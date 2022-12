Cartas al director de HERALDO: Referencias ofensivas hacia servidores públicos

Referencias ofensivas hacia servidores públicos

Hoy algunos políticos se permiten recriminar a la judicatura falta de formación jurídica.

La paradoja está servida: los jueces, que han accedido a su trabajo cumpliendo los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, carecen, según esos políticos, de formación para aplicar las leyes.

Sin embargo, la realidad es que a nuestros jueces les sobra capacidad para interpretar y para aplicar las leyes; la ineficiencia radica en la incapacidad de algunos políticos de los diferentes partidos para elaborar normas sin que presenten deficiencias e incongruencias en su aplicación.

En el ámbito educativo, se legisla recurrentemente y se nombran por libre designación algunos asesores sin formación específica que elaboran normativa educativa. Posteriormente, si no se logran los objetivos perseguidos, se cuestiona en ocasiones la labor del profesorado y su competencia docente. ¿La culpa será de los docentes o de aquellos que diseñan un marco educativo hipotético, alejados de la realidad de las aulas y por intereses a menudo electoralistas?

Nuestros hijos crecen en un país en el que las ofensas a la honorabilidad de los diferentes servidores públicos quedan impunes: médicos, enfermeros, auxiliares, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, profesores y un largo etcétera.

Los políticos deben ejercer su libertad de expresión con responsabilidad, porque con su ejemplo se educan las nuevas generaciones. Ellos son un espejo en el que se miran los jóvenes. Si faltan al respeto, ¿cómo podemos esperar que el alumnado sea respetuoso?

Marta Oliván Bascones. ZARAGOZA

Y Messi subió a los cielos

Supongo que ya no hay duda de que Messi es el mejor jugador de fútbol del siglo XXI y quizá de todos los tiempos. Es difícil comparar a grandes jugadores de épocas distintas. Pero volviendo a Messi, cualquier comparación con un jugador de su época provoca risa. Igual se asumió por parte de los aficionados españoles un debate malintencionado y un poco provinciano en que los barcelonistas eran pro-Messi y los madridistas anti-Messi. El verdadero debate era argentino y pasó a ser mundial. Y el debate era Messi-Maradona. Pero Maradona no tiene ni tantos premios ni tantos títulos. Ni su carácter ayudaba. Y a pesar de todo, hemos tenido que esperar a que Messi ganara el Mundial para ponerlo a la misma altura que Maradona. A la misma. Un debate apasionante en el que el sentimentalismo prima sobre la objetividad. Como tiene que ser, que es fútbol y no ciencias exactas. Pero ahora desde las alturas los dos nos hacen soñar, llorar y disfrutar del fútbol. Uno en digital y otro en VHS. ¡Viva Messi, viva Maradona, viva Argentina!

Diego Lasheras Fernández. ZARAGOZA

Que no camine solo

Hay veces en que no solo la tarde va languideciendo hasta que asoma la noche. Los recuerdos se van alejando; al principio, poco a poco, pero con el tiempo van empeorando hasta que es imposible discernir el entorno que nos envuelve. No hay cura para esta enfermedad conocida como alzhéimer, en la que los que la padecen se adentran en un profundo y oscuro túnel, por el que solo nuestras atenciones, nuestro cariño, les va a permitir seguir transitando. Ellos lo dieron todo, démosles al menos ternura y comprensión. Unamos nuestras manos para que cogidas a ellas puedan seguir caminando; intentemos que nuestro Fernando Bolea siga luchando como lo hizo en su etapa de excelente deportista. Él nos regaló victorias, orgullo y el sentimiento de sentirse y sentirlo como uno más de nuestro querido pueblo. No dejemos que camine solo.

Fernando Marcén Letosa. LECIÑENA (ZARAGOZA)

Invierno

Saliste despacio de tu invernal palacio, / con tu regalo de golosinas y vino fino. / La huella blanda que en la hierba dejan / estrellas viejas que parpadean danzando / hasta la mañana, fue todo nuestro festejo, / mientras dormíamos junto al fuego. / Llegaste a tiempo, diligente recadero, / Aterido de frío en la noche recogido, / asido a sombras, como rocío del sol huido. / Te levantaste temprano, dejando nuestro / diciembre sin invierno para siempre, / y al rosal albino avergonzado y mohíno.

Miguel de Arce. GALWAY (IRLANDA)

En el autobús de Casetas

Son las 7.45 de la mañana del domingo 11 de diciembre. Estoy sentado en el bus que va a Casetas (Zaragoza), para participar en la X Andada en recuerdo de los caídos en la Casa Cuartel. Saco ‘El principio de Peter’ para abstraerme de mi entorno. A mi lado se sienta un chico de unos 50 años y frente a mí, dos señores mayores. El bus va hasta los topes. Una chica joven va sentada encima del poyo que hay encima de la rueda trasera del bus. En un momento dado, el sujeto que va a mi lado se levanta y le ofrece su sitio a la mujer. Ella lo acepta, da las gracias y el hombre permanece de pie hasta llegar a Casetas. Le pregunto a la chica: "¿Lo que hizo el mozo cediéndote el asiento es machismo?". Me responde que sí. A lo que yo le contesto: "¿Y por qué se lo has permitido?". "No lo sé". "Bueno, en cualquier caso, ha sido todo un caballero, ¿no crees?". "Sí, es cierto". Llegamos a Casetas. Dan la salida. Empezamos a caminar...

Venancio Rodríguez Sanz. ZARAGOZA

Más sobre la subida de las pensiones

Escribí hace unos días sobre la revalorización de las pensiones y fue muy gratificante ver el título con el que HERALDO encabezaba mi carta: ‘Injusta revalorización’. Luego, ante la curiosidad de preguntar a algunas personas a quién se debería de favorecer entre necesitados y acomodados, la respuesta fue unánime: a los necesitados. ¡Tenemos buena gente! Además, estos días he discutido con jubilados que tienen buenas pensiones sobre que la revalorización sea lineal o porcentual y, salvo uno (seguro que habrá más), a pesar de recordarles que de jubilados todos pagan igual y que la revalorización porcentual hace que la diferencia entre unos y otros cada vez sea mayor, nadie ha considerado que eso sea injusto, sino todo lo contrario. Esto me hace pensar que lo que querían decir es: ¡sálvese quien pueda! Ahora considero que lo que escribí sobre la forma de caminar de quienes nos gobiernan, con las palabras hacia delante y con los hechos hacia atrás, no es exclusiva de ellos. Aunque me cause sorpresa, veo que son muchas las personas que tienen esa misma manera de caminar.

José Luis Viñuales Echeverría. ÉPILA (ZARAGOZA)

