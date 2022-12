Mi hermano conoce el lenguaje de las aves.

La tarde de Navidad paseaba por el monte con parte de mi familia cuando oyó el ululato nasal y ronco de un búho chico y entendió que les alertaba de un peligro. Sólo unos pasos más adelante advirtió la presencia de un jabalí navajero y previno a los demás: «No os mováis». Todos se detuvieron. También el jabalí permaneció inmóvil durante varios minutos ante la firmeza del grupo humano. Después, salió corriendo. «¿Os habéis quedado quietos delante de un jabalí?», pregunté admirada. «Si huyes, él ve que te puede y va a por ti», respondió mi hermano. Pero, ¿y si..?, ¿y el miedo?, ¿y la angustia?

El poder se manifiesta en la compostura, en la entereza que conseguimos cuando moderamos nuestras emociones. El mundo me parece menos oscuro, menos confuso cuando me digo que soy capaz de hacer frente a lo que yo considero un peligro, que soy capaz de resistir y que voy a ganar. Aplacar el miedo confiere una valentía serena y refuerza la confianza en uno mismo incluso en las situaciones imprevistas.

Igual que el búho chico emite diferentes mensajes con su canto, las emociones envían mensajes a la mente, que reacciona casi de manera automática. Yo no sé de trinos, pero si hubiera estado en el monte el día de Navidad y hubiera entendido el aviso del búho, me habría puesto a correr antes de ver al jabalí. Seguramente me habría dado de bruces con él. Sin embargo, si nos detenemos a escuchar los mensajes y nos abrimos a interpretarlos de otros modos, sustituimos la reacción automática por una respuesta más serena. La mente se hace así más flexible y tan dueña de sí que es capaz de hacer cosas que parecen imposibles, como permanecer firme delante de un animal salvaje para que entienda que no nos puede.

Lo primero es la atención: prestar atención al canto del búho, del miedo, de la ira…; seleccionarlo entre los numerosos y variados estímulos que percibimos de manera simultánea y poner en él la conciencia nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos y nos ofrece la posibilidad de ver los hechos desde nuevas perspectivas. Sin embargo, si huimos, perdemos la oportunidad de ser valientes, de confiar en nosotros y de ganar.