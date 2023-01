Cartas al director de HERALDO: Enfrentados a la crisis climática

Enfrentados a la crisis climática

La naturaleza hace tiempo que necesita nuestra ayuda.

La lucha contra el calentamiento global es también un asunto de responsabilidad individual. El calentamiento global es uno de los problemas más importantes a los que nos enfrentamos en este siglo.

Es un proceso en el que la temperatura del planeta sube y cada vez los ecosistemas se ven más afectados y desequilibrados. Este aumento de temperaturas trae consecuencias desastrosas: cambios de sistemas y desertificación, derretimiento de las masas de hielo en los polos originando el aumento de nivel de los mares, fenómenos meteorológicos, extinción de especies, migraciones masivas, erupciones volcánicas, movimientos sísmicos, aumento de las zoonosis (enfermedades infecciosas que se transmiten de animales a humanos), etcétera La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido de que a raíz del aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero y de la acumulación de calor, los ocho últimos años van a ser los más cálidos de los que se tiene conocimiento. Es importante dejar claro que el cambio climático no se puede evitar, pero si que se pueden reducir sus efectos y adaptarnos a las consecuencias.

Podemos combatirlo con plantaciones masivas de árboles, cuidando nuestros bosques, evitar talas masivas, controlar los humos de las industrias, depurando las aguas de los ríos, mares, océanos, economía baja en carbono, energías renovables, etc. Objetivos prioritarios de la Cumbre de París para absorber y reducir las emisiones de carbono. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros.

Francisco Javier Fernández-Giro Domec. Zaragoza

La vergüenza del despilfarro

Recuerdo cuando era pequeña que mi abuela me enseñaba a abrir los regalos sin romper el envoltorio. De esta forma, ella cogía luego el papel y lo doblaba cuidadosamente. ¡Había un cajón en la despensa que estaba lleno de papeles de regalos! Luego llegaba la Navidad y yo pensaba: «Qué majo Papá Noel, que ha envuelto los regalos con el papel que tanto le gusta a la yaya, porque siempre lo guarda…». Mi abuela, que contaba que había pasado guerras y temporadas comiendo solo pan y patatas, no quería que gastásemos ni un duro en papel de regalo. Si nos viese ahora, que compramos cualquier día pantalones nuevos sin haberles pegado rodilleras antes, que parece que nos obligan a consumir en ‘black friday’, ‘cyber monday’, ‘singles day’ y no sé cuántos días más de márketing en inglés, ¡y nosotros caemos y compramos! Ahora llega Navidad y nadie se fija en el papel. ¡Qué vergüenza, yaya!

Patricia Gabás Vispe. ZARAGOZA

Autonomía infantil

Uno de los objetivos más importantes en la educación es desarrollar la autonomía de los niños. Esa meta no tiene solo que abarcar que sepan hacerse la cama, recoger su habitación, poner la mesa, etc., sino también que tengan opiniones y gustos propios y tomen decisiones por medio de un pensamiento crítico. Han de acostumbrarse a que no les ‘chiven’ las respuestas y les solucionen los problemas que se les vayan presentando. Además de brindarles un espacio para que puedan experimentar, errar y aprender, hay que plantearles cuestiones que favorezcan su capacidad reflexiva, ofrecerles responsabilidades que puedan asumir y festejar sus logros así como animarles a que persigan sus metas; eso sí, bajo nuestro apoyo, guía, y supervisión.

Ángel Sánchez López. ZARAGOZA

El sentido de la Navidad

La Navidad siempre había sido una fecha muy esperada por las familias, los niños. Te enseñan que ha nacido el Niño Jesús. Los niños aprenden a conocerlo, a quererlo; luego, si no se oye más, a lo mejor te olvidas, pero cuando alguien lo nombra, recuerdas cuando eras pequeño. Algunos dirán que esto no está de moda, pero es que no se trata de eso. Mira que siempre nos hemos regalado tarjetas de Navidad, y llegó un momento en que ya se hacía menos, y ya ha llegado un momento en el que pensamos que eso fue el siglo pasado, y no es del siglo pasado, ni mucho menos, es nada más y nada menos de hace dos mil años (por redondear). Es una pena que nos deshagamos de todo; como si hasta lo más importante del mundo tuviera que ser algo que estorba, y de eso nada, todo lo contrario. Luego también depende de la familia que tengamos. Unos no lo han oído nunca, a otros les puede parecer un juego de niños, para otros es como cumplir unas reglas, y poner el árbol con las bolas. La Navidad justo sería la pobreza, aunque riqueza, porque nacía el Hijo de Dios, y lo bueno es que nos gustan estas fechas. Las ciudades iluminadas, regalos... Y es que en realidad la palabra Navidad significa nacimiento, es Nochebuena, y al día siguiente, Navidad. Es verdad que esta fecha es cristiana, pero cuánta gente hay en el mundo que con buen corazón ha acogido esta historia tan bonita que antes nunca había oído.

Carmen Bardají. ZARAGOZA

Los dones de la vida

Estamos muy cerca de terminar un año difícil y complicado para todos nosotros. Escucho a unos y otros, y todo son penurias, problemas y muchas dificultades para superar el día a día. Sin embargo, hoy quiero dar gracias a Dios en nombre de personas que al igual que yo valoramos lo que poseemos. No hablo de dinero ni bienes materiales, porque lo más importante que tenemos es inmaterial. Nuestra vista, para admirar a quienes nos rodean y nos dan su amor. Nuestros oídos para escuchar las hermosas palabras que nos demuestran cada día que hay personas a las que les importamos y nos quieren. Nuestro olfato, para oler el perfume característico de aquellos que se acercan a nosotros con cariño. Nuestro gusto, para saborear con muchas ganas e ilusión los suculentos platos con los que nos deleitan cada día. Y nuestro tacto, para sentir el roce de tu piel, vibrar con una caricia, pasear de la mano inocente de un niño y notar la suavidad de sus deditos entrelazados con los nuestros, percibiendo su inocencia. Ahogarnos si cabe con ese abrazo fuerte y poderoso que viene cargado de sentimientos. Por todo ello, gracias, vida, por el regalo más valioso: existir. Disfrutar de la hermosa familia que me rodea, admirar el sol, las estrellas, el vaivén de las aguas, la fuerza de las tormentas... Desearía que incluso quienes han perdido la esperanza intenten hacer un esfuerzo para entender que siempre hay un pequeño momento que nos afirma que merece la pena vivir.

Josefina Palos Bernad. ZARAGOZA

