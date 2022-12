Últimamente se ha extendido de forma masiva una tendencia a mostrarlo todo, también nuestros actos íntimos y sociales, una ola gigantesca que ha ido arrastrando a diferentes generaciones y de la que nos hemos vuelto inevitablemente esclavos.

Esa ola gigantesca trae consigo un mensaje, que es este, ‘si no lo cuentas no sucede’, y por eso publicamos todo lo que nos pasa, alardeamos de nuestros logros y buscamos la imagen idónea para que las redes sociales den fe de que aquello de verdad fue y sucedió. Esto nos lleva a confundir las experiencias reales con caretas superficiales, máscaras que nos vamos poniendo y que en realidad necesitamos para aplacar a la soledad, ese monstruo feo que anida en el pecho y que de pronto se presenta sin invitación en la madrugada. Ya no recuerdo qué hacía yo en este mundo.

Soy el primero que ha caído, hace ya un tiempo, rendido a la evidencia del tsunami, pero a veces todavía asoma un acto de rebeldía. El otro día, por ejemplo, en un club de lectura que dirijo en el colegio, surgió una de esa conversaciones cálidas que son para el alma algo así como una hoguera en un bosque de enero, y ahí se quedó, en la pequeña biblioteca del centro, aquella conversación, sin necesidad de ser contada más allá de estas traidoras líneas. Porque ‘si no lo cuentas no sucede’, pero en realidad nuestros actos más valiosos y certeros (también los más temibles y vergonzantes, claro), suceden en la intimidad. Y son esos pequeños actos silenciosos y heroicos, como "el que acaricia un animal dormido", que decía Borges, los que también salvan el mundo aun sin ser publicados.