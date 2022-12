Van a cumplirse dos años de uno de los acontecimientos políticos más increíbles ocurridos en los últimos tiempos.

Un hecho que debe ser leído como una señal de alarma sobre los riesgos a los que están sometidas las democracias occidentales en los tiempos de la desinformación, de las ‘fake news’ y de la irresponsabilidad política. Se trata del asalto al Capitolio de los Estados Unidos por parte de los seguidores del presidente saliente alentados, o por lo menos no frenados, por este, con la intención de impedir por la fuerza el acceso a la máxima magistratura de quien acababa de ganar las elecciones.

Lo sorprendente de lo sucedido el 6 de enero de 2020 no fue tanto el hecho violento, sino la circunstancia de que fuera amparado por la persona que había ostentado la presidencia, es decir, que formaba parte del sistema. Y, por otro lado, que tanta gente estuviera convencida sin pruebas de la falsificación de los resultados electorales simplemente porque estos no coincidieran con sus preferencias políticas. La combinación de irresponsabilidad política de los dirigentes y de información basura no contrastada circulando en redes partidarias terminó situando a una democracia considerada modelo a las puertas del golpe de Estado.

Lo ha estudiado Ignacio Ramonet en un libro muy recomendable, ‘La era del conspiracionismo’, que permite revisar los hechos y tomar conciencia de los riesgos que estamos asumiendo y a los que, tarde o temprano, habrá que hacer frente en los tiempos de la desinformación.

Pedro Rújula es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza