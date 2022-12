Ley penal y Estado de derecho

La vida política española sigue dando continuos sobresaltos.

En algún momento escribí que la frivolidad y la irresponsabilidad tienen un protagonismo indeseable en nuestra vida pública. Adjetivos especialmente graves cuando se proyectan sobre temas que son de la máxima importancia. Y pocos son más relevantes que el Código Penal. Después de la Constitución, es la norma más destacada. Lo es porque en ella se establece cuándo se priva a los ciudadanos de su bien más preciado, la libertad. Y también porque es la definición por excelencia de los valores de una sociedad: aquello que sus representantes consideran merecedor de mayor protección se incluye entre sus preceptos para asegurar su máxima garantía. Por definición, el legislador debe ser prudente y riguroso, actuando bajo la máxima de un escrupuloso respeto a las exigencias de materia tan delicada.

Legislar de manera frívola o bajo presiones indebidas es siempre grave. Pero hacerlo en materia penal resulta, simplemente,

inaceptable

Lo anterior sirve de preámbulo para explicar la gravedad de todo lo que hoy rodea a la legislación penal. Ésta debe cambiar y adaptarse a la evolución de los valores sociales. Por ello, en principio no hay inconveniente en que se supriman determinados tipos delictivos y, por el contrario, se incorporen otros. Si hoy es un serio problema para el Estado de derecho es por otras razones. De entrada, subrayaré dos circunstancias que me parecen particularmente graves. Por un lado, la propensión a llevar al Código Penal todo aquello que en un momento determinado merece reprobación social. Es una tendencia que tiene raíces antiguas pero que en los últimos años se ha agudizado. En muchas ocasiones, como consecuencia de una presunta presión social; en otras, por un inadecuado uso político. Por otro, la eliminación de casi todos los trámites que buscan asegurar que la legislación penal posea los requisitos exigibles para una norma en la que se dilucidan cuestiones tan relevantes. Legislar de forma frívola es siempre grave; hacerlo en materia penal es, simplemente, inaceptable. Cualquier cambio debe ser objeto de una larga reflexión, con la incorporación de los estudios y dictámenes correspondientes; y, por supuesto, con la obligada publicidad en la deliberación. No es lo que sucede últimamente.

Lógicamente, este mal hábito se proyecta sobre los tipos que se incorporan al Código Penal y sobre los bienes que quedan sin protección. Por eso, no puede sorprender que determinadas modificaciones produzcan efectos indeseados o no se sepa con la precisión necesaria cuáles pueden ser las consecuencias. Ello es importante. Pero aún lo es más que, con mayor o menor intensidad, principios esenciales del orden penal sean erosionados o, por lo menos, puestos en cuestión. La presunción de inocencia; el principio de proporcionalidad tanto en la tipificación como en las penas; la retroactividad de las normas penales más favorables; incluso, el derecho a la defensa que merece cualquier acusado, son algunos ejemplos.

Sobre este extremo resulta especialmente necesario insistir: cualquier pequeño paso atrás en relación con los mismos es una puerta abierta a un retroceso histórico.

Por último, es necesario realizar dos reflexiones adicionales. La presión social, agravada por las tendencias mayoritarias en las redes, lejos de propiciar una mejora en el hacer del legislador, favorecen los peores vicios. No es el menor exigir penas desproporcionadas o debilitar un principio esencial como la presunción de inocencia. Junto a ello, es preciso subrayar que la política penal nunca puede ser una política táctica, sometida a cualquier coyuntura de posibles mayorías políticas.

En este sentido, el hecho de que la negociación sobre el Código Penal pueda formar parte de los pactos necesarios para la aprobación de un Presupuesto es buen ejemplo de lo que nunca debería suceder. Gravedad que se incrementa si las reformas se hacen pensado en unos sujetos determinados, contrariando, de nuevo, un principio general esencial: la ley es igual para todos.