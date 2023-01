Cartas al director de HERALDO: Cuando las penas se reducen a la carta

Cuando las penas se reducen a la carta

La política y los políticos españoles mantienen una desconexión con la realidad social que es muy difícil que llegue a ser mayor.

Leyes que se han vendido como arietes contra la violencia hacia las mujeres son un fracaso, o la armonización de las leyes con las europeas es un cuento chino que entra en conflicto con la mayoría de las normas de cada país, mientras aquí se reduce el delito de sedición y malversación, en otros países lo denominan alta traición, que es realmente fue lo que ocurrió en Cataluña el 1 de octubre de 2017. Realizar un intento de ruptura del Estado por parte de políticos que han jurado defender la Constitución, que es la norma suprema que garantiza el correcto funcionamiento de las instituciones, con modificación de las normas de manera ilegal y fraudulenta, así como la desviación de fondos públicos para conseguir esa ruptura es un escándalo mayúsculo, mayor cuando en lugar de agravar las condenas por la comisión de estos actos se reducen a la carta para unos políticos en concreto. Tomando café, en las tertulias, en el metro y en cualquier lugar, se comenta que resulta curioso que los políticos, que son los que manejan el dinero público y por ello los que tienen la obligación de hacer uso correcto del mismo, también son los que tienen la posibilidad de malversarlo. ¿Qué sucede cuando esto ocurre y ocurre con demasiada frecuencia? Pues que se les condena a penas cada día más suaves y además no se les exige la devolución del dinero, ahí es donde radica la cuestión. Si un funcionario o político hace un mal uso o se apropia de dinero público, lo lógico es que se le condene a cumplir una pena y a devolver el dinero robado o malversado, y si no lo devuelve debería ser un agravante que aumentara la pena. Desgraciadamente el peso de la ley no cae sobre los que las hacen, ya sabemos por qué.

Agustín Aznar Sánchez. ZARAGOZA

El maltratado recuerdo de la Torre Nueva

Se cumplen 130 años de la demolición de la Torre Nueva, emblema de Zaragoza, la mejor torre mudéjar de Aragón, historia de Los Sitios... El pasado día 19 de diciembre, con la firma de Manuel Vidal, aparecía una carta en la que se lamenta del abuso que se hace de las terrazas en las calles y plazas, centrándose en la plaza de San Felipe. De acuerdo en cuanto dice, añadiendo que la base de la Torre Nueva, señalada en el suelo con ladrillos y baldosas, está ocupada en su totalidad por mesas, sillas, sombrillas, apiladas en las horas que no hay servicio de hostelería, dando un aspecto deplorable, además de ocultar la huella de cuanto significó. Y qué decir cuando la gente consume y pasa el rato. Queda sitio para pasar esa parte de terraza a pocos metros, aunque la proliferación es, creo, excesiva. Bien que la gente disfrute y la hostelería trabaje, pero sin ocultar y despreciar lo que fue historia de la ciudad. Lamentable. Un Ayuntamiento ordenó su derribo, otros permiten que sea pisado su recuerdo.

Sagrario Gracia Pascual. ZARAGOZA

¡Venga a vivir a Utebo!

¿Es usted un salvaje sin educación que se cree que todo es suyo? ¿Tiene usted hijos menores y pasa olímpicamente de educarlos y los manda a la calle como perro sin amo para no tener que aguantarlos en casa? ¿Es usted un irrespetuoso con la propiedad ajena? ¡Venga a vivir a Utebo donde todo vale! ¿Le gusta al futuro premio Nobel de su hijo reventar timbres pegar patadas y puñetazo en puertas y ventanas a las tantas? ¿Es su hijo un artista sin igual del grafiti callejero? ¿Es su hijo un genio para dejarlo todo sucio allá por donde pase? ¿Es su hijo un erudito del reguetón y quiere compartir su enorme talento con el resto del universo esparciendo su música por la calle? ¿Le gusta aparcar en puertas de garaje en calles peatonales para entrar a comprar a la tienda de turno en lugar de ir andando? ¿Le gusta que sus hijos usen fachadas puertas y ventanas ajenas como porterías de fútbol? ¿Le gusta usar la casa de los demás como urinario de su perro? ¿Le gusta ir en sentido contrario por las calles? ¡Venga a vivir a Utebo, será su paraíso!

María Carmen Cambra. UTEBO (ZARAGOZA)

El nuevo feudalismo

Las democracias, para que sean de calidad, deben partir de una sociedad con cultura democrática. Aumentar esa cultura es una de las funciones del Estado, para contar con gobiernos legítimos. Sin embargo, en nuestro país está ocurriendo lo contrario, se están aprovechando las sucesivas crisis para incrementar el poder del Estado sobre la sociedad civil, que es donde debería residir la soberanía nacional. Nuestro actual Gobierno de coalición ha aprovechado la coyuntura de crisis económica para aumentar la recaudación en más de 50.000 millones de euros, cual señor feudal. Es decir, aunque haya bajado tu poder adquisitivo, todavía recaudo más impuestos para que baje más todavía, llegando a niveles confiscatorios. Como poderoso caballero es Don Dinero, lo utilizo para imponer mi agenda ideológica. Subvenciono a quien me interesa y compro voluntades que me perpetúen en el poder. Ya no tengo ciudadanos libres, tengo súbditos. Así, tenemos sindicatos obreros casi sin afiliados pero regados por el gobierno. ONG repletas de activistas con nómina estatal. Una sociedad adormilada, con poca conciencia social, con escaso asociacionismo, sin percepción de que el poder reside en ella misma. Ya se han encargado de llegar a este punto las cada vez peores leyes de Educación, hasta llegar a la actual Lomloe, manual para crear ciudadanos mediocres, futuros súbditos voluntarios. No hay más que ver estos días a los diputados del Congreso, ya no son representantes de quienes les votaron, sólo son súbditos de su señor feudal. La visión del señor feudal siempre fue corta y mezquina, creyendo más en esa sociedad de señores feudales, utilizando la traición como modo habitual de perpetuarse en el poder, tal cual lo estamos viviendo en este nuevo feudalismo.

Fernando Valdrés Allueva. ZARAGOZA

Los urinarios del Parque Grande

Pasan los años y llegan los achaques de la edad. A muchos, por nuestras dolencias, nos prescriben realizar caminatas diarias. Y muchos somos quienes vamos a nuestro parque José Antonio Labordeta y muchos somos quienes precisamos de medicación de diuréticos. Y, sin embargo, nadie piensa en la instalación de urinarios para los ciudadanos que visitan el parque. Está claro que nuestros políticos no toman diuréticos todavía. La alternativa es usar los servicios de los bares, previa consumición, claro está. En la cercana Romareda se gastarán cientos de millones, pero no disponen de unos miles de euros para construir unos sencillos urinarios no dependientes de los bares y kioscos.

Jesús Vicente Alonso. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es