Ayuda poco perceptible

Los consumidores no perciben la bajada del IVA. Según la decisión adoptada por el Gobierno, algunos alimentos básicos han pasado de pagar el 4% al 0% y también se ha reducido el impuesto del aceite y la pasta. Como norma general, esta reducción fiscal ha sido repercutida por parte de las principales enseñas, con reducciones de en torno al 4% en los precios de estos productos. No obstante, los usuarios aseguran que lo notan muy poco y que la bajada se camufla con la subida de otros alimentos. Lo cierto es que es esta una medida que se queda corta, porque debería haber incluido la carne y el pescado, y que tiene que acompañarse con otras decisiones que impidan que el precio de la cesta básica siga creciendo en las próximas semanas por la evolución de las materias primas, la energía y los salarios.

Los ciudadanos no perciben que la bajada del IVA suponga un ahorro sustancial en la compra diaria. Se desdibuja así, al menos por ahora, el objetivo del Gobierno de paliar el fuerte encarecimiento de la cesta de la compra durante el último año (el IPC de los alimentos llegó al 15,3% en noviembre de 2022) y aplacar las críticas de la oposición, que ha reclamado la supresión del tributo con insistencia. La lucha contra la inflación debe plantearse desde todos los frentes posibles para que una medida no pierda fuerza por la intervención de otros factores fuera de control. A partir de ahora, los españoles se beneficiarán durante meses de esta ayuda, pero hay que tener en cuenta que estos planes funcionan mejor cuando se focalizan en los más necesitados, además de que así suponen un coste menor para las cuentas del Estado. No se puede obviar que el desembolso para financiar esta medida (unos 10.000 millones de euros) lo han pagado los ciudadanos con la sobre-recaudación de Hacienda por el efecto de la inflación.