Cartas al director de HERALDO: Oficinas lingüísticas con telarañas

Oficinas lingüísticas con telarañas

La Oficina del Español del Ayuntamiento de Madrid lleva tres meses cerrada, desde que Toni Cantó salió de ella para no volver.

Seguramente ese lugar estará acumulando telarañas. En realidad fue ‘el chiringuito del español’, solo útil para que Cantó ocupara su tiempo. Ahora que han expulsado a Joaquín Leguina por hacer campaña a favor de Ayuso es posible que sea el nuevo destinatario de tan misterioso lugar, un chollo para disidentes. Otros posibles ocupantes podrían ser Lambán y García-Page si siguen discrepando de Sánchez. Otro nombre de esta oficina podría ser la Oficina del Español Errante. En Zaragoza hay una Oficina de Lengua Aragonesa para difundir el reconocimiento del aragonés como un patrimonio propio de Zaragoza, pero nadie habla aragonés en la calle. También existe una Oficina de Garantías Lingüísticas para facilitar la resolución de cualquier cuestión relacionada con los usos lingüísticos en Cataluña, especialmente de la lengua catalana y aranés. Por otra parte, existe una plataforma ciudadana, en torno a la asociación cultural ‘Amics del Chapurriau’, con el lema "Soy de Aragón y parlo lo chapurriau", frente a quienes desde el independentismo exigen que esa lengua aragonesa se regule como el catalán oficial. El Gobierno de Aragón ha presentado un decreto que regula el uso de lenguas propias de Aragón en el ámbito de las administraciones públicas aragonesas, y el PP lo rechaza por que impone el aragonés y el catalán que nadie reconoce como propias. La portavoz de Educación del PP ha manifestado además que el Gobierno de Aragón crea problemas donde no los hay. Esto es muy común de los políticos de todos los signos. Hay unas comarcas donde históricamente se habla catalán; en ellas, seis de cada diez habitantes entienden el catalán y cerca de la mitad lo sabe hablar.

Antonio Nadal Pería. ZARAGOZA

Lo que queda de ETA

ETA ha sido una organización clandestina revolucionaria que mediante la lucha armada ha tratado de conseguir la independencia del País Vasco. Creada en 1961, desde 1981 hasta 2010 ha anunciado heterogéneas treguas, buscando la negociación con el Estado. El 20 de octubre de 2011 declara el fin de la lucha armada y en mayo de 2018 se disuelve. Siempre ha buscado intimidar con muertos para negociar la independencia del País Vasco. ETA ha cometido 864 asesinatos de los que 379 están aún sin resolver. ETA tuvo una cúpula de dirección y ‘comandos legales’ (militantes adictos) e ilegales (asesinos profesionales). ETA no ha estado sola, muchos han configurado su entorno: asociaciones juveniles como Jarrai o Haika, colectivos de apoyo a los presos que reclutaron y adiestraron a nuevos activistas, organizaciones como KAS, Segui, Gestoras, incluso partidos y sindicatos. ¿Alguien cree que el amplio entorno de una organización que tiene sin identificar a casi 379 asesinos, más inductores, cooperadores o cómplices, desaparece de la noche a la mañana? No recuerdan aquellas manifestaciones de apoyo, en Bilbao, de 80.000 a 200.000 hombres y mujeres; ¿cuántos eran ETA de una u otra forma? Está bien que hoy acudan al Parlamento de la nación en representación de quien les vote, pero no pidan que les blanqueemos once años después de que dijeran que dejaban de matarnos, todavía quedan muchos a los que perseguir.

Luis Vernet Gómez. ZARAGOZA

El barrio Rey Fernando

Es lamentable leer y escuchar continuamente llamar Actur al barrio Rey Fernando de Aragón. Actur es la abreviatura que se puso en su momento de ‘actuación urgente’, y muchísimos vecinos ni lo saben. Y bastante culpa la tienen los medios, que no tienen la delicadeza siquiera de poner después de Actur (Rey Fernando de Aragón), para que así la gente se vaya enterando de que tenemos un precioso nombre. Porque en los carteles de indicación de barrio pone en todos Rey Fernando de Aragón. Por todo ello, ruego a los medios pongan su granito de arena para que se le llame al barrio por su bonito nombre.

Enrique Armingol Lalaguna. ZARAGOZA

Desequilibrio fiscal

La mayoría de mis compatriotas saben que, por falta de acuerdo entre partidos, se está produciendo un enorme retraso en la renovación del órgano de gobierno del poder judicial, denominado Consejo General (CGPJ). Al mandatar la Constitución que el relevo de sus vocales se realice cada cierto plazo, se ha acusado a un partido político que lo obstaculiza de encontrarse en "rebeldía constitucional". Ya no tengo la misma seguridad sobre el grado de conocimiento que se tiene sobre el actual desequilibrio de las cuentas de las Administraciones públicas o el elevado volumen de deuda del país. Respecto a esto, nuestra Constitución impone la existencia unos límites y exige que, en caso de ser rebasados, se proceda a la corrección. La concreción de los límites, que entraron en vigor en 2020 (equilibrio estructural para las cuentas y el 60% del PIB para la deuda pública), así como el procedimiento de corrección de las desviaciones se establecen en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Según la Comisión Europea, los límites serán superados este año –ya en 2020 y 2021, con motivo de la pandemia, se autorizó por el Congreso su incumplimiento– siendo sus pronósticos el 3,7% del PIB para el déficit estructural y el 114% del PIB para la deuda. Pues bien, la Constitución exige una reconducción de la situación hacia los parámetros legales fijados basada en planes que, en el caso de la Administración Central, han de elaborarse por el Gobierno, aprobarse por las Cortes Generales y puestos en marcha en un plazo no superior a tres meses desde la constatación del incumplimiento de los límites o desde la autorización del Congreso para infringirlos. A día de hoy, como ya han denunciado el Banco de España, la Airef y varios grupos parlamentarios, el Gobierno no ha formulado ningún plan de reequilibrio, ni parece que tenga intención de hacerlo. Por tanto, tomando prestada la estentórea expresión, estamos ante una palmaria "rebeldía constitucional" del Gobierno en el ámbito fiscal, no suficientemente denunciada, y de la que pueden derivarse daños incalculables para la sociedad. Al margen del retraso en la administración de justicia, no sé de otras graves consecuencias que de la no revocación del CGPJ puedan derivarse para el ciudadano medio, pero sí recuerdo los enormes sacrificios que los griegos han asumido para salir del atolladero al que les llevó el descontrol de sus finanzas públicas. En fin, para este año se prevé que el déficit quede por debajo de la meta fijada (el 5% del PIB) y para el que viene ya ha sido nuevamente autorizado el incumplimiento de los límites constitucionales de gobernanza fiscal. Confiemos en que la evolución de las cuentas públicas no sea un ir de éxito en éxito hasta el desastre definitivo.

Enrique López Felipe. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es