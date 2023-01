En diciembre de 2021, todos mis libros estaban metidos en cajas.

Colocarlos en sus nuevas estanterías fue, pasados varios meses, el gesto definitivo para que aquella casa se convirtiera en mi nuevo hogar. Sobre la mesa de la cocina, desde donde redacto esta columna, me espera ‘Una casa propia’ de Deborah Levy. Se trata del volumen con el que cierra su autobiografía en construcción y será mi última lectura del año. Repaso los títulos que he ido leyendo a lo largo de 2022 consciente de que puestos en perspectiva no cuentan tanto sus propias historias, sino más bien la historia de quién he ido siendo yo, de cuáles han sido mis inquietudes, mis necesidades, mis anhelos. De este año me quedo con una de mis lecturas más recientes: ‘Vengo de ese miedo’ de Miguel Ángel Oeste, una novela sobrecogedora sobre el amor, el odio, sobre el miedo al odio y al amor. Mi marido llega a casa y me cuenta que su amiga Bea, a quien diagnosticaron un cáncer de mama hace poco, le ha pedido que le recomiende un libro para esos momentos (los peores) en los que se queda a solas con sus miedos. Sé que acertará. Mi marido es librero, pero eso no le quita mérito porque nadie nos enseña a acertar. "El dolor no miente", escribe Miguel Ángel, "nos revela, nos cuenta, nos hace visibles". A Bea le deseo un 2023 lleno de lecturas que, a pesar del dolor, le permitan ir contemplando su proceso de curación. Y sobre todo, que en diciembre de 2023 coincidamos en nuestra librería favorita escogiendo algún libro con el que empezar a seguir viviendo.