Cartas al director de HERALDO: La Humanidad, una cuestión de género

La Humanidad, una cuestión de género

Ahora que se habla tanto del género, es posible que a algún lector posmoderno pueda sorprenderle.

Pero lo cierto es que los seres humanos somos todos (y todas y ‘todes’) del mismo género. Concretamente, del género ‘Homo’. Así se estudiaba en tiempos en la asignatura de Ciencias Naturales y así quedó establecido en la clasificación de los seres vivos que hizo un científico sueco llamado Linneo. Como es fácil deducir, ‘homo’ y ‘humano’ tienen la misma raíz léxica, de modo que queda claro que el género ‘Homo’ es el que nos corresponde a los seres humanos, a diferencia, por ejemplo, de los chimpancés, que son del género ‘Pan’. Y dentro del género ‘Homo’ los humanos actuales somos de la especie ‘Homo sapiens’, aunque me temo que algunos de nuestros conciudadanos no se merecen tal participio. Pero han existido, en tiempos remotos, otras especies del género ‘Homo’, es decir otros seres humanos biológicamente parecidos pero diferentes, como los ‘Homo habilis’, los ‘Homo neanderthalensis’ o los ‘Homo antecessor’ de Atapuerca, aquí al lado. Como somos todos del mismo género, es correcto que nos refiramos a nuestros ‘congéneres’; por ejemplo, para lamentar que muchos de ellos vivan todavía bajo tiranías o en condiciones de miseria. Y así, el propio himno comunista cantaba que "el género humano es la Internacional". Ahora vamos dando por bueno que algunos congéneres se pasen de listos (que no de ‘sapiens’) y que nos convenzan de que hay seres humanos de diversos géneros, no sé cuántos, pero parece que más de dos y, según algunas fuentes, varias docenas de géneros. Yo, antiguo como soy y nostálgico del ilustrado siglo en el que vivió Linneo, prefiero seguir pensando que todos los seres humanos formamos un solo género, y que reconocerlo así es la mejor garantía contra cualquier injusta discriminación.

Víctor J. Mazón Uguet. ZARAGOZA

Nos jugamos mucho

Muchos españoles nos sentimos profundamente preocupados por la situación política de nuestro país. No tengo filiación en partido alguno, pero mantengo un espíritu crítico, fruto de la educación y de la experiencia vital. Los momentos más duros de ETA los viví en el País Vasco y fueron atroces. La muerte del dictador y la llegada de la democracia me tocaron allí. La ilusión por el nuevo Estado democrático, de derecho, libertades e igualdad es un tesoro que tenemos que mimar y conservar para siempre, con las adaptaciones que legítimamente correspondan. Como nuestros dirigentes políticos de uno y otro lado no están a la altura, desde mi modesto punto de vista, le toca hablar al pueblo. Maneras: manifestaciones pacíficas con el lema ‘Por la Constitución’, y que en cada Ayuntamiento de todas las ciudades y pueblos de España, existan unos folios para firmar por los ciudadanos que lo deseen, encabezados con el mismo lema, remitidos posteriormente a la Presidencia del Congreso de los Diputados. No se trata de atacar a nadie. Toca defender lo que entre todos hemos conseguido a lo largo de los años: el pueblo manda. Nos estamos jugando mucho, mucho.

Miguel Labay Matías. TERUEL

El servicio de ambulancias

El Gobierno de Aragón está empeñado en que los ciudadanos comulguemos con ruedas de molino. Se agarran a una verdad a medias como a un clavo ardiendo. Es verdad que el nuevo contrato de transporte urgente en ambulancia es el mejor de la historia, pero es un verdad a medias, ya que es impresentable que, escudándose en estadísticas y en que por la noche se hacen menos servicios, quieran quitar varias ambulancias de soporte vital básico y avanzado durante doce horas diarias. La urgencia médica no entiende de horas y el servicio sanitario urgente debe ser presencial las 24 horas los 7 días. Señores del Salud, dejen de mentir y de querer ahorrar dinero con la salud de los aragoneses.

Ricardo Midón Carmona. ZARAGOZA

¿Me entiende? o ¿me explico?

Seguramente, estas palabras son las que más me han influido en mi larga vida como vendedor. Hace más de cincuenta años, D. Emilio Moliner Tarragó me prohibió decir ‘¿me entiende?’, dado que si se lo decía a un cliente lo estaba llamando directamente tonto. ‘¿Me explico?’ venía a decir que si yo no me sabía explicar es posible que no se me entendiera. Hoy, después de constatar que la pregunta ‘¿me entendéis?’ de un político a su audiencia es natural, normal y frecuente, me lleva a pensar que a esos políticos no les han enseñado a venderse. Llevo días y meses tratando de entender que no sean capaces de explicarme por qué hacen lo que están haciendo para arreglar este país, si es que hay algo que arreglar, qué necesidad hay para hacer lo que están haciendo, y no entiendo nada. Igual es que no me lo saben explicar y los tontos son ellos. Lo que parece normal en una situación normal los políticos lo convierten en situación extrema y, aprovechando que no se saben explicar, me hacen pasar por tonto. Cualquiera con dos dedos de frente tenemos claro que se están haciendo cosas que nadie entiende y que se pueden hacer porque las matemáticas de la política lo permiten y eso son solo matemáticas, no tener razón. A esos políticos les digo que hay cosas que son difíciles de olvidar y llegará el día en que aparezca el tío Paco con la rebaja. A mí, y espero que a muchos más, no nos gusta que nos llamen tonto.

Pedro Calvet Gutiérrez. ZARAGOZA

La edad y el tratamiento médico

En una carta a HERALDO de 14 de diciembre, comenta un paciente de 80 años que, en la consulta de Digestivo le dijeron que era absurdo gastar tiempo y dinero en hacerle pruebas por tener más de 80 años, ya que de salir algún problema no le aplicarían la intervención necesaria. No es la primera vez que veo aplicar este razonamiento repugnante. El más cercano a mí fue hace unos años en el centro de Oncología del Gregorio Marañón (Madrid): A un querido pariente, octogenario, le diagnosticaron un cáncer y le recomendaron y llegaron a convencerle de que era mejor no operarse porque, "a su edad, ¿para qué? A esa edad los cánceres avanzan muy despacio y así se ahorraría molestias". "Para", le dije. Consulté con el entonces director de Oncología del centro madrileño, con el que me une una entrañable amistad. Él lo visitó y mandó operar y aplicar un carísimo tratamiento. Actualmente mi pariente hace una vida social y familiar normal y sale a cazar frecuentemente con su peña de amigos. ¿Es que todo ese amor, amistad y disfrute de la vida no merece un respeto, por la dignidad humana, para hacer un gasto? ¿A dónde va a ir una sociedad que sólo valore a las personas como animales productivos?

Juan José Osácar Flaquer. ZARAGOZA

