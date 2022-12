El peligro de la covid en China

El acelerado aumento de los casos de covid en China no solo está saturando el sistema sanitario de aquel país, sino que inquieta también por la incidencia que pudiera tener más allá de sus fronteras.

El Gobierno español ha decidido establecer controles en los aeropuertos para los viajeros que lleguen de China, una medida de contención de escasa eficacia. Lo más importante sería detectar a tiempo las variantes peligrosas del virus que puedan surgir y mantener el máximo nivel de vacunación con dosis de refuerzo.

Con su estrategia de ‘cero covid’ China consiguió parar el golpe inicial de la pandemia y mantenerla controlada durante casi dos años, aunque al precio de aplicar medidas draconianas. Pero esas medidas no podían mantenerse de manera indefinida y al levantarlas, con una vacunación deficiente e insuficiente, se ha producido la explosión de contagios, saturación de hospitales y muertes que se había querido evitar. Hay que entender que el riesgo para otros países no está tanto en la extensión de los contagios, puesto que en Occidente el virus no ha dejado de circular, aunque una vacunación más eficaz proporciona en general suficiente protección frente a la enfermedad. El peligro es que la exposición de la población china al virus dé lugar a variantes que resulten más peligrosas. Frente a esto, los controles en aeropuertos y fronteras resultan, como ya se ha demostrado, ineficaces, sobre todo cuando se adoptan con poca anticipación y escasa coordinación internacional. Los virus de China no dejarán de llegar a España, probablemente ya están aquí. La mejor manera de protegernos está en detectar a tiempo las variantes peligrosas, si es que aparecen. Y en que toda la población o el mayor porcentaje posible refuerce su capacidad de hacer frente al virus con las dosis indicadas de las vacunas. Con la experiencia acumulada en dos años de pandemia, las autoridades deben ser capaces de tomar las decisiones oportunas.