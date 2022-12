Dicen que lo complicado y lo divertido de la vida es que viene sin manual de instrucciones.

O sin un prospecto que por un lado nos indique claramente la forma en la que debemos administrar el tiempo y las oportunidades, y por otro señale los posibles efectos adversos o las contraindicaciones. Pareciera que nos lanzamos o nos lanzan a vivir sin un plano o una guía de consulta, que nos muestre los pasos a seguir y cómo articular y ensamblar las diferentes piezas que somos cada uno, para poder funcionar adecuadamente. Imagínense: somos algo así como ‘bricoleurs’ ensamblando intuitivamente nuestro propio mecano –o sea, a nosotros mismos– sin las indicaciones de montaje. Seguramente por eso siempre nos falta o nos sobra algún tornillo.

Por otro lado, hay también quienes piensan que los planos o las instrucciones que nos proporcionan siempre están anticuados y no nos sirven porque, claro, las circunstancias de cada uno son diferentes y la realidad es permanentemente mudable. Y que por eso no nos queda más remedio que estar siempre inventando y ensayando, aprendiendo a base de aciertos y errores.

No está claro si es que la vida viene sin manual de instrucciones o si es que no nos detenemos a ver a nuestro alrededor los signos que podrían guiarnos

De hecho, ¿no tienen ustedes la sensación de que cuando consiguen aprenderse y saber bien algo es cuando ya se ha terminado? Vendría a ser como una variante del llamado espíritu de la escalera, ya saben, esa sensación de que todas las respuestas ingeniosas nos vienen a la mente cuando la conversación ha finalizado y ya no estamos en disposición de pronunciarlas. De modo análogo, pensamos que hemos aprendido a ser hijos cuando ya somos padres, y a ser padres cuando ya somos abuelos... Cuando por fin le hemos cogido el tranquillo a una responsabilidad, una tarea o un trabajo es cuando éste se termina. Y si no termina, no nos abandona el síndrome del impostor...

Con todo, no estoy seguro de que no existan mapas ni de que siempre seamos tan especiales que no nos sirvan de nada los antiguos. Pero lo que parece incontestable es que nos cuesta consultarlos. O que no acabamos de entenderlos, que en esto, como en todo, las diferencias entre los humanos también admiten categorías.

No diré yo cuáles, por no redundar en el tópico y para que no me acusen de alimentar estereotipos, pero dicen que hay quienes no entienden los mapas y quienes se niegan a utilizarlos. Haga usted si no la prueba de cuántos manuales de instrucciones ha consultado realmente en su vida. Por ejemplo, estos días que se abren regalos, seguro que hay quienes les han dicho a sus hijos que antes de poner en marcha cualquier nuevo artefacto se lean detenidamente todas las instrucciones, aunque posiblemente ellos solo hayan echado un vistazo a la mayoría de esos folletos –y únicamente eso: una ojeada– cuándo algo ha dejado de funcionar.

No podemos esperar respuestas únicas ni categóricas, porque cada ser humano es diferente

El problema no es que no existan mapas, guías o instrucciones, sino que estas nunca podrán ser todo lo concretas y detalladas que desearíamos; o todo lo categóricas que algunos quieren convencernos de que pueden llegar a ser. Como mucho, las instrucciones para vivir la vida son como las antiguas recetas de las abuelas: ponga una pizca de esto o un puñado de lo otro, condimentar al gusto, añadir a demanda, hornear un rato... sin la exactitud milimétrica de los recetarios modernos, que quieren parecerse más a la ciencia que al arte. Pero vivir es más un arte que una ciencia o una técnica.

La realidad está llena de pistas y señales que nos cuesta percibir, o que a menudo solo somos capaces de interpretar cuando el tiempo ya ha pasado. Y esa es en cierto modo la gracia de nuestro manual de instrucciones, que siempre es el mismo y cada año se renueva, lleno de propuestas, indicaciones y guiños. Lo peor que podríamos hacer es pensar que no va con nosotros y nada tiene que decirnos; o buscar en él la respuesta definitiva y detallada a todo lo que nos ocurre. Así que prestemos atención; si usted descubre esa señales de lo bello, lo verdadero y lo bueno, cuéntenoslo; y si no, busque, espere, contemple y pregunte a quien tenga alrededor.

Feliz año nuevo.