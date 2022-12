Navidad triste

Muchas personas afrontan la Navidad invadidos por la tristeza y la añoranza.

Esas altas expectativas de felicidad de las películas y los anuncios, esa obligación de fiesta y bullicio que nos exigen, genera por contra para quienes no pueden compartirlo una reacción de mayor desánimo, incluso enfado. Todos hemos escuchado "no me gusta la Navidad" o como mínimo "sólo tengo ganas de que se pasen estos días".

La Navidad, en su fundamento religioso, transmite valores de paz, esperanza, renovación, reencuentros, bondad, caridad. La especial sensibilidad que brota el fin de año origina una reflexión interior que resulta muy dura en los malos momentos. Es complicado afrontar la Navidad para quien acaba de sufrir la pérdida de un ser querido. El síndrome de la silla vacía en la primera Nochebuena sin personas esenciales en tu vida surgirá con crueldad. No será igual para quien tiene al lado niños por los que esforzarse en mantenerles la ilusión, que para aquellos a quienes la ausencia les provocó una desgarradora soledad en su vida diaria, que no encuentran motivación para un brindis.

Junto a la muerte cercana, la soledad es la otra causa principal de sufrimiento agravado durante estos días. Dos millones de mayores de 65 años viven solos en España y muchos de ellos no se ven aliviados por la compañía de familiares ni siquiera en Navidad. No me puedo creer, y por eso ni lo menciono, el porcentaje que leí de ancianos habitantes de las residencias que reciben visitas en estas fechas. Y el abandono es doblemente frustrante para una generación que vivía estas celebraciones de una manera mucho más intensa y profunda.

No tratemos como a un Scrooge, el personaje de Dickens avaro y enfurruñado que odiaba la Navidad, a todas estas personas a quienes las luces, los adornos y los villancicos les producen hoy una inmensa nostalgia del ayer. Respetemos el duelo o la pena, no intentemos que a la fuerza todo el mundo disfrute. Aportemos compañía, consuelo, incluso compartir con él los bonitos recuerdos que tanto le pesan al afligido. Quizás así incluso les arranquemos una pequeña sonrisa.