Cartas al director de HERALDO: Un café con una antigua alumna

Un café con una antigua alumna

Hoy, después de quince años, he podido tomar un café con una alumna a la que recuerdo como una de las que mejor me ha comprendido en las clases.

Me cuenta su recorrido durante estos años hasta que ha llegado a ser profesora y soy feliz apreciando el cariño que fui capaz de despertar en esta mujer, a la que vi enamorarse y desenamorarse en el instituto, a la que oí reconocer como un rayo pasivas e impersonales, que tanto me ayudaba a comprender el sentido de las lecturas que les exponía. Y ahora está en frente de mí contándome que ha vivido muchos años fuera de España, que hay cosas que le han salido mal y otras bien, como a todos. Y el hechizo del momento que para un profesor supone tomar un café con una alumna a la que hace años ha dado clase hay que saborearlo a pequeños sorbos. Me falta sonrisa para agradecerle todo lo que le oigo, cómo me maravillo de que aquella chiquita sea ahora una mujer con su trabajo y su ‘habitación propia’. Gracias a quienes habéis sido mis alumnos, a ese catedrático de arte o a esa médica o a ese cocinero o a esa conductora de autobús o a ese taxista que reconoció a su profesor cuando hace unos años volví a Pamplona. Casualidades hay muchas cuando se ha conocido a tanta gente joven. Ya cuando los institutos por donde se ha pasado empiezan a ser recuerdo, sois vosotros, los antiguos alumnos y alumnas, quienes desplegáis la ilusión de que hemos llegado a ser válidos para mucha gente. No lo dudéis, a los viejos profesores nos ilusiona que una mañana toméis con nosotros un café con una tostada, y nos contéis que vivís felices, trabajando, y nos alegréis contándonos que os enseñamos algo importante. Lo de menos son las pasivas y las impersonales, sino que aún nos recordáis con cariño pasados tantos años.

J avier Fatás Cebollada. ZARAGOZA

Jubilados del Clínico

Quiero manifestar mi queja por la falta de cariño y de respeto al personal del hospital clínico Lozano Blesa que nos jubilamos los años 2020 y 2021, ya que por la pandemia se suspendieron los homenajes. Después de 42 años prestando servicio, no se nos ha tenido en cuenta en este año, cuando ya se ha restaurado dicho homenaje.

Maribel Labanda Soto. ZARAGOZA

Decepcionado con la sanidad aragonesa

Engañado, dolorido y desesperado, así me siento con la sanidad aragonesa. Después de estar en una interminable lista de espera que dura hoy 754 días para una intervención de columna, en una lista en la que debería de haber sido inscrito 457 días antes, tras la última visita al traumatólogo, y después de rizólisis efectuada sin ningún éxito y que me obligó a iniciar todo el protocolo desde el MAP hasta especialista para volver a ser revisado, no sé si por negligencia o por olvido, después de salir de una lista de espera con prioridad normal y en el n.º 276 otra con prioridad alta con el n.º 32 por cambio de hospital para la intervención (motivos de funcionamiento interno junio de 2022), y con la promesa de ser intervenido antes del fin de este año, y después de dar por perdida esa posibilidad, me decido a escribir a este diario con el propósito de poner el foco en una sanidad regida por personas que considero incapaces, carentes de profesionalidad y con un nivel de egoísmo fuera de lo común. Antes era la pandemia, después la saturación de las Urgencias y de los centros médicos. Pero ¿y la sanidad privada tiene esos mismos problemas? Ahí está la madeja que hay que deshacer. Espero que con el cambio de gobierno entre algo más de humanidad, y de rigor y exigencia hacia los que tienen que sacar esto adelante. Mil gracias y feliz Año Nuevo.

Miguel Ángel González Rodríguez. MONTAÑANA (Zaragoza)

Epopeya en Riglos

Aquel era nuestro rumbo. Y aquel era el velero que coexistía con nuestro derrotero. Aquel cruzaba la rada de Linas de Marcuello en Huesca. Y una vez traspasada aquella bahía, se trascendía a sí mismo por entre la prosaica carabela. Entre oceánicos y poéticos paisajes. Entre estoicas, aunque acentuadas vegetaciones. Y entre sudores y sinsabores, mecida por las olas de la marea, la nao arribaba al castillo y a las ermitas de la Virgen de Marcuello y de San Miguel. Aquel era el buque que surcaba un mar embravecido de acantilados. Aquel era el que husmeaba en los henchidos pies de los bellos mallos. El que con sereno sopor soportaba sobre su espinazo el pesado fardo de la tierra. A bordo del venturoso velero ‘Os Fills’. Y al amarrar sus amarras en el Mirador de los Buitres, desde su atalaya era posible fondear la mirada en las aguas del Gállego, en las enjutas quebradas, en los valles... Era aquel espectacular astillero desde el cual había que retroceder unas maravillosas millas. Por entre flamígeras crestas. A bordo de ensoñadores precipicios. Entre ardientes espinos. Para embocar el navío que nos transportaría al barranco de los Clérigos. Donde los intrigantes gigantes suelen propasarse con los candorosos caminantes. Donde los engendros acostumbran a abrumar con pesadas brumas y bromas. Por donde, ensimismados, hay que pasar con pies de plomo para no despertar al espectacular esperpento. Aquel era el bajel GR1 sobre el que gravitaríamos hacia Riglos. Aquel era el último estuario de nuestro periplo.

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

¿Golpe de Estado?

Han pasado 41 años de aquel nefasto 23 de febrero. Se había recuperado la democracia, a pesar de que el espíritu de Franco aún se mantenía vivo. A quienes apoyaron durante décadas el antiguo régimen les costaba entender que se otorgase la soberanía al pueblo. Fue un golpe de Estado promovido desde las instancias del poder, mandos militares, guardias civiles y una trama ideológica de la derecha reaccionaria, con la idea de ‘reconducir’ una situación política a la deriva. Estos días, dirigentes políticos instalados en una continua hipérbole de acusaciones han normalizado palabras como ‘tiranía’, ‘gobierno ilegítimo’, ‘fachas con toga’, etc. Llegan a jugar con fuego llamando ‘golpe de Estado’ a lo que está ocurriendo en el ámbito político y judicial. Frase que conlleva llegar al poder de forma ilegal y violenta, degrada las instituciones y se degrada la democracia. Aquel fatídico 23 de febrero, cuando quisieron volver a convertir la democracia y la libertad en un sueño roto, en un tiempo donde la sombra de la dictadura aún era muy larga, descubrí que nuestra imperfecta democracia es lo único que tenemos para garantizar la libertad. Desde ese día valoro más la libertad y aumenta mi temor a perderla. En ese enfrentamiento tóxico e irrespirable ambiente político, se podrá cuestionar la reforma del Código penal, pero nunca en términos de ‘golpe de Estado’.

Daniel Gallardo Marín. GARRAPINILLOS (ZARAGOZA)

