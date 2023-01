Desde el aeropuerto

Este año Javier Lambán, presidente de nuestro país, de Aragón, ha grabado su discurso de fin de año en el aeropuerto de Caudé, Teruel. Si usted se lo perdió, está disponible en el canal de Youtube del Gobierno de Aragón. Además, la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) ofrece en su web el texto íntegro. Lo cual resulta cómodo y útil, a la vez que hace pensar sobre los usos de nuestra cadena pública. Más allá de esas minucias, en esta ocasión Lambán ha cambiado de lugar respecto del anterior. Si recuerdan fue en el Paraninfo, con unos guiños analizados en su día en esta misma tribuna.

El vídeo comienza con cinco segundos de una infografía desigual. Un avión despega de izquierda a derecha –¿habrán pensado el mensaje?– visto desde dentro de un hangar. Ahí se sobreimprime en el centro el escudo de Aragón sobre un recuadro negro; mientras, en la diagonal opuesta, se despliegan las barras rojas de nuestra bandera y durante dos segundos plantan un cuadro de texto biselado, blanco con ausencia de buen gusto en el diseño. Son cinco segundos poco cuidados, por no decir flojos, que se suman a los cinco segundos siguientes de una toma de dron que conduce la escena a otros dos segundos más donde el presidente camina a cámara dando tres pasos cual James Bond. Ahí, con un plano de conjunto y cuerpo entero, comienza a hablar sin saber qué hacer con sus manos. El resto del ‘anuncio’ juega con pocos recursos y planos, hasta que concluye a los once minutos, dejando parado a Lambán con brazos en uve y su mano derecha sujetando su izquierda, mientras el dron despega y se repite la infografía inicial. En fin, parece que ha vencido la pereza o, quizá, las limitaciones de presupuesto.

Sin embargo, el texto, la miga del discurso tiene más sustancia. Se presta a una análisis de contenido donde entrar en las líneas maestras de su campaña electoral porque, eso sí, es fundamentalmente electoralista. De hecho, en la segunda frase da por terminada "una legislatura que ha sido muy difícil para todos". Esta idea da pie a resumir su gestión a modo de elogio acrítico y múltiples pinceladas.

Es un texto escrito para seducir a un amplio espectro de la ciudadanía aragonesa. Siembra moderación y teje alianzas con los empresarios, sin olvidarse de los trabajadores y hasta de la Iglesia, recordando gozoso su visita al Papa de la mano del arzobispo de Zaragoza. Ensalza la colaboración público-privada. Maquilla su mala gestión en sanidad prometiendo más dinero. Intenta parar el empuje de Teruel Existe mientras oculta el desastre de los Montes Universales. Se barniza de aragonesismo. Guiña a diestro y siniestro con el ánimo seguir gobernando. No se le han acabado los proyectos y muestra ramalazos identitarios al posicionarse contra el ‘colonialismo energético’ o el ‘affaire’ de la Olimpiada. Saca músculo como muñidor de un pacto inverosímil y entra de puntillas en el verdadero problema: la vertebración de España y la defensa de la Constitución. Ahí acierta al insistir en que "no le irá bien a Aragón si a España le va mal". Se intuye una velada crítica a su jefe de filas y a su propio partido al cuestionar la gobernabilidad que depende de "extremistas, radicales e independentistas que no aspiran más que a romper España y acabar con la Constitución". Pero no se arriesga. Nada y guarda la ropa. Prefiere el entendimiento al enfrentamiento, postura sabia de la que hace gala en un argumento bien construido recordando su vivencia del franquismo.

Lo mejor del discurso está en los dos últimos párrafos. El primero, con su ‘confesión personal’ respecto de su enfermedad y el nacimiento de sus dos nietas. El segundo, elogiando el autogobierno de Aragón y nuestra manera de ser para cerrar pidiendo disculpas por los errores que haya podido cometer antes de despedirse. Un buen discurso con un talante y un tono que deja el listón alto para la carrera electoral que ya ha empezado. Donde, por cierto, sus socios de gobierno lo tienen crudo. El PAR de Aliaga va camino de la autodestrucción. Podemos ha dejado de poder. Y Chunta tiene mucho que bregar si quiere aglutinar el aragonesismo político. Lambán les ha metido el primer gol. Queda mucho partido.

Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza