Alexia Putellas es la reina del fútbol mundial y es de oro; en concreto, del que reluce en sus dos balones de oro.

Los ha ganado de forma consecutiva y han catalizado su entrada en la historia del deporte español. Es solo un ejemplo porque sus galardones y premios se han multiplicado en los últimos años y reconocen su innegable talento más allá de las fronteras de nuestro país. Sin embargo, de niña, nunca soñó con ser futbolista: "No existía eso. Yo solo veía a los hombres. A las mujeres, no. Y ahora ellas sí que pueden elegir". Esta declaración se extrae de la serie documental titulada ‘Alexia: Labor Omnia Vincit’, estrenada en Amazon Prime Video el pasado mes de noviembre.

En la serie, de tres capítulos de duración, se acompaña a la futbolista durante una de sus temporadas deportivas. Descubrimos a una Alexia autoexigente, competitiva, disciplinada y entregada a su profesión. El documental sigue a la jugadora en sus triunfos y derrotas, incluso durante su convalecencia tras experimentar una difícil lesión. La serie, cargada de emoción y pasión, abre la puerta, no solo a la figura de Putellas, sino a la de todo el fútbol femenino y su crecimiento: más de 91.000 espectadores abarrotaron el Camp Nou en un partido de Liga de Campeones del F. C. Barcelona Femenino. "Es un paso adelante, pero también siento que no nos podemos quedar ahí", reconoce la futbolista. Estas navidades, el deseo de más de un niño será la camiseta de su ídolo: Alexia Putellas con el número 11 en la espalda.