El Diccionario Oxford ha determinado que la palabra del año es ‘goblin’, o ‘goblin mode’, ‘modo goblin’ en español.

Que viene a ser lo que nosotros entendemos por alguien con pocas ganas, descafeinado, vago, sin ánimo. Para que se entienda, yo lo interpreto como alguien que está ‘desganao’, según expresión popular del español de antes.

Creo acertada la designación del término ‘goblin’, aunque sumaría al mismo una expresión que llevo meses escuchando, especialmente desde la pandemia. No es otra que ‘sin entrar en detalles’. Vas por la calle, te encuentras con alguien a quien hace tiempo no has visto ni habéis hablado y, tras el habitual ¿cómo estás, todo bien?, irremediablemente escuchas, o te oyes decir: ‘bien, sin entrar en detalles’. Lo cual significa que todos cabalgamos con nuestros propios fantasmas interiores, unos más, otros menos, pero nadie se libra de un problema u otro.

Y ese ‘bien, sin entrar en detalles’ significa que, pese a todo, tenemos unas ganas enormes de tirar hacia adelante, de celebrar la vida, como se pueda, con quien se pueda, donde sea, pero celebrarla y hacerlo, a ser posible, con aquellos a los que más queremos y más nos quieren. Hoy llegamos a una nueva Nochebuena. Incluso quien no la celebra, creyentes o no creyentes, más jóvenes o más mayores, todos aspiramos a pasar unas cuantas horas bonitas. Tampoco es pedir mucho. Eso sí, sin entrar en detalles, pero que no sea en ‘modo goblin’. Yo, que cada día soy más sentimental, sigo deseando a todo el mundo ¡feliz Navidad!, hasta a aquellos que no quieren que se la desee.