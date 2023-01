Carta a los Reyes Magos

Dentro de dos días, con la fiesta de los Reyes Magos, termina uno de los rituales que marcan el ritmo de nuestra vida. En nuestra sociedad, cada vez más secularizada, se ha instaurado la idea de que celebrar la Navidad es ir de compras. No sorprende por tanto que el Papa en su mensaje de Navidad, pronunciado desde el balcón de la fachada de San Pedro, dijese que "después de muchas Navidades celebradas entre adornos y regalos, después de tanto consumismo que ha envuelto el misterio que celebramos (…) se ha olvidado su significado". Y nos llama a que "cuidémonos de no caer en la mundanidad viviendo la Navidad como una fiesta de consumo sin sustancia".

Como bien es sabido, la Navidad ancestral conmemoraba el nacimiento de la luz; y la Navidad cristiana, el nacimiento de la esperanza para la humanidad. Según la narración de Mateo, días después de que haya nacido el niño que encarna la esperanza. Quiero recordar también que el relato evangélico de la Adoración de los Magos (Mt 2,1-12) nos habla de "unos magos de Oriente", quizá astrónomos babilonios, muy pendientes de escudriñar los fenómenos naturales. En cualquier caso, se trata de personas íntimamente abiertas a la verdad y que no tienen empacho en reconocerla, una vez encontrada. Los Magos buscan la verdad, buscan de quién fiarse razonablemente. Y no desperdician, en esa tarea, ninguna pista, atentos a las señales del cosmos y de la historia. Una misma señal, una estrella, puede ser algo más que una estrella si uno no se conforma con verla, sino que intenta comprender su sentido. Los Reyes Magos buscaban la verdad y el Niño recién nacido encarna la esperanza para los creyentes.

Hemos cerrado un año 2022 difícil para la mayoría de los hogares, empresas y entidades. No hay certezas en el presente y el futuro no parece ser un lugar esperanzador. No sabemos realmente cuándo terminará la guerra de Ucrania. Mapas políticos cambiantes junto con la convergencia de los grandes desafíos derivados de la crisis energética, la climática y la digital pueden provocar conflictos a unas sociedades miedosas ante el anuncio de futuras catástrofes. Por eso necesitamos encarar un nuevo año con signos de esperanza, como nos recordaba el papa Francisco: "La humanidad todavía puede tener la capacidad de colaborar para construir nuestro hogar común, que sufre de graves enfermedades, y para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras".

Al leer la felicitación de un buen amigo, en la que escribía "si ayudas a alguien a tener esperanza no habrás vivido en vano", recordé uno de los textos más impactantes de defensa de un futuro mejor para el ser humano: ‘El principio de esperanza’. Su autor, Ernst Bloch, conoció los fascismos del siglo XX, los campos de exterminio y el sufrimiento ingente del ser humano, incluso el de los niños. Sin embargo, nunca renunció a la esperanza. Bloch dice que "lo importante es aprender a esperar". Se niega a resignarse en la negatividad. Sueña con un mundo digno donde vivir. Un mundo cálido, que sea nuestro verdadero hogar y donde incluso nunca más haya hambre. Para ello propone que se ayude al hombre a que muestre lo mejor de sí mismo. Si él fue capaz de sostener la esperanza en un mundo tan complejo y difícil como el que le tocó vivir, ¿no seremos nosotros capaces de hacerlo también?

Qué mejor día que hoy para recordar el poema de Miguel Hernández ‘Las abarcas desiertas’. Se publicó unos días antes de la festividad de los Reyes Magos, en enero de 1937. Así comienza su poema: "Por el cinco de enero / cada enero ponía / mi calzado cabrero / a la ventana fría". Y termina: "y hacia el seis, mis miradas / hallaban en sus puertas / mis abarcas heladas / mis abarcas desiertas".

Me niego a que mi esperanza se torne en miedo que es el combustible del que se nutren las distopías. Pues sigo creyendo que solo desde la esperanza se puede construir una alternativa a los problemas. Con el miedo no se resuelven, se reprimen, dado que envenena la esperanza e impide la cooperación constructiva en pos de un futuro mejor. Si gana la tristeza, no hay futuro. Yo hoy los pido a los Reyes Magos que nos llenen de esperanza nuestras abarcas vacías. Hago esta petición porque creo que la batalla política por la alegría confiada, la esperanza, es la primera tarea democrática del momento.