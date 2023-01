La literatura y el arte de la traducción



Dijo Mallarmé que "los poemas no se escriben con ideas, se escriben con palabras". Se puede decir por tanto que la poesía es intraducible y Goethe recomendaba que el verso se tradujera en prosa para que el lector no se engañe, aunque se puede dar el caso de que un poema escrito en un idioma pueda inspirar otro poema en otro idioma. Tenemos la suerte de que a Pablo Neruda lo podamos leer en español y así disfrutar de sus poemas de amor insuperables. Aun así hay libros muy mejorados con la traducción, traductores que perfeccionan los originales. Gabriel García Márquez dijo que la traducción de Gregory Rabassa de ‘Cien años de soledad’ era muy superior a la versión original en español. La traducción es la prueba más dura a la que se puede someter un libro, un escritor astuto puede engañar a sus lectores pero nunca engañará a su traductor. Se deduce que los mejores traductores son aquellos que traducen de una lengua extranjera a su lengua materna, es deseable entender el idioma del original pero es indispensable dominar la lengua de destino. Últimamente he leído traducciones que son obras maestras, como ‘Comedia’ de Dante Alighieri traducida al castellano por José María Micó, el cual nos dice que el texto de los clásicos goza del privilegio de la perennidad pero que cada época requiere sus traducciones. Me pasó con ‘Anna Karenina’ de Tolstói que la quise releer después de cuarenta años y la traducción me pareció infumable. Al no saber suficientemente idiomas dependo de las traducciones, pero cada vez valoro más lo que está escrito en mi propio idioma, el español. El idioma es lo que realmente importa. No he podido leer en inglés a T. S. Eliot y nunca he disfrutado realmente de él, lo mismo me ha pasado con Rimbaud.

José Vicente Domeque Goya Zaragoza

Los tesoros de Zaragoza

Estoy leyendo en su periódico un artículo sobre la escritora Emilia Pardo Bazán. Estaba escribiendo un libro sobre viajes, en su periplo recaló en Zaragoza, visitó el Pilar, la Aljafería, la Quinta Julieta y fuera de Zaragoza, el Monasterio de Piedra. Le gustaron mucho los lugares que visitó. Soy una admiradora de la Torre Nueva, me hubiese gustado vivir en aquella época. Cuando era jovencita iba al colegio del Buen Pastor, junto a la iglesia de Santa Isabel, en la plaza de San Cayetano; y cuando pasaba por la plaza de San Felipe me sentaba en un banco y soñaba con verla tan hermosa. Hace muchos años, mi hermano mayor hizo su servicio militar en la Aljafería. Le llevaba los bocadillos, porque la comida que le daban no era suficiente para unos hombres en ciernes y había que alimentarlos. Cuando llegaba a la puerta, había un centinela que me cogía el paquete y misión cumplida. Pasaron unos años y un día vi en la televisión un reportaje sobre la Aljafería. Yo creí que aquello tan hermoso era la Alhambra de Granada. ¡Cómo es posible que lo tuviéramos en Zaragoza y estuviera tapiado por un cuartel! Y por detrás había un chalet cubierto de hiedra, allí se supone que estaban viviendo los mandos. ¡Cómo es posible, qué triste!

María Teresa Ruiz Ruiz Zaragoza

Mejorar la seguridad vial

Son demasiados los accidentes en nuestra ciudad de Zaragoza, causando la muerte a varios ciudadanos. Esto no puede seguir así y con urgencia hay que tomar medidas para evitarlo. Rebajemos la velocidad máxima a 30 km/h en toda la ciudad, eliminemos todos los semáforos intermitentes en amarillo y que estén rojos para los coches, ampliemos algún paso de cebra más en algunas calles. Hay que concienciar al ciudadano peatón a no cruzar los pasos de cebra en rojo y a no cruzar las calles por cualquier sitio, como viene ocurriendo. Todos tenemos que tomar conciencia, peatones y conductores, de cumplir las normas y si esto no se consigue nuestra eficaz Policía debe advertir más y sancionar más al que no las cumpla. Señor alcalde, este tema urge que nuestro Ayuntamiento intente solucionarlo, hay que darle prioridad para que no veamos más accidentes mortales en Zaragoza. Y terminó con una frase de Miguel de Cervantes: "En la tardanza dicen que está el peligro".

Enrique Gimeno Clerencia Zaragoza

Carta a los reyes

Este año no les voy a pedir a los Reyes cosas materiales, lo mío va a ser algo místico, casi mágico. Les demando que los políticos de este país sean menos egocéntricos y más responsables y ecuánimes para buscar el bien común. Les reclamo que concedan a los medios de comunicación la cualidad de la objetividad y que informen con veracidad e independencia. Y por último, solicito a los Reyes que hagan posible para que este país recupere el espíritu de la Transición, donde personas de ideologías bien dispares fueron capaces de ponerse de acuerdo en unas reglas a través de la Constitución. Son tres premisas no fáciles, que van a exigir altura de miras, concordia y mucho diálogo. Pero quiero que sean mi oro, incienso y mirra para el 2023. Felices Reyes a todas y todos, con mucha salud.

Luis Solanas Cebolla Zaragoza

Diecinueve meses en lista de espera

Me dicen que no es posible que lleve diecinueve meses en espera para operarme, pero sí es posible, en Aragón es posible. Sufro estenosis del canal lumbar, por lo cual no puedo andar más de cien metros o estar de pie más de tres o cuatro minutos sin que me tenga que sentar, por el dolor que siento en mi pierna derecha. Llevo 19 meses, desde mayo del 2021, en lista de espera quirúrgica en Neurocirugía del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, y en mayo del 2022 (hace siete meses) solicité un informe médico de mi problema de espalda a través de un escrito presentado en Atención al Paciente de mi centro de especialistas (el Inocencio Jiménez), tal como me indicó el neurocirujano. Dicho informe no me ha llegado, pero me ha sido requerido dos veces: una para presentarlo en el IASS, para ver el grado de incapacidad que me origina, y al no tener dicho informe el grado de incapacidad fue inferior al 33%; y otra para renovar el carné de conducir. Desde hace ocho meses ando apoyado en un andador porque así el dolor no es tan invalidante, esto me ha ayudado, ya que antes apenas salía de casa por el dolor que sufría al andar y lo mal que me sentaba la medicación: uso un parche de fentanilo (más potente que la morfina y droga de moda en los Estados Unidos), cinco pastillas de opiáceos y gabapentina. Necesitaba contar mi situación porque todos a los que les cuento mi historia me dicen que no puede ser posible estar tanto tiempo en lista de espera para operar… Pero eso es así en Aragón. Y doy fe.

Fernando Miguel Polo Zaragoza

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es