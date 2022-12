Cartas al director de HERALDO: Crecen las tensiones armamentistas

Crecen las tensiones armamentistas

Japón duplicará su gasto de defensa durante los próximos cuatros, al pasar del 1% al 2% del PIB.

Además, su Constitución impedía la participación de sus fuerzas armadas en los conflictos internacionales, aprobando recientemente un plan para finalizar esta limitación, que le permite poseer misiles balísticos. El auge militar de China, es el origen de estas dos medidas y el incremento del gasto militar; llama la atención que parte de este incremento militar será financiado con un mayor gravamen en el tabaco. Japón se une a Taiwán en las tensiones militares que ambos mantienen con la superpotencia asiática. En el pasado mes de agosto, la visita de Nancy Pelosi y posteriormente de un grupo de congresistas norteamericanos a la isla taiwanesa elevó estas tensiones. Hoy, las medidas adoptadas por Japón vuelven a elevar la presión bélica. La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha elevado las alarmas militares también en el Oriente lejano. Este año finaliza con la continuidad del conflicto bélico en territorio ucraniano, aumentando el riesgo de reproducirse en aguas del mar de China. Cualquier pequeño incidente, puede desatar otro enfrentamiento bélico entre China y los aliados de Estados Unidos. Poco a poco, se están reproduciendo los dos conflictos militares que se produjeron tanto en Europa como en Oriente lejano en la II Guerra Mundial del pasado siglo XX. El poder militar sigue estando presente en la historia de la humanidad. El diálogo y los acuerdos son sustituidos, una vez más, por la intimidación del armamento. Seguimos sin salir del binomio destruir para construir, y de los efectos colaterales que en toda guerra se producen con las muertes, violaciones y barbaries humanas.

Pedro Marín Usón. ZARAGOZA

Fechas navideñas

¿Por qué no hacer lo posible en estas fechas para recordar con ternura el pasado, vivir con ilusión el presente y desear lo mejor para el futuro? Muchos aprovechamos para hacer una revisión de lo que queremos cambiar. Siempre es bueno proyectar un tiempo venidero en el que la humanidad sea una constante en nuestras vidas, huyendo de lo que nos separa de las personas y ampliando la capacidad para que gane lo bueno. De joven, viviendo en el Pirineo aragonés, hacía alusión a la nieve cuando escribía las tarjetas navideñas, deseando que su blancura purificara la tierra y llenara de amor nuestros corazones. No siempre esa estampa navideña, símbolo de pureza, transmite paz. Ver hoy a combatientes ucranianos viviendo un crudo invierno en el que los alimentos escasean nos hace pensar que es difícil llegar a una tregua con Rusia. Mi deseo es que la magia de estas fechas acabe con esa frase del filósofo inglés del siglo XVII Thomas Hobbes, "el hombre es un lobo para el hombre", y cambiarla por esta otra mucho más tierna: "En cada niño nace la Humanidad" (Jacinto Benavente).

Gema Abad Ballarín. REUS (TARRAGONA)

Las bolsas de las tiendas de ropa

Hace varios años ya que entró en vigor la normativa de la reducción de bolsas de plástico, nos empezaron a cobrar por ellas y muchos empezamos a ir al súper con nuestras propias bolsas para hacer la compra. He observado que al remolque de esta normativa se han sumado tiendas de ropa, especialmente grandes cadenas, que cobran por dar la bolsa de papel. Pues señores, me niego, me niego absolutamente a pagar por hacer publicidad del comercio en el que compro, ya que en la bolsa que pago está impreso el nombre. Me niego también cuando sé de buena fuente que todos los productos llegan al punto de venta perfectamente embolsados en plástico. Así que animo a todo el mundo a llevar su propia bolsa y que dejen de tomarnos el pelo a los de siempre. Ya está bien.

María Paz Nadal Infante. ZARAGOZA

Grafitis y grafiteros

Seguramente todos los lectores han tenido ocasión de ver lo que hacen los grafiteros. Me permito clasificarlos en varias categorías. En primer lugar están los grafiteros que saben dibujar y pintar, conocen los elementos formales y formas de expresión de una obra de pintura o dibujo. Reflejan su creación cual artistas de cierto nivel y algunos pueden catalogarse como dignos sucesores de Banksy. En segundo lugar están los grafiteros delincuentes, que ensucian las puertas, persianas y paredes; no respetan la propiedad privada, el patrimonio histórico ni los monumentos, en los que a veces producen daños irreparables. No saben dibujar ni pintar, solo molestan y provocan. Deberían ser obligados a limpiar lo que ensucian. Finalmente están los grafiteros delincuentes que intimidan; estos tienen los defectos de los anteriores y además amenazan con volver si se borran sus dibujos. Recientemente he visto la obra de uno de estos individuos en Madrid. En un edificio de la Comunidad ha manchado con espray negro las cuatro fachadas, con líneas, garabatos, símbolos y signos indescifrables y además ha añadido la frase "si tu borras yo vuelvo". El autor debería borrar lo que ha hecho, ser sancionado y obligado a visitar el Museo del Prado un día a la semana durante un año. Naturalmente estas medidas serían aplicables a los grafiteros que pululan por nuestra ciudad, con la visita obligada a cualquiera de los museos zaragozanos.

Jesús Fleta Zaragozano. ZARAGOZA

Servicio farmacéutico en Las Pedrosas

El día 18, se entrevistaba en la última página a Mariló Moreno, nombrada zaragozana ejemplar por formar parte de la 1ª promoción de mujeres de la Policía Local de Zaragoza y ahora ya jubilada. Reside desde hace unos años en la localidad cincovillesa de Las Pedrosas y decía que tenía que ir a la farmacia y a la peluquería a la localidad oscense de Gurrea de Gállego. Deseo aclarar que en Las Pedrosas existe la posibilidad de ser atendidos en el Botiquín Farmacéutico con apertura al público el mismo día y horario que el servicio médico. Este servicio ya lo prestó mi padre durante décadas, pero en la actualidad, mediante las disposiciones de Ordenación Farmacéutica, está asignado a la oficina de farmacia de Luna, de la que yo he sido el titular durante más de 41 años y desde la que hemos prestado atención ininterrumpida, incluso acercando la medicación fuera del horario habitual. Continúa ahora mi hija Inés, con la valiosa colaboración de la auxiliar farmacéutica Sonia Barón. En Las Pedrosas también disponen, con solicitud previa y programada, del servicio de peluquería. El Ayuntamiento de Las Pedrosas está desplegando una gran actividad por el mejoramiento de la localidad y la vida de sus vecinos.

Jesús Catalán Sesma. LUNA (ZARAGOZA)

