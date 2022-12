Cartas al director de HERALDO: Los que cuidan de nuestros árboles

Los que cuidan de nuestros árboles

Estamos tan preocupados con la desaparición de árboles en nuestros barrios, que el sonido de motosierra que últimamente tanto nos acompaña se ha convertido en una señal de alarma.

La otra mañana, caminando por el Andador Norte en Montecanal, sentí que algo no iba bien. Seguí el temido ruido y efectivamente allí había tres operarios talando unos pinos. Cogí el móvil, hice unas fotos y lo comenté con mis compañeros del grupo de medioambiente del Distrito Sur movida por la rabia. ¿Qué podía hacer yo? Al menos, acercarme, preguntar, y llegado el caso actuar. Pero me equivocaba, y me sorprendí. ¡Y cuánto me alegro y lo agradezco! No sólo se acercaron a mí para tranquilizarme, sino que se molestaron en explicarme qué ocurría, el porqué de la tala, la forma de hacerlo, las causas y las consecuencias. Siempre se ha dicho que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Gracias, por recordarme que no sabemos tanto como creemos. Gracias, por recordarme que a veces las apariencias engañan y que donde crees ver un árbol sano hay enfermedad y peligro para los demás. Que donde crees ver hombres sin piedad con motosierras, hay personas que cuidan de los árboles, revisándolos, salvándolos si es posible y sacrificando con dolor cuando es necesario. Gracias, a esos tres operarios de la Unidad de Montes del Ayuntamiento y a otros que no conocemos. Gracias, a todos los que trabajáis para el cuidado de nuestros árboles. A veces, por desconocimiento los confundimos con seres sin escrúpulos. No sé vuestros nombres, pero ojalá os llegue este agradecimiento. Porque yo al menos me quedo mucho más tranquila sabiendo que los árboles que nosotros plantamos y cuidamos con tanto amor estarán cuidados por personas como vosotros. Gracias. Os debía estas líneas.

Elisa Sancho Morata. ZARAGOZA

El Papa Luna, en el calendario

Nos traía HERALDO hace unos días una alegría que será disfrutada por todos los de aquí y los de la diáspora, porque tendrán su calendario anual, con el castillo-palacio de Illueca al fondo y con la escultura del papa Benedicto XIII que señorea el castillo de Peñíscola. Seiscientos años son muchos, demasiados en el olvido en el que ha permanecido su egregia figura, su erudita formación y su temple y convicción, que hizo que hombres poderosos de aquella época, villanos incapaces de asumir una verdad jurídica, se deslizasen por la pendiente de la ignominia, de la imposición de la fuerza y de la corrupción de conciencias y vidas. Algunos hemos vivido desde siempre con el sentimiento de su grandeza, deudores como pueblo y como familia, para sacar del olvido tanta fortaleza, tanta austeridad, tanta humildad, tanta cultura, tanto mecenazgo como avalan sus bulas. Ahora tenemos el proyecto, que sin duda aprobará el Gobierno de Aragón, para editar el libro ‘El cardenal Luna, Benedicto XIII: Gran mecenas de la Universidad de Salamanca. Hoy olvidado y desconocido’. El abandono de todos tuvo que doler enormemente al gran Pontífice; sobre todo el de aquellos reyes y grandes de su época a los que él había encumbrado al poder. En 2023 estaremos muy pendientes, con el calendario de HERALDO presidiendo nuestro escritorio, de celebrar y ser pregoneros de Benedicto XIII en el 600 aniversario de su muerte.

José Javier Forcén Ruiz. ZARAGOZA

De mal en peor

Nuestro país está que se sale de un tiempo a esta parte. Un país donde su sanidad, que era admirada en tiempos no muy lejanos, es cada día peor, pero no por culpa de los sanitarios y médicos que bastante tienen, sino por culpa de la falta de ellos, de la escapada de nuestros médicos y enfermeros a otros países. También por la falta de recursos, de medios y de infraestructura y las pegas que ponen los políticos. Un país donde la educación sigue el mismo camino que la sanidad, con ratios exageradas por clase (comparen con Finlandia o similares), con profesorado en precario, con medios exiguos, con planes educativos diferentes y cambiantes. Un país dirigido por partidos nacionalistas que chantajean y buscan su propio beneficio e imponer sus objetivos con chulería. Véase, lo último en malversación, sedición, corrupción, el ‘solo sí es sí’, etc. Un país donde la pobreza aumenta, la clase media ya no se sabe si existe, las nuevas profesiones, tipo ‘influencers’, salen como setas y hacen una pedagogía del mínimo esfuerzo, los frikis y famosillos de poca duración y menos interés se mantienen a base de exclusivas, nuestra realeza se desbarata con los líos del emérito. Un país de mal en peor, donde los estudiantes no pueden alquilar un piso por el alto precio y deben compartirlo y donde los alimentos siguen subiendo y los ganaderos y agricultores se las ven y se las desean para llevar a buen puerto sus negocios. Vamos de mal en peor. Aunque Sánchez y su gobierno Frankenstein digan misa.

Juan José Mairal Herreros. SABIÑÁNIGO

La Navidad de los nadie

La Navidad es una época del año en la que se celebra la bondad, la generosidad y la compasión, aunque no todas tenemos la suerte de disfrutarla. Decía Galeano que sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, por mucho que los nadies la llamen. A esa llamada solo responden las voluntarias de todas las causas justas que durante todo el año son una fuerza constante de amor y de solidaridad, luchando y ayudando a aquellas que más lo necesitan. Gracias a ellas que la luz de la esperanza sigue brillando en medio de las sombras del mundo. Su ejemplo es un faro que nos guía hacia un futuro más humano. Son muchas, hoy las he elegido a ellas. Dedican sus días y noches a cuidar de los gatos callejeros. Hacen sacrificios personales para asegurar que estos felinos tengan un lugar seguro y cálido donde vivir. Nunca se rinden. A pesar de las dificultades y el cansancio. A las cuidadoras de las colonias felinas.

José Manuel Castellote Calvo. ZARAGOZA

Acompañar a un niño en el hospital

Escribo para denunciar algo que me parece muy injusto. Cuando llevas a tu hijo al hospital podía entender en tiempo de pandemia que no dejasen acompañarlo a los dos progenitores, pero en la actualidad generan una diferencia entre sexos que luchamos por evitarla. Pues en pocas palabras lo que dicen los doctores al prohibir entrar al padre con la madre y el niño es que el niño es más responsabilidad de la madre que del padre y eso me parece algo retrógrado.

Javier Agustín. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es