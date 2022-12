Cartas al director de HERALDO: La naturaleza, convertida en museo

La naturaleza, convertida en museo

Los políticos han elevado la contradicción a la categoría de arte, pero arte perverso.

El ministro de Consumo ha entablado una guerra contra la ganadería y el consumo de carne y a la mínima es sorprendido metiéndose entre pecho y espalda un chuletón. El presidente aboga por reducir el consumo de carburantes y él tira de Falcon hasta la saciedad. O el exvicepresidente que profería frases más dignas de un practicante de sado que de un defensor de la causa feminista. Si tan sostenibles quieren que seamos deberían permitir realizar la matanza como antaño o tener gallinas, patos y conejos, como los había en mi casa, sin que venga la autoridad a contarlos y si pasan de seis se consideren núcleo zoológico. Mi padre iba a las inmediaciones de Villanúa y bajaba cargado con varios sacos de manzanilla, antes había cogido tomillo, romero y otras hierbas, ahora todo está protegido y la naturaleza parece más un museo que eso, naturaleza. En el fondo, asistimos al Caín y Abel bíblicos, al mundo rural y al urbano, donde el primero dicta normas que el resto debe acatar sin dudar so pena de multa y estigma, donde los perros van a parecer más una tienda de informática, por los chips a llevar, que un mero animal de compañía. Eso sin contar con el cursillo de marras que habrá que hacer, que en el fondo no es más que ánimo recaudatorio. Contradicciones que a nivel global aún se viven de forma más amplia y cruda y que a países como el nuestro intentan encasquetarnos sin pudor alguno. Sin ir más lejos, resulta que Australia, por ejemplo, tiene un lazo de color (no recuerdo cual) para la tolerancia racial; ellos, que no han dejado ni un bumerán en las antípodas, pero bien que intentan arrearnos a nosotros con la conquista. Y lo peor es que alguno de nuestros compatriotas es el enemigo en casa.

Juan Luis Encuentra Calvo. SOS DEL REY CATÓLICO

Biota, la iglesia y el palacio

Dos edificaciones atraen la atención del visitante de Biota por su interés, la Iglesia y el Palacio. Situada en el centro de la población, la iglesia de San Miguel es el principal monumento de la localidad. El templo se construyó a principios del siglo XIII y presenta la planta típica del románico de las Cinco Villas. En el siglo XVI se realizaron varias modificaciones en el mismo. El chapitel fue colocado en el siglo XX. La otra edificación singular de la villa es su Palacio. No estoy de acuerdo con el rótulo indicador que se hace del mismo en la localidad como ‘Palacio de los Condes de Aranda’. Efectivamente, con fecha 1 de julio de 1771 se lleva a cabo la venta otorgada por D. Pedro Pablo Abarca de Bolea Ximénez de Urrea, Conde Aranda, a favor de D. Matías de Landáburu, vizconde de Biota. El contenido de esta venta se detalla en la escritura y sería, obviamente, imposible de reproducir en estas breves líneas. Muy resumidamente, hay que decir que entre las posesiones dadas al señor D. Matías de Landáburu está la del castillo de la villa de Biota. En este enclave se construye el palacio de finales del siglo XVIII por el hidalgo Matías de Landáburu. Propietario posterior entre otros ancestros fue José Rolando Landáburu. En el siglo XX, la propiedad del Palacio recae en Ramón Esteruelas Rolando. Este dona en 1994 por un precio módico el Palacio al Ayuntamiento, al pueblo, que es el propietario actual. Consecuentemente, desde hace 250 años la casa de Aranda ya no es propietaria del Palacio. No es correcto, pues, referirse al Palacio en el rótulo urbano como ‘Palacio de los Condes de Aranda’.

Francisco Javier Esteruelas Hernández. ZARAGOZA

La falta de civismo (Perros y personas)

El otro día iba con mi perro por la plaza de Salamero y se acercó a oler la punta de una planta a la que ni siquiera llegaba porque había una valla. Una señora se puso como una loca. Le dije que no tenía razón, porque además yo llevaba mi botella de agua correspondiente para echar en el pipí, y que además incluso había una botella de cerveza dentro de las flores recién plantadas. A la mañana siguiente salí, como todos los días, a pasear con mi perro y vi que entre las nuevas plantas que han puesto delante de Canterbury estaba lleno de vasos de papel, latas de Coca-Cola, botellas de cerveza, etc. Lástima que no se puedan adjuntar las fotos que hice, pero no hay derecho a que la gente se porte como personas incivilizadas. Y que después nos echen la culpa a los que cuidamos la ciudad, recogemos las cacas de nuestros perros y echamos agua en el pipí. Si esa señora llega a leer esta carta, ojalá sepa que los incivilizados no son los perros, sino la raza humana.

María Eugenia Álvarez y Zaera. ZARAGOZA

La falta de civismo (¿Urbanidad, dónde estás?)

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, dice que el 35% o 40% de la basura que genera la ciudad son colillas. Que estas contienen 70 sustancias cancerígenas, y que contaminan 50 litros de agua dulce y 10 de agua salada; lo que le ha llevado a la idea de colocar ceniceros en las papeleras. Bien. En el bachillerato de los años cincuenta recuerdo que había un libro cuyo título era ‘Urbanidad’, en el cual te enseñaban a comportarte adecuadamente, como, por ejemplo: ceder la parte interior de la acera a los mayores, así como el asiento en el trolebús o tranvía, no miccionar ni escupir en la calle, etc. Hoy día la urbanidad y los buenos modales se han perdido incluso hasta en el mismo Parlamento. El gasto que va a suponer cambiar las actuales papeleras por papeleras-ceniceros será tan grande como inútil. Pero, ya puestos: ¿por qué no se aprovecha y se incorpora también una cajita para las gomas de mascar, las cuales están incluso en las entradas de los centros de salud y hospitales? No. No dará resultado, como no lo dan las prohibiciones de que los perros alivien su vejiga o defequen incluso en parques infantiles. ¿Urbanidad, dónde estás?

Indalecio Alquézar Juste. ZARAGOZA

El ‘techo de cristal’ sigue ahí

El concepto del ‘techo de cristal’ fue descrito en los años setenta, pero ese ‘techo’ se mantiene firme en el panorama sociolaboral español. Aunque parezca impensable, las mujeres todavía nos enfrentamos a barreras infranqueables que dificultan nuestro camino hacia la cima empresarial. Infranqueables e invisibles. Porque si algo tiene el techo de cristal es que, en ocasiones, resulta imperceptible. Sobre todo por quienes no lo quieren ver. Las empresas siguen aplicando roles preconcebidos sobre las personas en función de su género y las políticas de inclusión continúan sin ser una prioridad. Y entre tanto, gran parte de la sociedad sigue atribuyendo el rol del cuidado del hogar y la familia a la mujer. Lo demuestran los datos. Datos que reafirman que todavía nos queda mucho camino por recorrer.

Diana Peralta Fernández. ZARAGOZA

