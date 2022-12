Cartas al director de HERALDO: Las protestas de los barones socialistas

Las protestas de los barones socialistas

Las declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, contra las últimas medidas jurídicas del Gobierno de Pedro Sánchez han generado una enorme convulsión.

Las cesiones de Sánchez a ERC considera Page que no son tolerables, ya que significan que el Gobierno está pactando con unos delincuentes su propia condena. A Page le duele como español y como militante lo que está sucediendo y considera que los separatistas condenados no están arrepentidos porque están marcando una nueva hoja de ruta hacia la independencia, ahora ya pidiendo un nuevo referéndum. A pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales los barones socialistas tratan de distanciarse de las políticas de Sánchez, cuyo único objetivo es su permanencia en el poder. Muchos son los socialistas que claman contra estas concesiones a los independentistas. Unos socialistas lo proclaman en público, como Page o Guerra, otros lo hacen a través de comunicados conjuntos como varios ex ministros. Y luego está Javier Lambán. El presidente de Aragón hace primero amagos de independencia de Pedro Sánchez, pero al día siguiente confirmar que su relación con Sánchez es colaborar intensamente y ser leal a su partido, siempre desde la lealtad al Gobierno, considerando que este Gobierno de España está siendo bueno para Aragón. Lo que dicen en público estos barones socialistas son solo fuegos de artificio, para tratar de salvar su cara respecto de sus electores en las próximas elecciones autonómicas. La realidad es que cuando hay que votar estas leyes a la carta para los independentistas, los diputados socialistas de estas comunidades autónomas, aparentemente díscolas, votan en el Congreso de los Diputados a favor de estas reformas penales. Y ahora el Sr. Lambán, ¿qué opina de esto?

Francisco Peña Ardid. ZARAGOZA

El espectáculo del fútbol

En donde trabajaba pidieron monitores para acompañar a un grupo de niños de 8 a 12 años a ver un partido de fútbol en La Romareda. Jugaba el Real Zaragoza, en tiempos en los que se encontraba en Primera División. Algunos niños ya conocían la experiencia por haber ido con sus padres. Se consideraba una actividad cultural y me pareció interesante acompañarlos, pues para mí sería la primera vez. La otra monitora que nos acompañó era aficionada al fútbol y acudió muy contenta. Nos colocaron por las primeras filas, cerca del banquillo de los jugadores. Empieza el partido. Yo no veía más que gente corriendo de un equipo y de otro, tirados en el suelo, amontonándose cerca de las porterías. Al árbitro corriendo con un pito en la boca y sacando tarjetas a unos y a otros. El público, chillando e insultando y haciendo la ola (yo tenía un lío tremendo en mi cabeza). El entrenador, con las manos en la cabeza, repitiendo a gritos "el defensa, ¿en dónde se encuentra?, el delantero, ¿para qué está?, el extremo izquierdo, ¿para qué le sirven las piernas?, el central, ¿conoce su posición?, el extremo derecho, que toque más la pelota...". Yo no entendía nada, solo veía correr de aquí para allá. Enfrente de mí, los jugadores reservas calentaban dando pequeños saltos y corridas, estirando las articulaciones para sustituir a otros jugadores. De pronto, detrás de mí, todos se levantan gritando "tongo" como energúmenos tras un gol del equipo contrario, y acusando al árbitro de estar comprado. Los chavales a mi cargo se alborotan. Yo permanecía sentada, callada, absorta en lo que veía. Nada comparado a cómo se ve un partido en la televisión. Mi compañera monitora me dio un empujón para que participase en aquella jauría. Me levanté del asiento y grité como un cafre por no sé qué.

Pilar Valero Capilla. ZARAGOZA

También tenemos cosas buenas

Hay quien ve todo de color rosa, otros lo ven todo de color negro, otros, a días rosa y a días negro… Es difícil ser objetivo, ¿quién ve la realidad tal como es en su variedad de colores y tonos? Todos tenemos, debido a nuestra pequeñez, la mirada limitada. Ni todo es Jauja ni todo está mal. Este problema de percepción puede ser por motivos genéticos –el temperamento– o por motivos ambientales –según cómo nos haya ido en la vida–. No es lo mismo ser un trabajador español que un ucraniano alistado a filas o un emigrante de Centroáfrica. Nuestro ambiente nos condiciona. España, con todos nuestros problemas, ocupa el puesto vigésimo sexto en el índice de desarrollo humano, y, comparado con otros, es un sitio agradable para vivir. Somos longevos, tenemos cierto nivel de educación y de sanidad, de democracia y libertad, de nivel de vida, a pesar de las fragilidades de todo lo humano y de las bolsas de pobreza que existen. Quizá pequemos de falta de orgullo por lo nuestro y de falta de aprecio de nuestras virtudes, valores e historia. La Transición política a la democracia fue ejemplar y ha traído cuarenta y cuatro años de paz –salvo por el terrorismo, especialmente el de ETA– que sumados a los cuarenta años del franquismo han resultado ochenta y cuatro años de paz seguida, la duración de la vida de una persona, algo excepcional en la reciente historia, nuestra y de los países de nuestro entorno. Se puede decir, por tanto, que casi ningún español vivo ha sufrido la lacra de la guerra. Y trabajemos para que prosiga la racha para el bien de las próximas generaciones, no rompiendo los consensos del 78, que tan buenos resultados han dado.

Javier Pueyo Usón. ZARAGOZA

El esfuerzo de los médicos

Como médico de Atención Primaria, suscribo el artículo mandado a este medio de comunicación por la presidenta de la asociación de pediatras de Aragón en relación al desacuerdo con las declaraciones realizadas por nuestro presidente de la Comunidad autónoma, señor Lambán. Después de haber perdido, en muchos casos, la salud física y la mental tras el esfuerzo realizado durante y después de la pandemia, así como haber tenido que separarnos de nuestras familias durante la misma, creemos no merecer la falta de respeto y consideración a nuestra profesión. Nos consideramos, porque eso somos, la puerta de entrada al sistema sanitario, un sistema que se está cayendo a pedazos y que consideramos que no es por nuestra culpa totalmente. Siempre he creído que para realizar declaraciones serias es conveniente tener una información fiable y cierta. Nosotros seguiremos trabajando lo mejor que sabemos y podemos con los recursos que tenemos a nuestro alcance, para que la población reciba de nosotros todo aquello para lo que nos hemos preparado y seguimos haciendo día día, es decir, que mantengan el bienestar emocional y físico en la medida de lo posible.

Lourdes Vicioso Elipe. ZARAGOZA

