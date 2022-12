Cartas al director de HERALDO: Don Octavio, un gran maestro

Don Octavio, un gran maestro

La muerte ha callado al maestro.

No quiero que se vaya en un silencio tras una labor ardua al servicio de la educación pública. Pero quiero recordarlo con esa gran sonrisa y entusiasmo que siempre lo caracterizó; cualidades que hicieron buenas personas a varias generaciones de alumnos y alumnas. Don Octavio no sólo enseñaba el currículum, también guiaba por el camino. Profesor de Inglés y Francés y de todo lo que tocaba dar. Todos sus discentes recuerdan el juego con el que se presentaba, diciendo que se le había comido el dedo un tiburón... Era líder innato, comprometido con la educación pública. Compartió casi toda su vida profesional con su hermano gemelo, también profesor. ¡Qué años aquellos que en Lécera tenía que ir a encender la chimenea para calentar la clase antes de que llegaran los chicos! Aquellos tiempos en los que se daba la leche en el aula o el repaso no se marcaba dentro del programa de tiempos escolares. Llegaba hasta que se hacía la noche. O cuando tenía destino en Torremedina y se quedaba toda la semana de patrona (el joven profesorado interino de ahora se preguntará qué es eso). Luego ya llegó la apertura del C. P. Jerónimo Zurita y Castro y su querido CEIP Calixto Ariño, donde se jubiló. Durante todo su recorrido docente destacó la honestidad, sencillez y fortaleza intelectual. En casa trabajaba en fortalecer las capacidades de cada uno para hacer personas de provecho. La muerte nos ha privado de tu presencia pero seguiremos viviendo tus actitudes y palabras de apoyo y, sobre todo, la alegría. Don Octavio, usted fue más que un maestro, fue un guía que supo dirigir y hacer de su alumnado grandes hombres y mujeres. Muchas gracias por su enseñanza de vida que mantuvo como ejemplo incluso en el duro último momento. Hasta pronto.

Mar Vázquez. ZARAGOZA

Discriminación salarial

Cuando pensamos que no nos puede sorprender más el trato denigrante de la gerencia del Hospital Universitario Miguel Servet hacia los sanitarios, siempre terminamos equivocándonos. ¿Lo último? Pagar más del triple al personal fijo que al contratado en base a la compensación del débito horario del año 2022. Queda demostrado que para la gerencia la plantilla contratada somos sanitarios de segunda. Así, a una enfermera con plaza fija le van a pagar 35 euros la hora de débito horario mientras que, si eres contratado, hemos regalado una hora en la misma empresa pública por 10 euros. Hacemos el mismo el trabajo que nuestros compañeros, ¿por qué cobramos menos? ¿A caso nuestro trabajo es tres veces menos válido? Ya estábamos desanimados después de la pandemia y de la escasez de personal, la cual va a ir a más. Que la gerencia del Servet se pregunte por qué no hay personal en bolsa para cubrir vacaciones o para bajas. Que se pregunte por qué los sanitarios no podemos más con este trato. No pedimos tanto, simplemente que se actúe de forma legal. Que se pague igual a los trabajadores sean fijos o contratados. No somos mano de obra barata.

Marta Doñate Cuartero. ZARAGOZA

Las últimas hojas

Arrancamos ya las últimas hojas del calendario de 2022, año marcado por la guerra en Ucrania y las crisis energética y económica. Sólo nos queda despedirle y que se vaya por donde vino. De nuevo la Navidad adorna de luz y color hogares, calles, plazas y comercios, para el goce de nuestros sentidos. La luz es la base de estas fiestas, pues antes de que el 25 de diciembre fuera Navidad en dicho día se celebraba en el Imperio Romano la Fiesta del Sol Naciente o solsticio de invierno, que en el hemisferio norte da comienzo a días más largos y noches más cortas. La Iglesia, heredera de el poder imperial (el título papal de Sumo Pontífice lo ostentaba el emperador), sustituyó el Sol naciente por el Niño naciente, el Maestro Jesús que cambió el curso de la Historia. Hoy se sabe, sin embargo, que el Niño-Dios no nació el 25 de diciembre, sino en primavera o verano, y una cita evangélica parece confirmarlo: «La noche que Jesús nació, los pastores velaban con sus rebaños al raso», algo más propio del buen tiempo, y no de una fría noche de diciembre en Belén. Sea como fuere, desde el respeto a toda creencia y pensamiento, envío a todas y todos los lectores mis deseos de amor, paz interior (fuente de la exterior) y alegría para estas fiestas navideñas. Y que brote de nuestro interior la autoestima para afrontar con éxito los retos que 2023 pondrá en nuestro camino.

Miguel Bretón Vallejo. ZARAGOZA

El coste de la huelga

Parece que la huelga del bus ha terminado. Contaré dos breves historias. Primera: hace cosa de dos semanas, el bus pasó de largo por la parada y un niño que llevaba esperando un buen rato con su madre se echó a llorar. Segunda: el otro día en el bus una señora explicaba a otras que lleva dos años levantándose veinte minutos antes, y por fin podrá dormir. El daño que nos han hecho tardará en olvidarse. Cuando subo al bus, ya no saludo. Tengo que esforzarme por mantener la boca cerrada, porque lo que me pide el cuerpo no es precisamente saludar. Espero que esto se me pase pronto, quizá antes de la próxima huelga. Y así podré saludar, sobre todo a ese 20% de conductores que no tienen ninguna culpa. En estos casi dos años hemos sido el instrumento para conseguir sus reivindicaciones. A todos ellos les deseo una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que disfruten de lo que han conseguido a nuestra costa.

José M.ª Saldaña Medina. ZARAGOZA

Una vida ejemplar

Seguro que muchos lectores conocen una revista de historietas, publicada por una editorial mejicana allá por 1954, ‘Vidas Ejemplares’, presentando la biografía de los principales santos, beatos y personas destacadas de la Iglesia católica, con la particularidad de mostrarlos en formato de cómic. El éxito fue inmediato. Pero no es mi intención hablar del cómic mejicano ni de sus orígenes, sino de una vida ejemplar bien cercana, la del padre Jesús Luis Rodríguez Magaña, poniendo en valor toda una vida dedicada al servicio de los demás, sin medallas ni reconocimientos, simplemente con el buen sabor del trabajo bien hecho. Ha cumplido 94 años (casi tantos como suscriptor del HERALDO) y tras su jubilación activa sigue al pie del cañón. Siempre con una sonrisa en su rostro, escucha con paciencia los problemas y acompaña a los enfermos a quienes siempre presta su apoyo y ánimo. Si le preguntan cómo se encuentra, siempre encontrarán la misma respuesta: «Bien del todo». Echamos en falta que la Diócesis le dé un merecido reconocimiento. Sin duda, una vida ejemplar, una vida cristiana que exalta el valor de la virtud y la renuncia a cualquier privilegio mundano. ¡Felicidades!

Diego-León Guallart Ardanuy. ZARAGOZA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es