos.

Juana Mary Lecumberri Romea Zaragoza

Montemolín existe

En la esquina de la avenida de San José con la de Cesáreo Alierta, se ha pintado de verde la tapia que cierra el solar existente. Su puerta metálica tenía en el dintel una inscripción en la que se leía ‘Colegio Montemolín Agustín Gericó’. Desde la Asociación Vecinal Larrinaga Montemolín pedimos hace varias semanas, ante las dos juntas de distrito en las que está dividido el barrio, que se mantuviera esa referencia histórica; por ejemplo, guardando ese dintel. Y ubicarlo, de ser posible, en un monolito al efecto que se alzara dando constancia de que el barrio de Montemolín existe desde hace más de 150 años, con antigüedad sobrada y participación en la historia de la ciudad más contundente que la de los propios barrios de los que se tomaron los nombres para apellidar los distritos arriba mencionados. Curiosamente, a escasos metros, sobre el andador cercano, el verano pasado se inauguró un recuerdo llamativo de la antigua Quinta de San José, como remembranza del pasado agropecuario del barrio con dicho nombre, que contiene precisamente el antiguo dintel de entrada a la quinta. Hagamos también recuerdo de que ese nombre proviene del convento-colegio-cuartel de San José, ubicado en su momento en el barrio de Montemolín. Está visto que nos han hecho oídos sordos y ojos ciegos. Seguiremos reivindicándonos, qué remedio.

José Antonio Prades Villanueva Zaragoza

No te detengas, amiga Eva

Un día, el destino nos hizo compañeros como aprendices de escritores. A nuestro modo fuimos contando las historias que agitan nuestras vidas desde el recuerdo o la imaginación. Aunque la vida te señaló un camino personal más difícil que a los demás, siempre te has esforzado por vivir cada momento con pasión e ilusión. Transmites alegría y anhelo por ser feliz. Nos has relatado tu vida, tus sueños, tal vez algún deseo y todo impregnado con el don de la palabra. Nada te detiene y eres ejemplo. Dices que la vida es una fábula y tú eres cronista de la tuya. Sonríes y disfrutas cada instante. Sé que no es fácil, pero manifiestas euforia e ilusión. Compañeros de tertulias, testigos del presente y abogados del pasado, hemos transitado un camino que nos ha hecho amigos. Y de verdad. Pertinaz en tu lucha por vivir, narras con emotividad esa otra vida que debió ser, sin renunciar a la que es. No dudes. No te detengas, amiga Eva. Te acompañaremos, felices, en tu travesía, porque es gratificante tu palabra y emocionante tu opinión. Admiramos tus narraciones, que quizás son tu historia. Es un placer ser tu amigo. Es permanente tu sonrisa y será inalterable nuestra amistad. Compartiremos otras muchas crónicas desde nuestro universo de remembranzas que seguiremos escribiendo. La amistad es la magia de la vida.

Jesús Añaños Vinué Zaragoza

