Cartas al director de HERALDO: Las entrañables fiestas de aquel tiempo

Las entrañables fiestas de aquel tiempo

En estos días tan entrañables, en la década del sesenta nos reuníamos en familia, los que estábamos cerca, los que estaban lejos venían con regalos e ilusión para cenar con los padres, hermanos, sobrinos o cualquier familiar que se podía incorporar.

El 22 de diciembre, la lotería nacional, pocos décimos y más de algunos compartidos, participaciones sin recargo la mayoría: el dinero era un bien escaso. Televisores había pocos, las radios eran más corrientes, todos estábamos a la escucha del sorteo, al que era premiado con el gordo le solucionaba la vida. En 1967, con un décimo de lotería daba para comprar 12 pisos y 22 coches en Madrid. La alegría nos inundaba a los más pequeños por aquellas fiestas, con tíos y primos, alrededor de las llamas de los fuegos antiguos, donde la cocina era salón, comedor, cuarto de estar, recibidor, todo se desarrollaba con toda naturalidad. Si venía alguien, le obsequiaban con magdalenas, mantecados o galletas hechas en los hornos del pueblo y un baso de mistela hecho en la bodega cooperativa; era moscatel más o menos refinado, dulzón. Se servían también sidra y champán que traían los de fuera. Con buena comida o cena, bien regada de buenos vinos más los que acabo de nombrar, cantaban los mayores jotas, o las canciones que triunfaban en la época. Los bares, que eran muchos, llenaban todos los días con juegos de azar, prensa y televisión. Los días de fiesta era costumbre para los mayores café, copa y puro, por un duro. Grandes estrenos de cine, con todo el glamur del cine norteamericano, se llenaban las salas; bailes amenizados con orquestas, los pueblos estaban llenos de vida, la felicidad inundaba aquellos hogares humildes y sus precarias economías. Nos quedan los recuerdos de aquel tiempo que siempre tendremos presente.

Mariano Remiro Monteagudo. ÉPILA (ZARAGOZA)

Concierto en el Pilar

Asistí en la Basílica del Pilar al Concierto de Navidad que el Cabildo ofreció a Zaragoza. Fui uno de los 900 afortunados y solo cabe un agradecimiento grande por el extraordinario concierto que nos ofrecieron para deleite de los sentidos y del alma, diría yo. Mucho trabajo desinteresado, preparación e ilusión ha habido. Los Infanticos, la Coral Nuestra Señora del Pilar, la orquesta Cantantibus Organis y el organista Juan San Martín, aglutinados bajo la dirección del maestro Bermejo y en el magnífico escenario del altar Mayor del Pilar nos hicieron vibrar con algunos temas que después de tres años de parón por la pandemia nos supieron a gloria. Fue extraordinario, maravilloso, sublime… Cada vez que visite el Pilar seguirán resonando allá en lo alto los últimos acordes de cada tema interpretado. Mil gracias a todos los que lo hicieron posible.

Tomás Comín Blasco. ZARAGOZA

Cuidémonos unos a otros

Fiesta, celebración, reuniones, tradición, belenes… La Navidad. Es la fiesta más importante del cristianismo. El nacimiento de un Niño en una gruta, no hay lugar en la posada. María y José le dan lo mejor que tienen: su amor. Los pastores lo encuentran envuelto en pañales y acostado entre paja. Él es el Rey del cielo y de la tierra. Un nacimiento que ha influido en la cultura y es celebrado en todo el mundo. Igual que en esa gruta nace para todos, en esta fiesta debe darse un distintivo de no exclusión. Celebrémosla con la familia, amistades, compañeros, y acojamos también a quien se encuentre en soledad, sufra o esté arrinconado. ¡Qué bello poder hacer el bien! Seamos familia, en sentido amplio, y cuidémonos unos a otros. ¡Feliz Navidad!

Isabel Montañés Nerín. ZARAGOZA

Limpieza en el paseo de Sagasta

Hace unos meses reclamé que limpiaran el paseo de Sagasta, porque los bordillos de los jardines están asquerosos por culpa de los perritos, así como las farolas, que no se han limpiado desde que se pusieron. Pues bien, hace una semana unos operarios estaban trabajando con agua a presión... ¡Pero solo en las esquinas de los pasos de peatones, que es lo que más se ve! El resto del paseo sigue igual de sucio. Claro, tanto presumir de bajar impuestos en algo se tiene que notar.

Ignacio Navarro Martínez. ZARAGOZA

¿Qué es el PSOE?

Ya no sabemos qué es el PSOE. Lo que ahora se hace llamar así ha asumido las tesis de los populistas de Podemos y de los independentistas catalanes. Más de uno se cree que lo pretendido por Sánchez era acabar con el ‘procés’ y reconducir a los separatistas hacia el constitucionalismo, pero nada más lejos de la realidad. Lo que está haciendo es potenciar el proceso secesionista. Ese discurso que desde el PSOE llevan acerca de la soberanía popular por encima de la ley es idéntico al que utilizan sus socios para justificar los actos que desembocaron en la declaración de independencia. Es para preocuparse y mucho. España es un Estado liberal que se sustenta en el equilibrio entre poderes y la obligación de todos ellos es proteger la democracia de sí misma, se trata de asegurar que los cambios legislativos se ajusten a la Constitución, no sólo en cuanto al fondo, sino también en cuanto a la forma. Y el Gobierno está haciendo justo lo contrario, y eso da miedo. Y lo que es aún peor, no titubean al dictaminar que todos aquellos que manifestamos lo equivocado de su actitud somos unos golpistas que no asumimos la democracia. Están muy equivocados y, por mucho empeño que le pongan, no lograrán convencer a los españoles, no somos tan tontos como ellos creen.

Guillermo José Campo Pomar. ZARAGOZA

Los méritos de Messi

En el Campeonato Mundial de Fútbol celebrado en Catar, se ha coronado campeona la selección argentina, a la vez que su capitán se convertía en ídolo indiscutible. Ahora bien, el astro natural de la bella ciudad argentina de Rosario ha inundado por completo la realidad diaria de chicos y grandes: desde el número 10 en todas las camisetas del conjunto albiceleste, hasta el furor por su figura en los cromos de los álbumes futbolísticos salidos al mercado. Claro está que, a lo largo de toda su larga y exitosa carrera, siempre se ha manejado con humildad y respeto hacia su rival, se ha mostrado muy apegado a sus compañeros, tanto de equipo como de selección, y nunca se creyó más que el otro pese a ser reconocido como el mejor futbolista internacional. Esas características precisamente son las que lo han identificado y diferenciado de los demás. Y es que, en esta sociedad globalizada de hoy día, donde todo está internacionalizado, sus incontables exhibiciones en los partidos del deporte rey han podido verse en todos los rincones del planeta.

Diego Sánchez Bolsa. ZARAGOZA

