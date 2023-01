Ciencia, juventud y educación

Tres noticias me reconciliaron ayer con la humanidad en este inicio de año –que desde aquí y a pesar de los agoreros les deseo lleno de esperanza– gracias a la ciencia, la juventud y la educación. Primero me fascinó la Neuro Band, el invento de la empresa aragonesa Bitbrain. Habrán leído que es una diadema textil tipo tenista para la frente que monitoriza con precisión médica la señal eléctrica del cerebro. El avance impresiona porque el dispositivo tiene una aplicación práctica inmediata en la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas neurológicos. Es fruto, además, de una investigación autóctona impulsada por dos veteranos investigadores comprometidos, María López y Javier Mínguez, cuya motivación es llegar a la gente, que las tecnologías no se queden "en un cajón de la universidad".

La Neuro Band me hizo reflexionar sobre el impacto de la ciencia y una páginas más adelante me topé con Valeria Corrales, oscense de 14 años cofundadora del canal ValPat Steam de robótica, electrónica y programación. La revista ‘Forbes’ ha incluido a esta joven en el selecto grupo de 23 profesionales que destacarán este año por su capacidad para transformar la realidad hacia un futuro más prometedor. Junto a su mentora, Patricia Heredia, "buscan motivar e inspirar a niñas y niños para que se adentren y apasionen por el mundo de la tecnología, la electrónica, las matemáticas y la robótica".

E inmediatamente recordé el premio al IES Ramón y Cajal de Zaragoza que había leído unas hojas antes. Este instituto del Gancho recibirá el próximo día 11 de manos del Rey el Premio Escuela del Año de la Fundación Princesa de Gerona. Con más de 450 alumnos de 36 nacionalidades, ha sido reconocido por impulsar un marco de convivencia que encuentra en la diversidad cultural una oportunidad. "Hemos intentado –explicaba su director, Guillermo Sánchez– hacer de eso una virtud, aprovechar la innovación y la inclusión para hacer un modelo que fomenta el talento científico y emocional del menor sean cuales sean sus circunstancias".