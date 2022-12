Cartas al director de HERALDO: El 2023, el año del Papa Luna

El 2023, el año del Papa Luna

El Ayuntamiento de Illueca tiene previsto, en el pleno ordinario que se tiene previsto realizar en el mes de diciembre, aprobar que el año 2023 sea el año del Papa Luna, y solicitar a la DPZ su apoyo institucional.

El Ayuntamiento de Peñíscola ya ha tomado este acuerdo. Hay que recordar que el Papa Luna nació en Illueca y murió en Peñíscola y este próximo año hará 600 años. La concejalía de Cultura de Peñíscola ha informado de la aprobación por parte del Ayuntamiento en pleno de la declaración institucional del año 2023 como Año Papa Luna. Con ello, responde el consistorio a una petición de la Asociación de Amigos del Papa Luna, que ratifica e institucionaliza la declaración de su junta directiva. El año próximo se conmemora el 600 aniversario de la fecha de la muerte del pontífice, motivo por el cual se desarrollarán múltiples actos de divulgación sobre su figura y su legado. "Estamos trabajando en la programación de charlas y actividades culturales a lo largo del año próximo, con el objetivo común de acercar la figura de Benedicto XIII a toda la ciudadanía, es un deber que tenemos y que le debemos al más ilustre morador de nuestra población", ha asegurado el edil del área de Cultura, Ramón Simó. Por su parte, el alcalde, Andrés Martínez, ha hecho gala de la condición de ciudad pontificia con la que cuenta Peníscola gracias a haber acogido a un Papa en el ejercicio de su pontificado, "con esta declaración institucional no solo vamos a reforzar la importante tarea de investigación y divulgación que hace la asociación, sino que vamos a proyectar de nuevo al mundo la singularidad de nuestra tierra y su importancia estratégica en el Cisma, fruto de lo cual hoy contamos con un riquísimo, patrimonio histórico, arquitectónico entre dos ciudades unidas, Peñíscola e Illueca, por la figura del Papa Luna".

Francisco Tofé Andrés. ILLUECA

Neumáticos destrozados

Durante la mañana del día 1, acudí a una gran superficie ubicada en los Enlaces para realizar unas compras. Estacioné mi vehículo en el primer sótano. Cuando terminé, me dirigí de vuelta al aparcamiento para recoger mi coche. Al iniciar el trayecto de vuelta a mi domicilio, percibí que algo no iba bien; una rueda estaba deshinchada. Acto seguido, acudí a mi taller de confianza. Allí me dijeron que el problema se debía a tres navajazos en la rueda. La reparación supuso el cambio de una pareja de ruedas y se saldó con una factura de más de 200 euros. Contacté con este centro comercial que declinó cualquier responsabilidad relativa al incidente. Sin embargo, esta situación no me frenó en mi decisión de denunciar ante la Policía Nacional. De hecho, esa misma tarde me personé en comisaría con el fin de dejar constancia, aportando el presupuesto de la reparación. Es de destacar la profesionalidad y amabilidad de la Policía Nacional en el trato que me dispensaron. Por último, me gustaría recalcar que soy pensionista y este imprevisto supone un duro golpe en mis finanzas. Me gustaría conocer si más personas han sufrido hechos similares, tratando así de hacer un llamamiento conjunto a las autoridades para evitar su reiteración. Considero que es inconcebible no poder comprar tranquilamente, temiendo ser víctima de actos vandálicos.

Antonio S. Tejedor Hernández. ZARAGOZA

El final de Europa

El nuevo orden mundial nos está cambiando sin consultarnos y bajo engaño el modelo social de convivencia basado en nuestras tradiciones, leyes y cultura grecorromanas y cristianas que nos han permitido alcanzar desde hace varios siglos un modelo democrático, de derechos humanos y de bienestar. Europa y occidente no son un modelo de convivencia a destruir, más bien a extenderlo al resto del mundo, tras adaptarlo a los nuevos tiempos y mejorarlo. Ese nuevo orden mundial, encabezado por falsos benefactores con espurios intereses, está actuando sin escrúpulos, haciéndonos creer que les debemos agradecimiento. Millones de ciudadanos poco exigentes ya están sufriendo el ‘síndrome de Estocolmo’. ¡No caigamos en su trampa, esto significaría el fin de una sociedad muy mejorable pero a la que aspiramos la mayoría. Una sociedad con principios y valores, justa y solidaria, en la que todos tengamos los mismos derechos y oportunidades, sin olvidar las obligaciones.

Eduardo Félez Gutiérrez. CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA)

El baile de los amiguetes

Tampoco es tan fácil crearse enemigos pero a veces es bastante mejor que hacer algunos amigos. Zapatero y Díaz se esmeran por romper una lanza a favor de la expresidenta argentina sobre la que pesan varias querellas, a pesar y en contra del dictamen de la Justicia Argentina. Una expresidenta sobre la que ya en su día, en el poder, planeaba la sombra de la corrupción y que logró inyectarle a ese maravilloso país todavía más pobreza y penuria de lo que ya tenía si cabe. Zapatero y Díaz, políticamente hablando, apoyan quizás una ideología referente a su endogrupo, cerrando los ojos a la miseria humana y a la corrupción y con ello se definen a la perfección. ¿Cómo pretenden entonces asegurar justicia e igualdad en su propio país si no son capaces ellos mismos de diferenciar un comportamiento abusivo hacia los demás? ¡No cabe duda que deberían buscarse otros amigos! En la vida y en democracia deberíamos poseer una ética enfocada a la cooperación y cargada de humanidad que nos ayude a difuminar un poco más las diferencias de los ‘nuestros’ a los ‘otros’ y así lograr una sociedad justa y cuerda acabando ya con el baile de los amiguetes.

Cristina Sande Cecchi. ZARAGOZA

Propósitos de Año Nuevo

Navidad está a la vuelta de la esquina y ya se acerca el momento más temido del año. Y no, no son las forzadas comidas familiares con conversaciones incómodas, sino el repaso de los propósitos de Año Nuevo para comprobar si realmente has sido productivo o si no has movido el culo en todo el año. Tener que tachar cosas de una lista para validarse a uno mismo es angustiante, pero año tras año seguimos haciéndolo. Como si ambigüedades como ‘ir más al gimnasio’ o ‘beber más agua’ fuesen equiparables realmente a cómo te ha ido el año y el crecimiento personal que has tenido. Considero que puede ser positivo marcarse objetivos para orientarse y saber hacia dónde dirigir tus esfuerzos, sin embargo hay que ser consciente de que el futuro es incierto y prometerse ‘comer más sano’ no va a ser perdurable en el tiempo ni va a tener solidez como para suponer un impacto; en cambio, a medida que se acerque el ‘deadline’ nos sentiremos culpables por no haber cumplido e influirá en nuestra autoestima.

María Pineda. BOLTAÑA

