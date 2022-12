Cartas al director de HERALDO: El personal sanitario durante las fiestas

El personal sanitario durante las fiestas

Estamos en unos días que resultan difíciles para todos estos nuestros sanitarios a los que les está tocando trabajar en estas fiestas de Navidad.

Todos ellos, aunque sea su trabajo, están ahí porque les gusta, han elegido su profesión, lo hacen por vocación y lo saben hacer bien. Pocas veces reconocemos su labor y en nuestra ciudad de Zaragoza tenemos buenos profesionales.

No hagamos de la Noche Vieja idas y venidas de ambulancias al hospital por la poca cabecica o el no saber beber bien de estos jóvenes de hoy en día, algo inconscientes, que se piensan que con emborracharse se lo van a pasar mejor y van a disfrutar de lo lindo. No atestemos de comas etílicos las urgencias hospitalarias y comportémonos con medida durante estos días de diversión. Habrá gente que realmente vaya por una urgencia grave y a la que quizás no se le pueda atender al estar atendiendo un exceso de alcohol en un cuerpo perdido en la noche.

Si en días normales, sobre todo durante los fines de semana, hay unos cuantos... en los que nos esperan, habrá algunos días muchos más. Luego nos quejaremos de la tardanza en atendernos cuando llegamos al hospital. Pensemos en esos médicos, en las enfermeras y demás personal sanitario que no podrán disfrutar de sus familias. Atenderán casos que no tendrían ni por qué haber sucedido. Hagámosles estas noches un poco más agradables.

Gracias a todos los que vais a estar ahí al pie del cañón estos días, gracias por vuestro trato y humanidad. Sin vosotros muchos de nosotros estaríamos perdidos. A muchos ya los habéis salvado.

Nuria Marruedo López. ZARAGOZA

Sin recursos no hay inclusión

En el Colegio Público Comarcal de Educación Infantil y Primaria Campo de Borja no se ha cubierto la plaza de enfermería ni de la fisioterapeuta adscrita a este centro, que forma parte del sistema de educación inclusiva y que cuenta entre su alumnado con personas con discapacidad que tienen necesidades educativas especiales. Esto quiere decir que dichas necesidades no han estado cubiertas en lo que llevamos de curso, suponiendo en algún caso la imposibilidad de acudir a la escuela. El derecho a la educación inclusiva está recogido en las leyes, estableciéndose que corresponde a las administraciones educativas asegurar un sistema inclusivo en todos los niveles y que las administraciones públicas velarán por el mantenimiento de unos servicios de atención adecuados, tanto en zonas rurales como urbanas, garantizando la dotación de los medios, apoyos y recursos acordes a sus necesidades personales. Los medios no se han dotado. Desde el Servicio Provincial de Educación, no se han hecho los deberes. En septiembre, porque la lista derivada de procesos selectivos estaba agotada o bien porque las plazas a cubrir no eran atractivas. De septiembre a noviembre nos lo hemos pasado tirando pelotas de un tejado a otro, y gracias al trabajo incansable del equipo directivo del centro hemos conseguido que se realizase un procedimiento selectivo ‘ad hoc’ para cubrir las plazas del centro de Borja, y finalizado este, con los resultados y los candidatos ordenados, a la espera de que les llamen para cubrir tales plazas, a día de hoy no se ha realizado el llamamiento pertinente, por lo que las personas usuarias de dichos servicios siguen desamparadas. No es de recibo el abandono al que se está sometiendo a estas personas, menores y con discapacidad. Garantizar que los recursos de una educación integrada lleguen al alumnado del medio rural debería de ser prioritario. La atención específica a las personas con discapacidad por parte de las administraciones es una obligación. Pero todo esto no se traduce en una realidad efectiva, no al menos en este caso, y hasta este momento, porque como muy bien reivindicaban los propios alumnos y alumnas en las redes sociales del centro, sin recursos no hay inclusión.

Ángela Sánchez Tabuenca. BORJA

El Canfranc, cerrado

Qué tristeza me da pensar en la estación de Canfranc. Es buena muestra del poco peso que tiene Aragón entre la tenaza de otras comunidades que se llevan el ascua a su sardina. Una sardina, por cierto, muy gorda y lustrosa. La estación de Canfranc se hizo para comunicar, por el lugar más lógico, dos países y, de paso, contribuir a mejorar la economía de los territorios por donde pasaba aquella vía de ferrocarril. Cuántas promesas falsas de políticos han proclamado su reapertura sabiendo que no harían nada.

Antonio Blas Villa Berduque. EJEA DE LOS CABALLEROS

En fechas navideñas

Todavía colea la pandemia. También sigue la matraca del cambio climático. Y está de plena actualidad la invasión de Rusia a Ucrania, causando destrucción, muerte y millones de desplazados. Estos hechos y otros nos afectan seriamente. Simultáneamente, también son noticia eventos que surgen en estas fiestas: belenes y árboles de navidad en tantos lugares, como ese abeto de más de veinte metros de altura, y mogollón de luces, en el Rockefeller Center de Nueva York; o la iluminación extraordinaria en tantas ciudades, como Vigo, que tiene fama por su atractiva vistosidad, y porque mueve el turismo. Modestamente, también en Zaragoza tenemos iluminación navideña en calles muy concurridas; y en la plaza del Pilar, un belén grande y simpático que recorren con ilusión niños y mayores. Así resultan estos tiempos que transcurren en una mezcla heterogénea de conflictividad política y de manifestaciones de religiosidad. Sería deseable que la disposición de concordia que nos manifestamos en estas fechas se prolongase todos los días para acoger ese espíritu de "paz en la tierra a los hombres (y mujeres, se entiende) de buena voluntad", que según nos informa en detallada crónica el ‘periodista’ san Lucas cantaron los ángeles al anunciar el nacimiento del Niño Jesus, palabras que hoy forman parte de muchos cantos populares y configuran el ambiente en que, de momento, nos seguimos deseando: ¡Feliz Navidad!

José Murillo Berges. ZARAGOZA

Silencioso y pensativo

Al pasar por tu lado te he visto con la mirada perdida, silencioso, pensativo. ¿Cómo he llegado hasta aquí, cuál ha sido mi camino, cómo teniéndolo todo me encuentro solo y perdido? ¿Quién me separó de vosotros, quién me quitó lo conseguido, cuántos que parecían quererme ahora ya no están conmigo? Así me pareciste al verte silencioso, pensativo. Espero que un día cambie tu suerte y te devuelvan lo perdido.

Julia Ramos. ZARAGOZA

