El buen malversador

Tras décadas como enseñante me satisface comprobar que mis tendones intelectuales son flexibles y que cada año aprendo. Unas veces cosas buenas, otras malas. Entre las primeras una revisión de mi opinión sobre Grecia, de la mano de Pedro Olalla, Laura Sancho y Lledó. Del racionalismo gracias a Laura Snyder. Motivos de satisfacción y agradecimiento. En la parte mala, muy mala: tener que poner en cuarentena mis explicaciones sobre el concepto de ley. Ya no podré contraponer orgulloso la ley a las decisiones arbitrarias del absolutismo señorial. Su propósito de generalidad ya no es característica definitoria. El principio tan valioso de la ‘isonomía’ griega —algo parecido a la igualdad ante la ley— ya no rige. En España las leyes ya no son generales; la ley se ha hecho privilegio.

Desde niños nos presentan como atractivas algunas contraposiciones morales aparentes: el patito feo que es en realidad cisne hermoso. El ladrón sin embargo honrado... Los casos abundan, pero el inagotable ingenio del Gobierno español añade ahora la emotiva historia del buen malversador.

La supresión del delito de sedición y la redefinición de la malversación se presentan como cumplimiento de mandatos o exigencias ineludibles de Europa, la UE o la modernidad. El título de la norma en que se incluye es una declaración de la estrategia adoptada: "Ley Orgánica 14/2022... de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso". Un ejemplo de claridad. Obrar así es una falta de respeto al prestigio del Código Penal, a los ciudadanos y a las buenas prácticas legislativas. Es insólito que una reforma penal aparezca difuminada en el nombre de la ley que la introduce. Es desconsiderado hacia los ciudadanos esconderla bajo rúbrica tan oscura y equívoca. Además es mendaz, al menos en lo referente a la sedición y malversación: como vemos en las rúbricas VII y VIII del preámbulo que las presenta, no hay ni rastro de ese mandato europeo, de esas Directivas que presuntamente se transponen.

No está a mi alcance hacer un análisis jurídico-penal preciso; debo quedarme en el envoltorio: en el lenguaje utilizado. De la sedición he hablado en otras Tribunas; toca ahora detenernos un par de minutos en la malversación. Por ir a lo grueso: entre el 'enriquecimiento' y la 'apropiación' a la que finalmente se reduce, hay una holgura conceptual por la que se colarán los especialistas en derecho penal económico. Hay letrados capaces de escalar normas de granito prácticamente lisas; no es el caso: aquí hay fisuras en las que empotrar cómodamente el antebrazo de Dwayne Johnson. No hace falta la destreza de los Pou para aprovecharse de la nueva tipificación.

En derecho asumimos la simetría entre los conceptos ‘daño’ y ‘beneficio’. Desde el siglo XIX el daño puede ser inmaterial; en los últimos años esta tendencia se ha disparado: conceptos como daño reputacional, daño moral, forman parte de nuestro lenguaje. Y los tribunales los reconocen. No hace falta llevarse la bolsa de monedas; vivimos en una sociedad mucho más abstracta. Los daños son incorporales, los beneficios también. Volvemos a nuestro ‘enriquecimiento’. Yo puedo obtener un beneficio moral o reputacional, un reconocimiento de marca, un posicionamiento en el mercado electoral... Todo esto tiene valor, aunque no encaje en el concepto de propiedad ni apropiación. Tenemos casos recientes en que parece que han pagado para mejorar la imagen de Catar en foros internacionales. Tras la reforma podemos desviar dinero público para obtener un beneficio de esta naturaleza: para difundir en los centros de influencia internacionales la imagen de Cataluña como Estado colonizado, privado de sus derechos mediante la fuerza y constantemente reprimido. ¿Alguien duda de que esta estrategia —costosa— produce un beneficio reputacional ante un probable posicionamiento internacional? En Catar lo asumen, ¿en España también? ¿No éramos tan distintos?

Los delincuentes económicos celebran la reforma: ya no hace falta ingeniería financiera ni redes empresariales que actúen como ‘velo’ cobertor. Las puertas de las cajas públicas están abiertas de par en par. Una extraña manera de defender ‘lo público’.

Jesús Morales Arrizabalaga es profesor de Derecho (Unizar)