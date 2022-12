Papá Noel y el día sin IVA

Hace unos días bajé al supermercado de debajo de casa, preguntándome una vez más por qué la comida y los productos de limpieza no se acaban todos al mismo tiempo.

Mi sempiterna lista de la compra es más frustrante que el futuro de Sísifo. Mientras intentaba localizar en el bolso y el chaquetón una moneda de 0,50 euros para poder dejar mi carro de la compra y otra moneda de 2 euros para coger un carro del súper, oí una voz de niño que le preguntaba a una cajera cuándo iba a llegar Papá Noel. Con varias monedas de un euro en la mano, me giré para verle la cara al infante, porque me pareció una pregunta sorprendente y casi metafísica. Es un clásico pedirle a la cajera que te dé cambio para coger y dejar los respectivos carros, que impepinablemente solo admiten los tipos de moneda que tú no llevas encima en ese momento. En cambio, preguntarle a la cajera por la agenda de Papá Noel son ya palabras mayores.

Antes de que la cajera pudiese responder, se oyó un "jou, jou, jou" acompañado del sonido de unas campanillas. Papá Noel, surgido de la nada, se encaminó hacia la entrada del local, donde alguien había instalado un taburete de madera encima de varias hileras de cajas de fruta vueltas hacia abajo. Papá Noel se colocó rápidamente en ese inestable montaje y varios niños, alborotados y risueños, empezaron a rodearle en un amago de desordenada fila. Algunos llevaban una carta en la mano, destinada a ser depositada en una caja de cartón que, envuelta en papel de regalo, hacía las veces de buzón navideño.

De un bolsillo recóndito de mi pantalón surgió una moneda de 0,50, así que me acerqué satisfecha al lateral del escenario de Papá Noel, dispuesta a encontrar una cadena vacía con la que candar mi carro. Mientras intentaba pasar sin molestar entre el enjambre de niños y de carros abandonados en profuso montón, Papá Noel se inclinó hacia mí y me susurró una frase corta al oído. ¡Ay, madre!, pensé yo, que con semejante guirigay no he entendido lo que me ha dicho… ¿Obtendrás una lámina adhesiva? No me convence como regalo navideño… ¿Viva la democracia participativa? Muy bonito, pero sin mucha aplicación práctica en este contexto… ¿Olvídate de las pastillas hipertensivas? Pero si aún no he comenzado a tomarlas… Papá Noel, leyendo la obcecación de mi rostro, se volvió a inclinar hacia mí y, como si intentase razonar con Doña Rogelia, me chilló sin ningún tapujo: "¡Señoraaa, que le decíaaa… que hoy es el día sin IVA!".

Desolación. Brecha insalvable. Bajón descomunal. Decepción inenarrable. La única vez en la vida que tengo la oportunidad de hablar con Papá Noel y, aparte de llamarme señora, lo más interesante que tiene que decirme tras realizar un viaje desde Laponia es que aproveche el día sin IVA de mi supermercado. Es como si una tormenta de arena en Marte impulsase el vuelo de una mariposa sideral cuyo aleteo hiciese que durante cinco segundos mi destino se cruzase con el de William Levy y este me susurrase al oído: "Muy interesante la investigación que publicaste en la revista de podología de Oklahoma". Si eso sucediese, me saldría del alma el acento cubano más autóctono e increparía iracunda al galanzote: "Oye, mi papi –Levy–, ¿Qué tú me dices?".

Oye, mi papi –Noel–, ¿qué tú me dices? Ya sé que los niños tienen preferencia y merecen tus mejores agasajos. Es preciosa la calidez con la que abrazas a los bebés en tu regazo. Las niñas se derriten de emoción cuando pronuncias su nombre. Los chicos se estremecen cuando mencionas su consola favorita. Todo es maravilloso y así ha de seguir siendo, pero, papi, cúrratelo un poquito más con otras franjas generacionales.

En concreto, permíteme que rompa una lanza a favor de las mujeres de mediana edad que pertenecen a la no suficientemente reconocida ‘generación sándwich’. Esas mujeres que igual hacen unas lentejas para quince que quitan las manchas del maquillaje de pastorcillo incrustadas en la nueva camisa blanca –o que incluso prueban si la mancha rebelde se va aplicándole puré de lentejas–. Esas mujeres que hacen guardia en la puerta de los colegios, manejan la ‘app’ de Saludinforma con más pericia que Anonymous y pueblan los supermercados que tú visitas. Esas mujeres, que a veces se sienten personajes secundarios de sus propias vidas, merecen un abrazo de tus elfos y un lametón de Rodolfo. Esas mujeres –¿por qué sabré yo tanto sobre ellas?– están esperando que les susurres que, aunque no tengan ni tiempo para escribirte una carta, tú les vas a regalar –porque ellas lo valen– la felicidad de las Navidades presentes y futuras.