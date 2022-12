Cartas al director de HERALDO: Agradecimiento a la sanidad pública

Agradecimiento a la sanidad pública

Quiero dar las gracias a todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública.

Yo hasta los 60 años, no tenía historial médico, pero cuando por primera vez tuve que visitar a mi médico de cabecera, me dijeron que mi corazón no funcionaba bien. En el Hospital Miguel Servet, el doctor César López González y su equipo me hicieron cuatro ‘bypass’ coronarios, salvándome la vida. Pasados unos años, el pulmón me dio otro susto, me atendieron divinamente. Después he sufrido cuatro ictus cerebrales, con sus correspondientes secuelas, he recibido rehabilitación en Andorra y en Alcañiz. Con el último ictus, me mandaron al Hospital de San José en Teruel, donde hay un equipo de profesionales maravillosos. El fisioterapeuta al que me asignaron se llama Mario, conmigo hizo milagros, pues de no poder mover la pierna ni el brazo, salí de allí caminando, con la muleta. En el gimnasio me ayudaban dos mujeres con discapacidad intelectual que eran superatentas y no paraban ni un segundo, me traían el desayuno y el periódico. Chicas, sois maravillosas, os recordaré siempre. El jefe del área de rehabilitación, el doctor Ignacio Guallar, que desciende de mi querido pueblo de Andorra, muy joven y campechano, me explicó perfectamente mi situación. Sanitarios, sois ángeles en la tierra, viva lo que viva seguiré diciendo lo que valéis. Las madres nos dan la vida y vosotros la alargáis, mil gracias, de corazón. No quiero terminar sin dar las gracias a todos los trabajadores del Centro de Salud de Andorra, pues son amables, cariñosos y comprensivos. En especial, a mi médico de cabecera, el doctor Tomás Gros, que me atiende de maravilla. Tomás, estoy muy agradecido contigo. ¡Vivan la sanidad pública española y todos sus trabajadores!

Juan Manuel Félez Félez. ANDORRA

Educadores sociales maltratados

Un educador es quien tiene capacidad o cualidad de educar. Están los educadores sociales, maestros, profesores y cualquiera perteneciente al gremio de la educación en general. ¿Qué pasa con los profesionales de Educación Social? Un colectivo joven, que va creciendo día a día, realizan una gran labor con menores y adolescentes desfavorecidos, trabajaron durante la pandemia, sin ningún tipo de reconocimiento... ¿y cómo se lo agradecen? Trabajando en empresas privadas que son convocadas para mejorar las condiciones de estos trabajadores y dan largas para no pactar y seguir enriqueciéndose a costa de sus trabajadores y de los menores. Trabajadores mal pagados, con pagas extras prorrateadas, con pagos de horas, tanto la nocturnidad como los festivos, irrisorios. Realizando a veces funciones que no les corresponden. ¿Por qué no tienen las mismas condiciones que un maestro? Son los mismos años de estudio y con peor horario: festivos, noches, 12, 48 horas seguidas en el trabajo… ¿Por qué la Administración, el Servicio Aragonés de Asuntos Sociales no hace nada y echan balones fuera? ¿Quién apoya a este colectivo? La Educación Social merece un salario digno.

María J. Castro Sot. ZARAGOZA

El uso de genéricos

Un tema muy debatido es el de los medicamentos de marca y los genéricos. Mientras los primeros salen al mercado tras largos años de ensayos clínicos e investigaciones hasta demostrar su eficacia y seguridad, los segundos salen una vez expirada la patente de los primeros. De ahí que el ‘equivalente farmacéutico genérico’ (EFG), que debe figurar en el envase, pese a ser comercialmente menos difundido, al disponer de similar principio activo, efecto terapéutico y calidad, resulta más barato, habiendo sido ya recomendado en el año 1954 por la OMS. Por ello, se puede considerar que el valor del genérico en España –cuya cuota de mercado se halla muy alejada de la media de la Unión Europea– supone a nuestro sistema sanitario un importante avance que debe de ser reconocido, tanto para impulsar el ahorro en la factura de medicamentos como para mejorar el acceso de los pacientes.

Miguel Sánchez Trasobares. ZARAGOZA

Gracias, de corazón

Queridos todos, no podemos remediar nuestro gran dolor ante la pérdida de nuestro padre, abuelo, marido, pero estamos tan agradecidos por las muestras de cariño recibidas y el acompañamiento en nuestro desgarro que hemos querido escribiros esta carta. Muchas gracias. Los mensajes recibidos, las palabras de cariño y las lágrimas sinceras de estos días nos desbordan y nos es imposible llegar a daros las gracias por tan bonitos momentos en un tiempo tan triste. Eloy nos enseñó tantas cosas que habéis enumerado estos días en vuestros preciosísimos obituarios que no soy capaz de repetir. Pero también nos enseñó a estar agradecidos y a celebrar la vida aunque hablemos de su muerte. A todos, gracias, a los que estuvisteis con nosotros y a los que desde lejos nos habéis escrito, llamado y acompañado. No podemos nombraros a todos pero os llevamos en el corazón. A la planta 7ª del hospital Miguel Servet, por acogernos en las últimas horas con su sensibilidad y profesionalidad, y a la vida por hacernos el mejor regalo: haber podido conocerlo y disfrutar de él. Gracias, de corazón.

Laura Fernández de Santiago, en nombre de la familia de Eloy Fernández Clemente. ZARAGOZA

Medio ambiente y contradicciones

Permítanme hablar de algo de lo que no sé pero que me escama al escuchar a los agricultores. La Política Agraria Común (la famosa PAC) pretende disminuir la huella de carbono que emiten a la atmósfera los sectores ganadero y agrícola. Así que para optar a más dinero, los profesionales tendrán que cumplir una serie de exigencias. Entre ellas, por ejemplo, practicar la siembra directa, sin laboreo previo tras la cosecha, eliminando la costosa (en tiempo y combustible) labranza tradicional con vertedera. ¡Pero esto conlleva aumentar mucho el tratamiento químico a base de herbicidas y la inevitable contaminación de suelos y aguas, aparte de que las máquinas requieren un mantenimiento muy caro y no son aptas para todos los terrenos! Y supongo que lo mismo ocurre con la prohibición de la quema de rastrojos y restos de poda, que tiene tan ‘encendidos’ a los agricultores este otoño. Y es que parece que las autoridades buscan sustituir prácticas ancestrales que funcionan bien por costosas alternativas cuyo resultado no es óptimo y también deben de tener un alto precio ecológico del que solo saldrá ganando la industria química. Quizá me equivoque, pero no puedo dejar de indignarme al ver que se culpa y se obliga al sector primario (el esencial para alimentarnos) y mientras tanto, en pos del artificio del turismo, asistimos a la indecente e irresponsable iluminación navideña promovida por los ayuntamientos y centros comerciales. O, si miro al Moncayo en un día sereno, me desespero ante la cantidad de estelas que deja el concurrido transporte aéreo.

Carlos San Miguel Echeverría. TARAZONA

Las cartas al director no deben exceder de 20 líneas (1.500 caracteres) y han de incluir la identificación completa del autor (nombre, apellidos, DNI, dirección y teléfono). HERALDO se reserva el derecho de extractarlas y publicarlas debidamente firmadas.

cartas@heraldo.es